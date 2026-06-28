Revine la meciul istoric  Omul misterios din spatele recuperării starului de la Mondial: „Singura abatere de la plan a fost modul în care l-am comunicat presei”
Alphonso Davies, 25 de ani, este apt pentru primul meci eliminatoriu din istoria Canadei la un Campionat Mondial, însă rolul său rămâne incert.
Campionatul Mondial

Revine la meciul istoric Omul misterios din spatele recuperării starului de la Mondial: „Singura abatere de la plan a fost modul în care l-am comunicat presei”

alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 14:00
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 14:16
  • Alphonso Davies, 25 de ani, este apt pentru primul meci eliminatoriu din istoria Canadei la un Campionat Mondial, însă rolul său rămâne incert.
  • Africa de Sud - Canada e primul meci din 16-imi, azi de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play
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Starul naționalei canadiene revine după o accidentare, iar selecționerul Jesse Marsch gestionează cu atenție momentul în care îl va trimite pe teren.

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Cine este omul misterios care-l ajută pe Alphonso Davies să revină pe gazon

„Singurul lucru pe care vreau să îl fac este să joc fotbal. Asta este ceea ce iubesc cu adevărat. Va însemna foarte mult. Îmi amintesc de mine, un copil de 17 ani, mergând în Rusia pentru a vorbi la Congresul FIFA despre aducerea Cupei Mondiale aici, iar apoi să văd că acest lucru se întâmplă este ceva special”, a declarat Davies.

Un element important din procesul său de revenire este Matthias Blankenburg, preparatorul german care îl însoțește pe Davies în cantonamentul Canadei, scrie goal.com.

Puțini oameni cunosc detalii despre el. Poartă echipamentul naționalei Canadei, iar fizicul său impunător îl face ușor de remarcat printre jucători.

Pe propriul site, Blankenburg se descrie drept un „expert care lucrează la cel mai înalt nivel”, însă oferă puține informații despre activitatea sa.

El a mai lucrat cu jucători precum David Alaba, Jerome Boateng și Franck Ribery, iar acum îl ajută pe starul canadian, deși nu face parte oficial din stafful echipei.

Antrenorul pare să lucreze independent, iar Federația Canadiană de Fotbal nu a oferit multe detalii despre rolul său exact în cantonament. El a intrat în planul de recuperare după ce Davies, federația și Bayern Munchen au discutat despre cea mai bună strategie pentru revenirea jucătorului.

Matthias Blankenburg, partitură importantă în recuperarea lui Davies

Jesse Marsch a explicat rolul acestuia:

„Când Alphonso mi-a spus că vrea să aducă un preparator personal care să îl ajute în recuperare, am fost complet de acord.

Este foarte important, mai ales pentru un sportiv de nivelul lui Alphonso, să aibă pe cineva care înțelege exact cerințele corpului său.”

Selecționerul a comparat gestionarea unui jucător de top cu întreținerea unei mașini de lux:

„Cu sportivii de cel mai înalt nivel trebuie să te porți ca și cum ar fi Ferrari-uri. Trebuie să îi întreții și să te asiguri că ating toate obiectivele înainte să îi lași să fie complet liberi.”

Marsch a recunoscut că mesajele transmise public despre revenirea lui Davies au făcut parte dintr-o strategie de protejare a planului echipei.

„A fost ușor pentru că am avut un plan. Singura abatere de la plan a fost modul în care l-am comunicat către voi (n.r. jurnaliștii)”.

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