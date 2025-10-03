Pleacă după 6 luni!  Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro , out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”

Luca Băsceanu (19 ani) ar putea părăsi Universitatea Craiova în perioada de mercato din iarnă.

Anunțul a fost făcut de Ioan Becali (73 de ani) care a vorbit deja cu Mihai Rotaru, finanțatorul echipei, despre acest subiect.

În vara acestui an, Luca Băsceanu a fost cumpărat de Craiova de la Farul Constanța pentru 1 milion de euro. Tânărul jucător a evoluat doar în 3 partide pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi.

Luca Băsceanu ar putea părăsi Craiova

Ioan Becali a declarat că tânărul jucător al Craiovei ar urma să plece în iarnă sub formă de împrumut pentru a acumula mai multe minute.

„De abia acum s-au convins și ei că trebuia împrumutat. Din iarnă o să-l împrumute. La orice echipă, unde vrei, dar să joace.

Din vară i-am spus domnului Rotaru. El mi-a spus că o să joace. L-a mai băgat în campionat câte 30 sau 40 de minute.

Copilul nu are pretenții să joace, la cum merge Craiova până acum. Normal că este supărat. Ține un under sau doi, și pe ceilalți îi dai. Aici a fost o neconcordanță între patron și antrenor.

Rădoi a și spus că pe Băsceanu nu l-a adus el, l-a adus patronul. Și așa este, eu cu patronul am discutat. Rădoi trebuie să-i spună acum:

«Domnule patron, lasă-l un an împrumut, să vedem ce știe. Că altfel îl țin degeaba, îl bag să nu-mi fie rușine de tine că ai dat 1 milion de euro pe el și nu l-am băgat ». Aici trebuie să fie clarificate lucrurile”, a declarat Ioan Becali, potrivit fanatik.ro.

Băsceanu dacă rămânea la Farul juca titular. Patronul l-a vrut, de rușine Rădoi a zis că-l mai bagă. Stă omul pe bancă. De ce îl mai bagi în lot, mă, să nu-l bagi 5 minute la 0-2? Ioan Becali

Luca Băsceanu a evoluat în 3 partide în tricoul Universității Craiova, toate în Liga 1:

Etapa 4, cu CFR: 60 de minute jucate

jucate Etapa 5, cu Hermannstadt: 55 de minute jucate

jucate Etapa 7, cu Petrolul: 60 de minute jucate

Mijlocașul ofensiv și-a început cariera la Academia „Gheorghe Hagi”, apoi a fost promovat la Farul Constanța. Pentru „marinari”, Băsceanu a jucat în 15 meciuri și a marcat 2 goluri.

400.000 de euro valorează Luca Băsceanu, conform Transfermarkt

