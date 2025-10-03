Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are +6 foto
Foto: Facebook/FIFA World Cup
Campionatul Mondial

Mingea de la CM 2026 FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor » Ce denumire are

George Neagu
Publicat: 03.10.2025, ora 13:54
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 13:54
  • FIFA a dezvăluit joi, în Mexic, mingea care va fi folosită la Campionatul Mondial din 2026.
  • Aceasta a fost denumită „Trionda” și a fost creată în colaborare cu brandul de articole sportive Adidas.

„Trionda” are un design care face referire la unitatea țărilor gazdă (Mexic, Canada și SUA) și deține cea mai avansată tehnologie văzută în fotbalul internațional, potrivit beinsports.com.

FIFA a dezvăluit mingea de la Campionatul Mondial: „Trionda”

Numele „Trionda” este format din „Tri” (trei) și „onda” (val, undă) și face referire la cele trei unde colorate (roșu, verde și albastru) care se regăsesc în designul mingii.

Valurile simbolizează țările gazdă. Designul mai prezintă și o stea, o frunză de arțar și un vultur, care sunt simbolurile naționale ale Americii, Canadei și ale Mexicului, potrivit sursei citate.

Aceste modele apar atât în grafica stratificată, cât și în relief pe suprafața mingii. Detaliile aurii fac referire la trofeul Cupei Mondiale și întăresc ideea că „Trionda” a fost creată pentru cea mai importantă competiție a fotbalului internațional.

FIFA a dezvăluit mingea oficială de la Campionatul Mondial-Trionda (1).jpg
FIFA a dezvăluit mingea oficială de la Campionatul Mondial-Trionda (1).jpg

Galerie foto (6 imagini)

FIFA a dezvăluit mingea oficială de la Campionatul Mondial-Trionda (1).jpg FIFA a dezvăluit mingea oficială de la Campionatul Mondial-Trionda (2).jpg FIFA a dezvăluit mingea oficială de la Campionatul Mondial-Trionda (3).jpg FIFA a dezvăluit mingea oficială de la Campionatul Mondial-Trionda (4).jpg FIFA a dezvăluit mingea oficială de la Campionatul Mondial-Trionda (5).jpg
+6 Foto
labels.photo-gallery

„Trionda”, o inovație tehnologică

Mingea care va fi utilizată la Campionatul Mondial din 2026 este formată din 4 părți componente care au ca scop o stabilitate mai bună în aer a mingii și o durabilitate superioară la atingere.

Mingea are inclusă tehnologia Connected Ball de la Adidas, mai exact un senzor de 500 herți. Această tehnologie furnizează informații în timp real sistemului VAR și le permite arbitrilor să ia cele mai bune decizii în cadrul fazelor controversate.

Gianni Infantino, președintele FIFA, a vorbit despre „Trionda”, mingea de la CM 2026:

„Mingea oficială a Cupei Mondiale FIFA 26 a sosit și este superbă! Sunt fericit și mândru să vă prezint TRIONDA. Adidas a creat o altă minge iconică pentru Cupa Mondială FIFA, cu un design care întruchipează unitatea și pasiunea țărilor gazdă de anul viitor: Canada, Mexic și Statele Unite.

Abia aștept să văd acest frumos balon lovind fundul plaselor. Numărătoarea inversă până la cea mai mare Cupă Mondială FIFA din toate timpurile a început – și balonul se învârte!”.

Turneul final din 2026 va fi găzduit de Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii și va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie. Este prima ediție a CM unde vor participa 48 de echipe.

FIFA Campionatul Mondial MINGE trionda
