Dinamo, victorie în bazin Jucătorii lui Kopic s-au impus pe terenul impracticabil de la Clinceni și au urcat pe locul doi

Unirea Slobozia - Dinamo 0-1. Elevii lui Zeljko Kopic (48 de ani) s-au impus la Clinceni, după ce au dominat categoric partida.

Ploaia a îmbibat suprafața de joc, îngreunând misiunea celor două formații.

Pe un teren inundat, Dinamo a controlat primele minute ale partidei. Cuplul Cîrjan-Armstrong a avut două ocazii de a marca în minutele 5 și 6, dar Gurău a apărat.

Elevii lui Zeljko Kopic au continuat „asaltul” la poarta ialomițenilor, Boateng, Cîrjan și Sivis ratând ocazia de a debloca tabela în prima repriză.

În minutul 35, „câinii roșii” au cerut penalty după ce mingea l-a lovit în mână pe Constantin Toma, dar arbitrul Rareș Vidican a lăsat jocul să continue.

Suprafața de joc s-a prezentat mai bine în repriza secundă, iar ialomițenii au început să pună presiune pe poarta oaspeților. Totuși, niciun atac nu s-a soldat cu șut pe poartă.

Dinamo a reușit să marcheze după ce un șut defectuos al lui Mărginean a ricoșat spre Perica. Croatul a împins mingea în poartă printr-o lovitură de cap.

„Câinii” au marcat încă o dată prin Alexandru Musi, dar reușita a fost anulată pentru un henț comis de Alberto Soro.

Dinamo a reușit să se impună și a urcat temporar pe locul doi în clasamentul Ligii 1, acumulând 23 de puncte, cu unul mai puțin decât Universitatea Craiova. Liderul va juca duminică, pe Arena Națională, cu FCSB.

Unirea Slobozia rămâne pe locul 6, cu 18 puncte strânse în 12 meciuri.

A marcat: Stipe Perica '64

Asistență: 1500 de spectatori

Min. 90+6 - Final de meci! Dinamo se impune la Clinceni

Min. 90+3 - Kennedy Boateng recuperează un balon controlat de Cristi Bărbuț. Fotbalistul ialomițenilor încearcă să reintre în posesie, dar îl calcă pe fundașul „câinilor” și primește cartonașul galben.

Repriza a doua este prelungită cu 6 minute!

Min. 84 - Mărginean șutează, dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 30 de metri distanță de poartă, dar mingea este deviată de zid în corner.

Min. 83 - Zeljko Kopic primește cartonașul galben, pentru proteste.

Min. 81 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA! Christ Afalna este înlocuit de Ronaldo Deaconu.

Min. 80 - SCHIMBARE DINAMO! Cristi Mihai intră în locul lui Cătălin Cîrjan.

Min. 75 - GOL ANULAT DINAMO! Stipe Perica, aflat la marginea careului mic, pasează către Cătălin Cîrjan. Căpitanul lui Dinamo șutează, dar Ionuț Gurău apără și deviază balonul către Mărginean. Mijlocașul pasează către Alexandru Musi care șutează la colțul scurt și înscrie.

Totuși, reușita a fost anulată pentru un henț făcut de Alberto Soro, la un duel aerian precedent fazei.

Min. 73 - Purece execută o lovitură de colț spre Aflana, dar Maxime Sivis respinge în afara careului.

Min. 70 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA! Toma iese și intră Dragu.

Min. 68 - SCHIMBARE DINAMO! Alberto Soro îl înlocuiește pe Danny Armstrong.

Min. 67 - Constantin Toma trimite o centrare în careu, însă niciun coechipier nu poate prelua balonul.

Min. 64 - GOL DINAMO! Opruț execută un out lung către Stipe Perica, care deviză mingea la Mărginean. Jucătorul intrat la pauză șutează defectuos. Mingea ajunge în dreptul aceluiași jucător croat, care deviază, cu capul, mingea în poartă.

Min. 63 - Hamdiju avansează spre poarta dinamoviștilor, dar Danny Armstrong îl trage de tricoul. Scoțianul primește cartonașul galben.

Min. 60 - SCHIMBARE DINAMO! Zeljko Kopic îl scoate din teren pe Alexandru Pop și îl introduce pe Stipe Perica.

Min. 60 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA! Renato Espinosa îl înlocuiește pe Said.

Min. 59 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA! Iese Eduard Florescu și intră Cristi Bărbuț.

Min. 53 - Eduard Florescu încearcă o pasă înaltă pentru Said, însă Epassy speculează, iese din poartă și prinde balonul.

Min. 48 - Said deviază cu pieptul o minge înaltă către Hamdiju, care șutează din prima atingere, dar Kyriakou blochează.

Min. 46 - SCHIMBARE DINAMO! Eddy Gnahore iese și intră Charalampos Kyriakou.

Min. 46 - SCHIMBARE DINAMO! Andrei Mărginean îl înlocuiește pe Georgi Milanov.

Min. 46 - A început repriza a doua!

Min. 45+2 - Pauză la Clinceni.

Prima repriză a fost prelungită cu 2 minute!

Min. 35 - Cătălin Cîrjan avansează pe flancul stâng, centrează pe jos și mingea trece pe lângă Gurău. Maxime Sivis apare la bara a doua, șutează, dar balonul este blocat de Toma.

Mai multe acțiuni ale ambelor echipe sunt îngreunate din cauza ploii. Balonul își oprește traseul, din cauza bălților ce îmbibă terenul.

Min. 18 - Said rămâne întins pe stadion și echipa medicală a ialomițenilor intră în teren. Unul dintre medicii clubului, aflat în alergare, a alunecat din cauza bălților de pe teren.

Min. 12 - Kennedy Boateng reia o centrare în colțul stâng al porții lui Gurău. Mingea trece pe lângă portar, dar Toma respinge, cu capul, din apropierea liniei porții.

Min. 6 - Cătălin Cîrjan centrează la prima bară, de unde Danny Armstrong reia cu capul pe spațiul porții, însă Gurău respinge.

Min. 5 - Danny Armstrong pasează către Cătălin Cîrjan, care avansează și șutează la colțul scurt, dar Ionuț Gurău apără.

Min. 1 - A început meciul!

Echipele de start:

Unirea Slobozia: Gurău - A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, C. Toma - Coadă, Hamdiu - Afalna, Jeno, Florescu - Said

Ion Vlădoiu Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi

Arbitru: Vidican Rareș George, Asistenți: Badea Marius, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Colţescu Sebastian, AVAR: Dima Iulian

Portarii Unirii Slobozia au ieșit la încălzire, însă mingea nu sare și se împotmolește în bălțile din teren.

Elevii lui Zeljko Kopic se pregătesc de duelul contra celor de la Unirea Slobozia, deși disputarea partidei este incertă.

La ședința dinaintea partidei, oficialii au luat în calcul posibilitatea amânării partidei, din cauza condițiilor meteo. Aceștia vor inspecta gazonul și vor lua o decizie finală.

Potrivit reporterilor GOLAZO.ro prezenți la stadion, observatorul Paul Cazan a declarat: „Sperăm să se joace, mâine calendarul e aglomerat, sunt deja 3 meciuri, nu știu cum l-am putea pune.”

La Clinceni este cod portocaliu de ploaie și vânt, iar avertizarea meteorologică este valabilă până sâmbătă, la ora 4:00.

ISU a recomandat fixarea bannerelor pentru a minimiza riscul rănirii persoanelor prezente pe stadion.

Știrea inițială:

Unirea Slobozia este neînvinsă în ultimele trei meciuri, ialomițenii reușind să obțină 7 puncte din 9 posibile. Au câștigat partidele cu Hermannstadt (2-0) și Petrolul (1-0) și au remizat etapa trecută cu Farul Constanța (1-1).

În schimb, Dinamo este neînvinsă de 8 meciuri. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a pierdut ultima dată în etapa 3, cu Oțelul Galați, scor 1-2. În ultimele trei partide, „câinii” au obținut 5 puncte, după victoria cu Petrolul (3-0) și remizele cu Farul (1-1) și Universitatea Craiova (2-2).

Jean Vlădoiu, înaintea partidei: „Trebuie să venim cu ceva în plus”

Antrenorul Unirii Slobozia își dorește ca echipa sa să obțină un alt rezultat pozitiv, în ciuda formei bune prin care trece Dinamo.

„Suntem conștienți că avem în față un adversar de tradiție cu mulți suporteri, dar ne-am pregătit foarte bine. Venim după trei rezultate pozitive.

Ne dorim să câștigăm și acest meci, chiar dacă suntem conștienți că adversarul nostru este unul dintre cei mai buni pe care i-am întâlnit până acum.

Dinamo pare o echipă în formă în acest moment. Am mai jucat și cu FCSB, am câștigat și cu Hermannstadt, deci băieții știu cam la ce nivel trebuie să ne ridicăm ca să putem avea iarăși un rezultat pozitiv.

La meciul cu Dinamo trebuie să venim cu ceva în plus față de celelalte meciuri. Toată săptămâna ne-am gândit ce putem face ca să devenim mai buni, să punem probleme adversarilor, și sperăm să reușim asta.

Ar fi păcat să nu reușim un rezultat pozitiv pentru suporterii noștri, pentru echipă și pentru staff”, a declarat Jean Vlădoiu în cadrul conferinței premergătoare meciului.

Zeljko Kopic: „Va fi un meci dificil împotriva unui adversar foarte bun”

Unirea Slobozia este una din revelațiile acestui sezon, iar Zeljko Kopic este precaut înaintea partidei de la Clinceni.

„Acest sezon este plin de surprize, să zicem, dar când vedem felul în care joacă, observăm că au o mare stabilitate în performanțele lor.

Domnul Prepeliță face o treabă foarte bună, dar, în final, ei merită acest număr de puncte. Iar pentru noi, mâine va fi un meci dificil împotriva unui adversar foarte bun”, a spus antrenorul croat al „câinilor”.

Informații interesante despre Unirea Slobozia - Dinamo, potrivit lpf.ro:

30 august 2025, Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: a fost singura înfrângere suferită de ialomițeni în ultimele opt etape, în rest au patru victorii și trei remize.

Bucureștenii nu au mai pierdut în campionat din 27 iulie 2025, Oțelul-Dinamo 2-1. Au urmat cinci succese și trei rezultate de egalitate.

10 dintre cele 15 goluri marcate de Unirea au fost înscrise în repriza secundă, dintre care șase după minutul 75.

Dinamo a marcat cel puțin un gol în 20 dintre precedentele 21 de deplasări din SuperLigă.

26 de jucători au utilizat ialomițenii, 18 fiind autohtoni. Dintre aceștia, Florin Purece are cele mai multe contribuții ofensive - șase (3 goluri, trei pase decisive).

Roș-albii s-au bazat pe 24 de fotbaliști, cel mai experimentat la nivel de primă ligă din România fiind Raul Opruț - 169 de jocuri. Legat de fundașul de bandă stângă al vizitatorilor, acesta este fotbalistul cu cele mai multe tackling-uri reușite în stagiunea în curs - 34.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în stagiunea precedentă, când Dinamo a câștigat ambele partide din sezonul regulat, 1-0 pe teren propriu și 3-1 în deplasare.

