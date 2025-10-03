Dinamo, victorie în bazin Jucătorii lui Kopic s-au impus pe terenul impracticabil de la Clinceni și au urcat pe locul doi +30 foto
Unirea Slobozia - Dinamo. Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

Dinamo, victorie în bazin Jucătorii lui Kopic s-au impus pe terenul impracticabil de la Clinceni și au urcat pe locul doi

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Gabriel Neagu , George Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2025, ora 22:34
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 22:46
  • Unirea Slobozia - Dinamo 0-1. Elevii lui Zeljko Kopic (48 de ani) s-au impus la Clinceni, după ce au dominat categoric partida.
  • Ploaia a îmbibat suprafața de joc, îngreunând misiunea celor două formații.

Pe un teren inundat, Dinamo a controlat primele minute ale partidei. Cuplul Cîrjan-Armstrong a avut două ocazii de a marca în minutele 5 și 6, dar Gurău a apărat.

Elevii lui Zeljko Kopic au continuat „asaltul” la poarta ialomițenilor, Boateng, Cîrjan și Sivis ratând ocazia de a debloca tabela în prima repriză.

Condiții groaznice la Slobozia - Dinamo VIDEO+FOTO. Gazonul e KO! La Clinceni e mai mult mlaștină decât teren de fotbal
Citește și
Condiții groaznice la Slobozia - Dinamo VIDEO+FOTO. Gazonul e KO! La Clinceni e mai mult mlaștină decât teren de fotbal
Citește mai mult
Condiții groaznice la Slobozia - Dinamo VIDEO+FOTO. Gazonul e KO! La Clinceni e mai mult mlaștină decât teren de fotbal

În minutul 35, „câinii roșii” au cerut penalty după ce mingea l-a lovit în mână pe Constantin Toma, dar arbitrul Rareș Vidican a lăsat jocul să continue.

Suprafața de joc s-a prezentat mai bine în repriza secundă, iar ialomițenii au început să pună presiune pe poarta oaspeților. Totuși, niciun atac nu s-a soldat cu șut pe poartă.

Dinamo a reușit să marcheze după ce un șut defectuos al lui Mărginean a ricoșat spre Perica. Croatul a împins mingea în poartă printr-o lovitură de cap.

„Câinii” au marcat încă o dată prin Alexandru Musi, dar reușita a fost anulată pentru un henț comis de Alberto Soro.

Dinamo a reușit să se impună și a urcat temporar pe locul doi în clasamentul Ligii 1, acumulând 23 de puncte, cu unul mai puțin decât Universitatea Craiova. Liderul va juca duminică, pe Arena Națională, cu FCSB.

Unirea Slobozia rămâne pe locul 6, cu 18 puncte strânse în 12 meciuri.

Unirea Slobozia - Dinamo
Unirea Slobozia - Dinamo

Galerie foto (30 imagini)

Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo
+30 Foto
labels.photo-gallery

Unirea Slobozia - Dinamo 0-1

  • A marcat: Stipe Perica '64
  • Asistență: 1500 de spectatori

Min. 90+6 - Final de meci! Dinamo se impune la Clinceni

Min. 90+3 - Kennedy Boateng recuperează un balon controlat de Cristi Bărbuț. Fotbalistul ialomițenilor încearcă să reintre în posesie, dar îl calcă pe fundașul „câinilor” și primește cartonașul galben.

Repriza a doua este prelungită cu 6 minute!

Min. 84 - Mărginean șutează, dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 30 de metri distanță de poartă, dar mingea este deviată de zid în corner.

Min. 83 - Zeljko Kopic primește cartonașul galben, pentru proteste.

Min. 81 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA! Christ Afalna este înlocuit de Ronaldo Deaconu.

Min. 80 - SCHIMBARE DINAMO! Cristi Mihai intră în locul lui Cătălin Cîrjan.

Min. 75 - GOL ANULAT DINAMO! Stipe Perica, aflat la marginea careului mic, pasează către Cătălin Cîrjan. Căpitanul lui Dinamo șutează, dar Ionuț Gurău apără și deviază balonul către Mărginean. Mijlocașul pasează către Alexandru Musi care șutează la colțul scurt și înscrie.

Totuși, reușita a fost anulată pentru un henț făcut de Alberto Soro, la un duel aerian precedent fazei.

Min. 73 - Purece execută o lovitură de colț spre Aflana, dar Maxime Sivis respinge în afara careului.

Min. 70 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA! Toma iese și intră Dragu.

Min. 68 - SCHIMBARE DINAMO! Alberto Soro îl înlocuiește pe Danny Armstrong.

Min. 67 - Constantin Toma trimite o centrare în careu, însă niciun coechipier nu poate prelua balonul.

Min. 64 - GOL DINAMO! Opruț execută un out lung către Stipe Perica, care deviză mingea la Mărginean. Jucătorul intrat la pauză șutează defectuos. Mingea ajunge în dreptul aceluiași jucător croat, care deviază, cu capul, mingea în poartă.

Min. 63 - Hamdiju avansează spre poarta dinamoviștilor, dar Danny Armstrong îl trage de tricoul. Scoțianul primește cartonașul galben.

Min. 60 - SCHIMBARE DINAMO! Zeljko Kopic îl scoate din teren pe Alexandru Pop și îl introduce pe Stipe Perica.

Min. 60 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA! Renato Espinosa îl înlocuiește pe Said.

Min. 59 - SCHIMBARE UNIREA SLOBOZIA! Iese Eduard Florescu și intră Cristi Bărbuț.

Min. 53 - Eduard Florescu încearcă o pasă înaltă pentru Said, însă Epassy speculează, iese din poartă și prinde balonul.

Min. 48 - Said deviază cu pieptul o minge înaltă către Hamdiju, care șutează din prima atingere, dar Kyriakou blochează.

Min. 46 - SCHIMBARE DINAMO! Eddy Gnahore iese și intră Charalampos Kyriakou.

Min. 46 - SCHIMBARE DINAMO! Andrei Mărginean îl înlocuiește pe Georgi Milanov.

Min. 46 - A început repriza a doua!

Min. 45+2 - Pauză la Clinceni.

Prima repriză a fost prelungită cu 2 minute!

Min. 35 - Cătălin Cîrjan avansează pe flancul stâng, centrează pe jos și mingea trece pe lângă Gurău. Maxime Sivis apare la bara a doua, șutează, dar balonul este blocat de Toma.

Mai multe acțiuni ale ambelor echipe sunt îngreunate din cauza ploii. Balonul își oprește traseul, din cauza bălților ce îmbibă terenul.

Min. 18 - Said rămâne întins pe stadion și echipa medicală a ialomițenilor intră în teren. Unul dintre medicii clubului, aflat în alergare, a alunecat din cauza bălților de pe teren.

Min. 12 - Kennedy Boateng reia o centrare în colțul stâng al porții lui Gurău. Mingea trece pe lângă portar, dar Toma respinge, cu capul, din apropierea liniei porții.

Min. 6 - Cătălin Cîrjan centrează la prima bară, de unde Danny Armstrong reia cu capul pe spațiul porții, însă Gurău respinge.

Min. 5 - Danny Armstrong pasează către Cătălin Cîrjan, care avansează și șutează la colțul scurt, dar Ionuț Gurău apără.

Min. 1 - A început meciul!

Echipele de start:

  • Unirea Slobozia: Gurău - A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, C. Toma - Coadă, Hamdiu - Afalna, Jeno, Florescu - Said
  • Rezerve: R. Popa, Ibrian, Bărbuț, R. Negru, Șerbănică, A. Dragu, Vl. Pop, Deaconu, C. Rotund, Bărbuț, F. Purece, Torres, Dulcea
  • Antrenor: Ion Vlădoiu
  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi
  • Rezerve: Roșca, Licsandru, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Arbitru: Vidican Rareș George, Asistenți: Badea Marius, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Colţescu Sebastian, AVAR: Dima Iulian
  • Stadion: Clinceni - Arena 1

20:20 Oficialii au decis: Meciul de la Clinceni se joacă

20:02 Mai multe persoane încearcă să scoată apa de pe teren folosind lopeți

19:49 Terenul este impracticabil la Clinceni. Mingea se oprește din cauza ploii

Portarii Unirii Slobozia au ieșit la încălzire, însă mingea nu sare și se împotmolește în bălțile din teren.

19:38 Gazonul de pe Arena din Clinceni este îmbibat în apă

19:20 Jucătorii lui Dinamo au ajuns la Arena din Clinceni

Elevii lui Zeljko Kopic se pregătesc de duelul contra celor de la Unirea Slobozia, deși disputarea partidei este incertă.

19:13 Meciul este în pericol să fie amânat

La ședința dinaintea partidei, oficialii au luat în calcul posibilitatea amânării partidei, din cauza condițiilor meteo. Aceștia vor inspecta gazonul și vor lua o decizie finală.

Potrivit reporterilor GOLAZO.ro prezenți la stadion, observatorul Paul Cazan a declarat: „Sperăm să se joace, mâine calendarul e aglomerat, sunt deja 3 meciuri, nu știu cum l-am putea pune.”

Galerie foto (36 imagini)

Slobozia - Dinamo. Gazon horror (1).jpg Slobozia - Dinamo. Gazon horror (2).jpg Slobozia - Dinamo. Gazon horror (3).jpg Slobozia - Dinamo. Gazon horror (4).jpg Slobozia - Dinamo. Gazon horror (5).jpg
+36 Foto
labels.photo-gallery

La Clinceni este cod portocaliu de ploaie și vânt, iar avertizarea meteorologică este valabilă până sâmbătă, la ora 4:00.

ISU a recomandat fixarea bannerelor pentru a minimiza riscul rănirii persoanelor prezente pe stadion.

Știrea inițială:

Unirea Slobozia este neînvinsă în ultimele trei meciuri, ialomițenii reușind să obțină 7 puncte din 9 posibile. Au câștigat partidele cu Hermannstadt (2-0) și Petrolul (1-0) și au remizat etapa trecută cu Farul Constanța (1-1).

În schimb, Dinamo este neînvinsă de 8 meciuri. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a pierdut ultima dată în etapa 3, cu Oțelul Galați, scor 1-2. În ultimele trei partide, „câinii” au obținut 5 puncte, după victoria cu Petrolul (3-0) și remizele cu Farul (1-1) și Universitatea Craiova (2-2).

Jean Vlădoiu, înaintea partidei: „Trebuie să venim cu ceva în plus”

Antrenorul Unirii Slobozia își dorește ca echipa sa să obțină un alt rezultat pozitiv, în ciuda formei bune prin care trece Dinamo.

„Suntem conștienți că avem în față un adversar de tradiție cu mulți suporteri, dar ne-am pregătit foarte bine. Venim după trei rezultate pozitive.

Ne dorim să câștigăm și acest meci, chiar dacă suntem conștienți că adversarul nostru este unul dintre cei mai buni pe care i-am întâlnit până acum.

Dinamo pare o echipă în formă în acest moment. Am mai jucat și cu FCSB, am câștigat și cu Hermannstadt, deci băieții știu cam la ce nivel trebuie să ne ridicăm ca să putem avea iarăși un rezultat pozitiv.

La meciul cu Dinamo trebuie să venim cu ceva în plus față de celelalte meciuri. Toată săptămâna ne-am gândit ce putem face ca să devenim mai buni, să punem probleme adversarilor, și sperăm să reușim asta.

Ar fi păcat să nu reușim un rezultat pozitiv pentru suporterii noștri, pentru echipă și pentru staff”, a declarat Jean Vlădoiu în cadrul conferinței premergătoare meciului.

Zeljko Kopic: „Va fi un meci dificil împotriva unui adversar foarte bun”

Unirea Slobozia este una din revelațiile acestui sezon, iar Zeljko Kopic este precaut înaintea partidei de la Clinceni.

„Acest sezon este plin de surprize, să zicem, dar când vedem felul în care joacă, observăm că au o mare stabilitate în performanțele lor.

Domnul Prepeliță face o treabă foarte bună, dar, în final, ei merită acest număr de puncte. Iar pentru noi, mâine va fi un meci dificil împotriva unui adversar foarte bun”, a spus antrenorul croat al „câinilor”.

Informații interesante despre Unirea Slobozia - Dinamo, potrivit lpf.ro:

  • 30 august 2025, Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: a fost singura înfrângere suferită de ialomițeni în ultimele opt etape, în rest au patru victorii și trei remize.
  • Bucureștenii nu au mai pierdut în campionat din 27 iulie 2025, Oțelul-Dinamo 2-1. Au urmat cinci succese și trei rezultate de egalitate.
  • 10 dintre cele 15 goluri marcate de Unirea au fost înscrise în repriza secundă, dintre care șase după minutul 75.
  • Dinamo a marcat cel puțin un gol în 20 dintre precedentele 21 de deplasări din SuperLigă.
  • 26 de jucători au utilizat ialomițenii, 18 fiind autohtoni. Dintre aceștia, Florin Purece are cele mai multe contribuții ofensive - șase (3 goluri, trei pase decisive).
  • Roș-albii s-au bazat pe 24 de fotbaliști, cel mai experimentat la nivel de primă ligă din România fiind Raul Opruț - 169 de jocuri. Legat de fundașul de bandă stângă al vizitatorilor, acesta este fotbalistul cu cele mai multe tackling-uri reușite în stagiunea în curs - 34.
  • Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în stagiunea precedentă, când Dinamo a câștigat ambele partide din sezonul regulat, 1-0 pe teren propriu și 3-1 în deplasare.

Citește și

Ngezana nu a fost convocat Fundașul FCSB, lăsat în afara lotului » Selecționerul Africii de Sud explică: „Ne-am învățat lecția”
Campionatul Mondial
12:42
Ngezana nu a fost convocat Fundașul FCSB, lăsat în afara lotului » Selecționerul Africii de Sud explică: „Ne-am învățat lecția”
Citește mai mult
Ngezana nu a fost convocat Fundașul FCSB, lăsat în afara lotului » Selecționerul Africii de Sud explică: „Ne-am învățat lecția”
„I-am dominat!” Bogdan Racovițan, de netrecut în victoria cu Universitatea Craiova: „Am controlat meciul”
Conference League
12:34
„I-am dominat!” Bogdan Racovițan, de netrecut în victoria cu Universitatea Craiova: „Am controlat meciul”
Citește mai mult
„I-am dominat!” Bogdan Racovițan, de netrecut în victoria cu Universitatea Craiova: „Am controlat meciul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare
dinamo liga 1 Andrei Prepelita Unirea Slobozia zeljko kopic
Știrile zilei din sport
Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
Superliga
03.10
Nicolescu, discurs furibund Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
Citește mai mult
Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă
Superliga
03.10
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă
Citește mai mult
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor”, surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?”
Superliga
03.10
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor”, surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?”
Citește mai mult
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor”, surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?”
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără
Baschet
03.10
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără
Citește mai mult
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
„M-am ridicat din pat, UE înseamnă pace!” Interviu cu fotbalistul din naționala Republicii Moldova care a devenit parlamentar în partidul Maiei Sandu
„M-am ridicat din pat, UE înseamnă pace!” Interviu cu fotbalistul din naționala Republicii Moldova care a devenit parlamentar în partidul Maiei Sandu
09:47
Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic”
Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic”
23:01
Nicolescu, discurs furibund Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
23:57
Mihăilă, ce gol! VIDEO. Momentul în care internaționalul român marchează de la mijlocul terenului în Turcia
Mihăilă, ce gol! VIDEO. Momentul în care internaționalul român  marchează de la mijlocul terenului în Turcia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Top stiri din sport
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz”
Înot
03.10
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz”
Citește mai mult
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz”
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!” » Țara africană va găzdui CM 2030
Campionatul Mondial
03.10
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!” » Țara africană va găzdui CM 2030
Citește mai mult
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!” » Țara africană va găzdui CM 2030
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB : „Eu i-am spus...” + Schimbare majoră la meciurile următoare
Europa League
03.10
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB: „Eu i-am spus...” + Schimbare majoră la meciurile următoare
Citește mai mult
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB : „Eu i-am spus...” + Schimbare majoră la meciurile următoare
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri , dar n-are bani pentru sportivi
Diverse
03.10
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri, dar n-are bani pentru sportivi
Citește mai mult
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri , dar n-are bani pentru sportivi

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 24 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share