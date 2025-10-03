Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale

Giuseppe Sibilli (29 de ani), mijlocașul echipei Bari, și-a încheiat prematur sezonul după ce a fost suspendat opt luni.

Federația Italiană de Fotbal (FIGC) l-a sancționat pentru implicarea în numeroase pariuri ilegale.

Decizia a fost luată după ce ancheta a arătat că jucătorul a făcut numeroase pariuri pe rezultate oficiale ale unor meciuri din competițiile FIGC, UEFA și FIFA între 2022/23 și 2024/25.

Giuseppe Sibilli, fostul coleg al lui Marius Marin, a fost suspendat 8 luni, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale

În acest timp, Sibilli a jucat pentru Pisa și Bari, echipa la care evoluează și acum. La Pisa, italianul a fost coleg cu internaționalul român Marius Marin (27 de ani), și au împărțit terenul în 80 de partide. Cei doi s-au întâlnit și ca adversari de patru ori.

Fotbalistul a primit inițial o suspendare de 16 luni, care a fost redusă la opt.

De asemenea, Sibilli trebuie să participe într-un program terapeutic și să se implice în cel puțin 16 evenimente publice organizate de asociații sportive amatoare, centre pentru copii și juniori sau centre de recuperare pentru dependența de jocuri de noroc, conform corrieredellosport.it.

20.000 de euro este amenda pe care trebuie să o plătească mijlocașul ofensiv

Sezonul 2025/26 este astfel încheiat pentru Sibilli, care până acum a adunat cinci apariții în campionat.

