„E singura explicație!” De ce a fluierat Radu Petrescu? Concluziile unui fost arbitru FIFA: „100% așa e!” + Riscă o suspendare uriașă

Marius Avram (46 de ani), fost arbitru FIFA, a oferit o posibilă explicație pentru gafa imensă a lui Radu Petrescu, care a creat un scandal de proporții după meciul Petrolul - FC Argeș 2-1.

Arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în minutul 86, la scorul de 1-1, în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Marius Avram: „Sunt aproape 100% sigur că asta e explicația”

După ce inclusiv Comisia Centrală a Arbitrilor a transmis că decizia a fost eronată, fostul arbitru Marius Avram a venit cu posibilă explicație care a dus la această hotărâre luată de „central”.

„Singura explicație ar fi că un membru al brigăzii i-a spus că a dat un fault aiurea, care n-a fost, iar el a zis: «Lasă că o întorc eu cumva, că în aglomerația aia o exista vreo ținere sau o împingere». A fluierat foarte repede, în timp ce mingea era în aer, însă nu a existat nicio atingere, nici cel mai mic fault. Fără îndoială e cea mai urâtă fază din campionatul acesta. N-am mai văzut să se fluiere așa.

Există foarte multe alte metode de a întoarce faze de genul acesta fără să te compromiți, să compromiți imaginea arbitrajului, să te faci de râs. Există posibilitatea să vorbești cu asistentul și să dai o minge de arbitru și zici că ai fluierat aiurea. Metode mult mai bune, regulamentare de a întoarce faza.

Din felul în care a gestionat faza, cât de repede a fluierat și tot ceea ce a făcut, mă duc către concluzia că asta e singura explicație. Sunt aproape 100% sigur că asta e explicația” , a spus Marius Avram, la Digi Sport.

În plus, Avram e de părere că Radu Petrescu s-ar putea alege acum cu o suspendare lungă, având în vedere gravitatea erorii.

„Nu m-ar mira dacă va sta o perioadă foarte lungă de timp, poate chiar până la sfârșitul campionatului. Atunci când ai o fază dificilă și o judeci greșit, poți sta o etapă sau două, dar când inventezi pur și simplu... E ceva mult, mult, mult mai grav”, a mai spus fostul arbitru.

A doua zi după meci, FC Argeș a emis un comunicat dur după cele întâmplate, prin care amenință că va acționa în instanță, atât la adresa lui Petrescu, cât și a CCA.

