„E singura explicație!" De ce a fluierat Radu Petrescu? Concluziile unui fost arbitru FIFA: „100% așa e!" + Riscă o suspendare uriașă
Marius Avram și Radu Petrescu foto: Sport Pictures
Superliga

„E singura explicație!" De ce a fluierat Radu Petrescu? Concluziile unui fost arbitru FIFA: „100% așa e!" + Riscă o suspendare uriașă

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.02.2026, ora 20:10
  • Marius Avram (46 de ani), fost arbitru FIFA, a oferit o posibilă explicație pentru gafa imensă a lui Radu Petrescu, care a creat un scandal de proporții după meciul Petrolul - FC Argeș 2-1.

Arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în minutul 86, la scorul de 1-1, în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Marius Avram: „Sunt aproape 100% sigur că asta e explicația”

După ce inclusiv Comisia Centrală a Arbitrilor a transmis că decizia a fost eronată, fostul arbitru Marius Avram a venit cu posibilă explicație care a dus la această hotărâre luată de „central”.

„Singura explicație ar fi că un membru al brigăzii i-a spus că a dat un fault aiurea, care n-a fost, iar el a zis: «Lasă că o întorc eu cumva, că în aglomerația aia o exista vreo ținere sau o împingere». A fluierat foarte repede, în timp ce mingea era în aer, însă nu a existat nicio atingere, nici cel mai mic fault. Fără îndoială e cea mai urâtă fază din campionatul acesta. N-am mai văzut să se fluiere așa.

Există foarte multe alte metode de a întoarce faze de genul acesta fără să te compromiți, să compromiți imaginea arbitrajului, să te faci de râs. Există posibilitatea să vorbești cu asistentul și să dai o minge de arbitru și zici că ai fluierat aiurea. Metode mult mai bune, regulamentare de a întoarce faza.

Din felul în care a gestionat faza, cât de repede a fluierat și tot ceea ce a făcut, mă duc către concluzia că asta e singura explicație. Sunt aproape 100% sigur că asta e explicația”, a spus Marius Avram, la Digi Sport.

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Galerie foto (20 imagini)

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
+20 Foto
labels.photo-gallery

În plus, Avram e de părere că Radu Petrescu s-ar putea alege acum cu o suspendare lungă, având în vedere gravitatea erorii.

„Nu m-ar mira dacă va sta o perioadă foarte lungă de timp, poate chiar până la sfârșitul campionatului. Atunci când ai o fază dificilă și o judeci greșit, poți sta o etapă sau două, dar când inventezi pur și simplu... E ceva mult, mult, mult mai grav”, a mai spus fostul arbitru.

A doua zi după meci, FC Argeș a emis un comunicat dur după cele întâmplate, prin care amenință că va acționa în instanță, atât la adresa lui Petrescu, cât și a CCA.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
petrolul ploiesti arbitru EXPLICATII fc arges Marius Avram Radu Petrescu
