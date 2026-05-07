PSG, din nou în finală Francezii trec de Bayern, după o „dublă" incendiară și ajung în ultimul act pentru al doilea sezon consecutiv
PSG, din nou în finală Francezii trec de Bayern, după o „dublă” incendiară și ajung în ultimul act pentru al doilea sezon consecutiv

alt-text Publicat: 07.05.2026, ora 00:01
alt-text Actualizat: 07.05.2026, ora 00:20
  • PSG a obținut calificarea în finala Ligii Campionilor, după ce a remizat cu Bayern, la Munchen, scor 1-1.
  • În tur, parizienii câștigaseră cu 5-4, în probabil cel mai tare meci al actualei ediții de Champions League.
  • PSG o va întâlni în finală pe Arsenal, pe 30 mai, la Budapesta.

Duelul a început perfect pentru gruparea din capitala Franței. Ousmane Dembele a deschis scorul în al treilea minut de joc, după ce a trimis o adevărată torpilă în poarta lui Manuel Neuer.

PSG, din nou în finală! Francezii trec de Bayern, după o „dublă” incendiară și ajung în ultimul act pentru al doilea sezon consecutiv

Tot în prima repriză a mai avut loc un eveniment important. În minutul 31, după o degajare din careu a lui Vitinha, mingea l-a atins în mână pe Joao Neves. Nemții au protestat vehement, dar arbitrul a fost de neînduplecat.

În ciuda eforturilor ofensive, Bayern a reușit să egaleze abia în minutul 90+4, după un șut în forță, sub bară, al lui Harry Kane.

Nemții n-au mai avut însă timp să marcheze golul care ar fi împins meciul în prelungiri.

În ultimul act al competiției, PSG va încerca să păstreze trofeul la Paris în fața celor de la Arsenal, echipă care a revenit în finală după 20 de ani.

Bayern - PSG 1-1

  • Au marcat: Kane (min. 90+4) / Dembele (min. 3)
  • Arbitru: Joao Pinheiro. Asistenți: Bruno Jesus, Luciano Maia. VAR: Marco Di Bello. AVAR: Tiago Martins
  • Stadion: Allianz Arena - Munchen

Parcursul celor două echipe în Champions League:

  • Bayern a încheiat faza principală pe locul 2, cu 21 de puncte, în timp ce PSG a terminat pe locul 11, cu 14 puncte.
  • În sferturile Champions League, formația pregătită de Luis Enrique a trecut de Liverpool, după două victorii cu 2-0.
  • De partea cealaltă, Bayern a ajuns în semifinale după o dublă spectaculoasă cu Real Madrid, câștigată cu 6-4 la general.
  • Cele două echipe s-au mai întâlnit în acest sezon, în faza principală a competiției, atunci când Bayern s-a impus cu 2-1.
  • În tur, la Paris, PSG s-a impus cu 5-4 în cel mai frumos meci al acestui sezon de Liga Campionilor.

Vincent Kompany, înainte de Bayern - PSG: „Suntem nerăbdători”

Tehnicianul bavarezilor a prefațat partida din semifinalele Ligii Campionilor, el declarând:

„Cu toții suntem nerăbdători să înceapă meciul. Este o diferență reală față de sezonul trecut, în sferturile de finală, când aveam trei jucători cheie în afara terenului.

Acum suntem într-o formă fizică excelentă, dar la fel și PSG.

PSG a fost cel mai puternic club din Europa în ultimii doi ani. Este evident. Au o calitate impresionantă.

Puterea acestei echipe, dincolo de staff-ul tehnic, constă în tinerețea lotului. De aceea, PSG va rămâne la acest nivel încă câțiva ani”, a declarat Kompany, potrivit rfi.fr.

Luis Enrique: „Nu am venit la Munchen ca să ne apărăm”

„Suntem pregătiți, știm că Bayern poate reveni în meci și că putem marca și noi goluri. Cu siguranță nu suntem aici, la München, ca să ne apărăm. Cred că niciuna dintre echipe nu acceptă că cealaltă este mai bună și asta va influența acest meci.

Ca echipă, avem același obiectiv ca în fiecare meci în deplasare. Aceasta este mentalitatea noastră, încercăm să câștigăm fiecare meci și nu trebuie să jucăm pentru un anumit rezultat, pentru că vrem doar să câștigăm”, a declarat Luis Enrique, conform sursei citate.

