„Mi-au spus că voi fi arestat" Aventura unui fotbalist columbian la un club din Liga 3. Detalii incredibile din procesul de la FIFA
Fotbalistul columbian Luis Vanegas s-a judecat la FIFA cu CS Universitar Alba Iulia (colaj foto: Golazo.ro)
Liga 3

„Mi-au spus că voi fi arestat" Aventura unui fotbalist columbian la un club din Liga 3. Detalii incredibile din procesul de la FIFA

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 01.11.2025, ora 13:17
alt-text Actualizat: 01.11.2025, ora 13:17
  • CSU Alba Iulia (Liga 3) a fost obligată să plătească 11.000 euro fotbalistului columbian Luis Vanegas, Tribunalul FIFA constatând că clubul l-a tratat necorespunzător după ce a suferit o accidentare gravă la ligamente.
  • Jucătorul a dezvăluit la FIFA conversațiile purtate după accidentare cu oficialii clubului.

Luis Esteban Vanegas Mendoza, fotbalist de origine columbiană, în vârstă de 26 de ani, îşi făcea planuri mari când semna un contract cu echipa românească CS Universitar Alba Iulia (Liga 3) pe 23 iulie 2024.

Fotbalistul columbian Luis  Vanegas a câștigat procesul la FIFA cu CSU Alba Iulia

Potrivit înțelegerii încheiate până la 30 iunie 2025, clubul se angaja să îi achite un salariu net lunar de 1.100 de euro şi să îi asigure: îngrijire medicală profesională, recuperare în caz de accidentare şi toate cheltuielile aferente.

Pentru Luis  Vanegas, fundaș central venit de la Metagalpa, liga a doua din Nicaragua, mutarea în România era o şansă de a-şi propulsa cariera în Europa, cu promisiuni privind condiţii bune de viaţă, cazare, două mese pe zi şi asigurare medicală.

Pe 10 august 2024, Vanegas s-a accidentat într‑un meci amical disputat în CS Universitar Alba Iulia în perioada de pregătiri.

RMN-ul efectuat pe 16 august 2024 a arătat un diagnostic grav: ruptură de ligament încrucișat anterior, care necesita operație și luni de recuperare. Convins că poate conta pe sprijinul clubului, jucătorul a început un dialog cu reprezentanții CSU Alba Iulia.

Răspunsurile întârziate și contradictorii ale clubului, împreună cu problemele legate de viza de turist pe care o deținea în România, l-au determinat pe Luis Vanegas să se adreseze FIFA, susținând că clubul a încălcat obligațiile contractuale.

Propunere de reziliere prin mesaje

Pentru a-și susține cauza, Luis a prezentat conversațiile purtate prin WhatsApp cu directorul sportiv Aurelian Bobuțan și cu „presupusul președinte al clubului” ca probe în dosarul său, arătând faptele și dificultățile birocratice și administrative cu care s-a confruntat.

În motivarea FIFA se arată că pe 24 august 2024, Luis i-a scris directorului sportiv:

  • „Aurelian, prietene, poți să-mi spui ce a explicat doctorul și care este starea mea?”.

Răspunsul a venit rapid:

  • „Ligamentul este rupt, doar 30% mai este bun. Este nevoie de operație, iar perioada de recuperare este de minimum 5 luni”.

Două zile mai târziu, Luis a primit un mesaj pe WhatsApp de la directorul sportiv Aurelian Bobuțan, care îi propunea rezilierea amiabilă:

„Bună. Personal, am avut mari speranțe că ne vei ajuta mult. Îmi pare rău că te-ai accidentat. Gândește-te care ar fi cea mai bună opțiune pentru a rezilia contractul pe cale amiabilă, astfel încât atât tu, cât și clubul să fiți mulțumiți.

Va trebui să găsim un alt fundaș central. Cazarea și mesele lui vor costa bani. Ne este imposibil să ne permitem doi jucători. Gândește-te bine și anunță-mă până mâine seara ce variantă crezi că ar fi cea mai bună pentru tine”.

După accidentare și după rezultatul de la RMN, clubul mi-a zis imediat să ne înțelegem prietenește, să accept 3.000 de euro și biletul de avion spre casă și să reziliem contractul. Normal că nu am acceptat, nu aveau nicio bază să-mi facă asta. Am stipulat în contract că, dacă mă accidentez, costurile operației și ale tratamentului de refacere vor fi asigurate de club. Luis Esteban Vanegas Mendoza (declarație pentru GSP.ro, august 2024)

Problemele legate de operație și discuțiile despre costuri

Oficialii CSU Alba Iulia nu a stabilit o operație urgentă în România, anunțându-l pe fotbalistul columbian că chirurgul de încredere era în concediu pentru două luni, ceea ce ar fi amânat intervenția până în octombrie 2024.

Astfel, Luis Vanegas a fost invitat să găsească o soluție medicală pentru operație în Columbia și a purtat discuții prin WhatsApp cu președintele clubului privind costul și locația intervenției.

În conversațiile din 4 septembrie 2024, mesajele au fost următoarele:

  • Președinte: „Dacă operația costă 4.000 de euro în Columbia, o plătesc. Dar nu 9.800 sau 10.000 de euro.”
  • Președinte: „Dacă faci operația în Columbia pentru 4.000 de euro, ca aici, îți dau banii mâine”.
  • Președintele: „Aici, inclusiv recuperarea, costă 4.000 de euro.”
  • Jucător: „Domnule Președinte, aici în România, la București, este un doctor care cere 4.000 de dolari pentru operație și ar fi disponibil să o facă imediat.”
  • Președintele: „Cere doar pentru operație, fără recuperare?”
  • Jucător: „Recuperarea ar face parte din pachet. Dacă vreți, pot să fac operația în Columbia pentru că nu știu cum să călătoresc în alt loc”.
  • Jucător: „Sunt aici, nu mai pot suporta durerea de la genunchi, domnule Președinte.”
  • Președintele: „Și cine ar plăti pentru recuperarea în Columbia?”.
  • Jucător: „Domnule Președinte, dacă clubul, așa cum spuneți, plătește mai puțin de 2.000 de euro, totul ar costa mai puțin de 6.000”.
  • Președintele: „Unde a mers Mociu pentru operație, totul inclusiv recuperarea a costat 4.000 de euro. Înțelegi?”.

Speriat la Biroul pentru Imigrări: „Mi-au spus că am 3‑4 zile să părăsesc România, altfel voi fi arestat”

Problemele s-au complicat și mai mult din cauza vizei de turist de care dispunea Luis Vanegas. Pe 5 septembrie 2024, fotbalistul s-a conversat cu „președintele” pe WhatsApp. Și acest dialogul a fost publicat în motivarea FIFA.

  • Jucător: „Tocmai am fost la imigrare să văd dacă îmi pot prelungi viza de turist pentru câteva zile după operație, și mi-au spus că am 3‑4 zile să părăsesc România, altfel voi fi arestat. Deci, ok, ce facem? Aceasta era responsabilitatea clubului, și nici măcar nu am reușit să stau 90 de zile. Am discutat să vedem ce putem face. Singura soluție este să mă întorc în Columbia”.
  • Jucător: „Am fost acolo, și au vorbit cu mine, dar dumneavoastră nu ați răspuns. Vă rog, spuneți-mi ce facem înainte să iau eu măsuri”.
  • Președinte: „Ți-am spus de la început ce puteam face, dar nu m-ai crezut”.
  • Președinte: „Viza ta este de turist. Ai nevoie de viză de muncă sau de alt tip”.

Fotbalistul s-a operat în Columbia, pe asigurarea lui

În aceste condiții, pe 7 septembrie 2024, Luis Vanegas a fost nevoit să călătorească în Columbia, cu dureri puternice la genunchi, unde a efectuat operația pe 5 noiembrie 2024.

Acesta a cerut clubului din Alba Iulia să-i trimită 4.000 de euro pentru operație, însă fără succes. În cele din urmă, intervenția chirurgicală și tratamentele postoperatorii au fost acoperite de asigurarea fotbalistului.

Sentința FIFA în cazul „Luis   Vanegas - CSU Alba Iulia”

Luis Vanegas a notificat oficial clubul CSU Alba Iulia privind rezilierea contractului pentru cauză justificată, invocând neîndeplinirea obligațiilor esențiale: lipsa sprijinului medical după accidentare, absența vizei de muncă și neplata salariilor pentru lunile septembrie și octombrie 2024.

În urma analizei probelor, FIFA a decis că CS Universitar Alba Iulia trebuie să îi achite jucătorului columbian:

  • 2.200 euro reprezentând salariile restante pentru lunile septembrie și octombrie 2024;
  • 8.800 euro cu titlu de despăgubiri pentru încălcarea contractului.

Tribunalul FIFA a subliniat că neînregistrarea unui jucător și neasigurarea unei vize de muncă reprezintă încălcări grave ale obligațiilor unui club.

„Camera a concluzionat că acțiunile Clubului au constituit o încălcare de natură gravă, justificând rezilierea contractului de către Jucător la 1 noiembrie 2024”, este concluzia FIFA.

FIFA liga 3 CS Universitar Alba Iulia Luis Esteban Vanegas Mendoza
