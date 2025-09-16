Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al celor de la FCSB, a oferit detalii despre situația medicală a lui Ionuț Cercel (18 ani).

Tânărul fundaș a acuzat probleme medicale la meciul cu Csikszereda, scor 0-0, fiind înlocuit la pauză.

Mihai Stoica, despre situația lui Ionuț Cercel: „A ieșit din antrenament”

Conducătorul de la FCSB a declarat că Cercel nu a putut duce la final antrenamentul de marți, după ce a acuzat din nou probleme medicale.

„Cercel a ieșit și azi din antrenament. E posibil să fie ceva la coloana lombară. E pe mâna medicului nostru, Arămitu, încearcă să-l redea echipei” , a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1, citat de gsp.ro.

În cazul în care Cercel nu va fi apt pentru meciul cu FC Botoșani, singurele variante pentru regula U21 pe care le are FCSB sunt Alexandru Stoian și Mihai Toma.

Ionuț Cercel a fost adus de FCSB la începutul anului de la Farul Constanța. Până acum, tânărul jucător a bifat 9 meciuri în tricoul roș-albaștrilor.

500.000 de euro este cota lui Ionuț Cercel, conform Transfermarkt

Mihai Stoica, despre schimbarea lui Cercel: „Nu mai putea să joace, s-a speriat, s-a sufocat”

La pauza meciului cu Csikszereda, Ionuț Cercel, fundașul dreapta al campioanei, a fost schimbat cu Mihai Toma, iar Mihai Stoica a dezvăluit motivul înlocuirii.

„Gigi a spus foarte multe lucruri despre meci, dar n-a spus un lucru foarte important și toată lumea ne-a acuzat pentru schimbarea lui Cercel.

El ne-a spus la pauză că nu mai poate să joace, a cerut schimbare. Nu se simțea bine. Nu avea nicio problemă medicală, dar a zis că nu mai poate. Nu mai putea să joace, s-a speriat, s-a sufocat” , a spus Mihai Stoica, seara trecută, la Prima Sport.

