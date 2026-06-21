Raphinha riscă să rateze Mondialul Federația braziliană a anunțat ce accidentare are extrema

Raphinha s-a accidentat de cinci ori în același loc al coapsei drepte, ultima oară la 3-0 cu Haiti, în al doilea meci al Braziliei la Mondial.

Cât ar lipsi acum extrema Barcelonei, 29 de ani. Ar putea să-și revină prea târziu. Selecao riscă să joace cu un adversar tare în „16-imi”.

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Carlo Ancelotti are o mare problemă. Nu doar că naționala Braziliei nu e în cea mai bună formă. Selecționerul ar putea să nu-și mai folosească una dintre vedete.

Accidentarea lui Raphinha, confirmată de RMN. Ce nu se spune

Raphinha, 29 de ani, a simțit dureri la bicepsul femural al coapsei drepte în timpul meciului cu Haiti (3-0) și a fost înlocuit în minutul 40, după ce fusese integralist la 1-1 cu Maroc.

Pe bancă, înlocuit, atacantul era foarte îngrijorat.

Raphinha (stânga), pe bancă, suferind după ce a ieșit din joc cu Haiti. Foto: Imago

Rezonanța magnetică făcută în New Jersey a confirmat accidentarea musculară, a anunțat federația braziliană, fără a preciza însă perioada în care va fi indisponibil.

Nu l-a trimis acasă, medicii Selecao speră să-l recupereze la timp pentru a reintra la acest Mondial.

Oricum, Ancelotti nu-l mai putea înlocui. Termenul limită era cu 24 de ore înaintea primului meci.

Raphinha, sigur out cu Scoția. Și în „ 16-imi ”?!

Raphinha are o zonă vulnerabilă la coapsa dreaptă. Este a cincea oară când extrema suferă o leziune în acel loc numai în sezonul 2025-2026, a amintit ESPN.

Coapsa dreaptă, punctul fragil al lui Raphinha în acest sezon. Foto: Imago

Presa braziliană scrie că jucătorul Barcelonei ar avea nevoie de două săptămâni de pauză.

Doctorul american Jesse Morse, care a vorbit și despre accidentarea gravă a canadianului Ismael Kone, susține că ar fi minimum două-trei săptămâni în cazul lui Raphinha.

At the minimum Raphinha will miss at least the Scotland game for #Brazil with a right leg injury.



While it hasn’t been confirmed, this is likely a reinjury to his right hamstring.



Unless it’s super mild, he’s likely to miss at least 2-3 weeks. #WorldCup https://t.co/9RYQDAYyxH pic.twitter.com/3sTKtdFhmg — Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) June 20, 2026

Sigur, nu va fi pe teren împotriva Scoției pe 25 iunie. Dar e aproape imposibil și pe 29 iunie, în „16-imi”.

Raphinha, înapoi în „optimi”. Și dacă Brazilia e eliminată înainte?

Ancelotti speră să-l aibă pe Raphinha înapoi în echipă la optimile de finală.

Totuși, e posibil ca Brazilia să nu mai fie la CM atunci! Dacă încheie grupa C pe locul 2, după Maroc (o variantă ce nu poate fi exclusă), va înfrunta în „16-imi” învingătoarea seriei F.

Ceea ce înseamnă că vom avea Olanda - Brazilia pe 29 iunie, la Monterrey. Și naționala auriverde va suferi contra Țărilor de Jos!

În cazul în care câștigă C, se va duela cu Japonia sau Suedia în aceeași zi, la Houston, mai ușor decât în fața batavilor.

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