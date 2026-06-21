România a dat alerta în scandalul pariurilor Ce s-a întâmplat după „galbenul” primit de ivorianul Wahi, arestat, dar aflat acum la Mondial
Elye Wahi a jucat 56 de minute la Cote d'Ivoire - Ecuador 1-0, la CM 2026, pe stadionul din Philadelphia. Foto: Imago
Campionatul Mondial

România a dat alerta în scandalul pariurilor Ce s-a întâmplat după „galbenul” primit de ivorianul Wahi, arestat, dar aflat acum la Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 11:30
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 11:30
  • Elye Wahi a jucat pentru Cote d’Ivoire în primul meci la CM 2026, 1-0 cu Ecuador, pe teritoriul american. Interzis însă în Canada la Mondial din cauza anchetei în care e implicat.
  • Atacantul este suspect într-un scandal de pariuri pornit din Franța, dar cu ramificații internaționale. Inclusiv în România.
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Ivorianul Elye Wahi încă e la Campionatul Mondial. Atacantul în vârstă de 23 de ani, de origine franceză, a fost titular la 1-0 cu Ecuador, la Philadelphia, dar nu a putut juca la 1-2 cu Germania, sâmbătă, la Toronto.

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Motivul: autoritățile canadiene i-au refuzat viza din cauza anchetei în care este implicat. I se permite să evolueze pe teritoriul SUA, nu și în Canada.

Pe 29 mai, în urmă cu trei săptămâni, a fost arestat, apoi eliberat în scandalul pariurilor din Franța.

Jucătorul lui Nice, împrumutat în returul sezonului trecut de la Frankfurt, e suspectat că a luat premeditat cartonaș galben în minutul 35 al meciului cu FC Metz, pe 17 mai, în ultima etapă de Ligue 1.

5 cartonașe galbene
a primit Elye Wahi, atacantul lui Nice, în 14 meciuri jucate în Ligue 1 sezonul precedent

În România și în două țări din fosta URSS s-a dat alarma la cartonașul lui Wahi

L’Equipe dezvăluie ce a atras atenția după acea partidă Nice - Metz 0-0.

Volumul neobișnuit de mare de pariuri înregistrat în zece țări pe cartonașul lui Wahi. Printre ele, România, Albania, Serbia, Polonia, Italia.

Alarma s-a dat imediat, noaptea, au aflat jurnaliștii francezi: „Primele semne de avertizare au apărut în Europa de Est, în două țări din fosta URSS, apoi în România”.

Elie Wahi (dreapta), în tricoul lui Nice, într-un meci jucat în Ligue 1. Foto: Imago Elie Wahi (dreapta), în tricoul lui Nice, într-un meci jucat în Ligue 1. Foto: Imago
Elie Wahi (dreapta), în tricoul lui Nice, într-un meci jucat în Ligue 1. Foto: Imago

Alerte confirmate în lumea pariurilor online. Au fost detectate și raportate anomalii legate de „galbenul” provocat de ivorian. Un tackling dur și întârziat al lui Wahi asupra fundașului advers Sane (Metz).

Suspendat pentru cumul de cartonașe în turul barajului de retrogradare/promovare cu St. Etienne (0-0), a revenit la retur, marcând două goluri într-o victorie cu 4-1.

Cotele au scăzut brusc pe acest pariu

Casele de pariuri au simțit mizele dubioase în „Cazul Wahi” și cota sa pentru acel „galben” a scăzut brusc de la 5 la 2,5.

Această mișcare a bookmakerilor a fost încă o probă pentru anchetatori.

Potrivit L’Equipe, profitul provocat de Wahi ar putea fi de câteva sute de mii de euro, deși „unii operatori au refuzat să achite câștigurile pentru acest pariu”.

Ce caută anchetatorii în „Cazul Wahi”: „În special în Balcani”

Jucătorul a fost interogat de ofițeri ai Poliției Judiciare, serviciul central de jocuri de noroc, creat special în lupta contra fraudei sportive.

Liga franceză a fost informată și ea pe 18 mai, a doua zi după meci: „Alertată de partenerii săi specializați în monitorizarea piețelor de pariuri sportive cu privire la activitatea neobișnuită observată la nivel internațional”.

Un dosar cu ramificații internaționale, primul înregistrat în Franța având în centrul pariurilor un cartonaș galben, subliniază L’Equipe.

Ancheta va urmări identificarea persoanelor din spatele conturilor pariorilor suspecți, în special în Balcani, pentru a stabili dacă acești pariori aparțin unei rețele de crimă organizată. L’Equipe, cotidian francez

„Cartonașul galben este foarte ușor de manipulat”

Kornelija Tiesnesyte, președinta comisiei de monitorizare a Convenției Macolin (Consiliul Europei) legat de frauda sportivă, a spus de ce este nociv un asemenea pariu pe cartonaș galben, inclus în „pariurile negative”.

Este foarte ușor de manipulat. Un singur jucător e suficient, un singur gest și nu schimbă rezultatul meciului. Nu mituiești o echipă, nu cumperi un meci, dar provoci un fault. Kornelija Tiesnesyte

Oficialul lituanian a adăugat: „Este și o problemă etică. Pariezi pe o acțiune negativă, pe o sancțiune, e o pierdere pentru toată lumea. Aceste pariuri reprezintă o mică parte din venituri, dar creează un risc enorm pentru integritate”.

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