„Obiectivul meu e să chiulesc" Întâmplări șocante din TVR. Radu Naum: „Eu am lăsat știrea pentru jurnal și ei au ascuns-o"
Radu Naum (foto: GOLAZO.ro)
„Obiectivul meu e să chiulesc” Întâmplări șocante din TVR. Radu Naum: „Eu am lăsat știrea pentru jurnal și ei au ascuns-o”

Publicat: 29.01.2026, ora 15:26
Actualizat: 29.01.2026, ora 15:26
  • Radu Naum a vorbit despre experiența sa la Televiziunea Română și despre momentul în care a simțit că relația sa cu instituția s-a deteriorat.
  • Jurnalistul sportiv a fost invitatul celui de-al șaselea episod al podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.

Naum, actualmente editorialist GOLAZO.ro și moderator la Digi Sport, a activat la TVR între 1994 și 2008.

Întâmplări șocante din TVR. Radu Naum: „Eu am lăsat știrea pentru jurnal și ei au ascuns-o

Radu Naum a povestit că a simțit cum relația sa cu TVR s-a stricat după un episod din timpul campaniei de calificare a naționalei României la Euro 2008, când operatorul FRF i-a oferit imagini cu Victor Pițurcă relaxat și glumeț, foarte diferite de imaginea rigidă pe care selecționerul o prezenta la conferințele de presă.

Când a văzut materialul, Naum l-a numit „aur curat” și a cerut ca acesta să fie difuzat ca prima știre. În schimb, materialul a ajuns pe poziția 11 sau 12 în jurnal.

Când a încercat să sancționeze persoana responsabilă, el a fost cel vizat de Comisia de Etică.

A ieșit la suprafață rigiditatea unei instituții.

Mă enervau foarte tare inerția și lucrurile astea, „Lasă, că merge așa” și „N-am chef să fac”, în general se mai spuneau și lucruri de genul ăsta, „N-am chef să fac astea, lasă-mă, ce mă interesează”. Mi-a spus cineva în față că „Idealul meu este să chiulesc cât mai mult, să iau cât mai mulți bani”.

Cineva din TVR?

Da. Și lucrurile astea nu erau bune. (...) Pentru că acolo, în zona asta și în general în sindicat, erau oameni care mai degrabă înclinau balanța către prezervare decât pentru dezvoltare.

Și crezi că lucrurile s-au schimbat?

Habar n-am, nu știu.

De la distanță, din afară, cum vezi acum o instituție publică de anvergura TVR-ului?

Păi, nu știu, n-a ieșit directorul nou al TVR?

Și a spus că „Suntem mai aproape de colaps decât de posibilitatea de a cumpăra niște drepturi cum ar fi Mondialul”.

Trebuie să înțelegeți că o mare instituție publică este o Românie mică. Nu poate să fie altfel, n-are cum, logic, cu toate mecanismele ei. Dacă vi se pare că România funcționează corect, TVR-ul funcționează corect. Dacă vi se pare că România nu funcționează corect, înseamnă că nici TVR-ul nu funcționează. N-are cum să fie decalată în mod evident de starea unei țări, de felul în care funcționează instituțiile unei țări, în esența lor.

Radu Naum, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi din România, a fost invitat la podcastul TOP LEVEL, realizat de Cătălin Țepelin și Dan Udrea la GOLAZO.ro. A vorbit, printre altele, despre:

VIDEO. Radu Naum, în episodul 6 al podcastului TOP LEVEL

TVR Radu Naum podcast top level
