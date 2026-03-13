Dezvăluiri despre Kopic Antrenorul lui Dinamo a avut o reacție dură la ultimele evenimente: „La 9 dimineața m-a sunat, era în stare de șoc” +9 foto
Zeljko Kopic
Superliga

Dezvăluiri despre Kopic Antrenorul lui Dinamo a avut o reacție dură la ultimele evenimente: „La 9 dimineața m-a sunat, era în stare de șoc”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 19:28
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 19:42
  Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a reacționat acum 3 zile, după ce continuitatea sa la echipă a fost pusă la îndoială
  Ulterior, clubul a emis un comunicat oficial în care a precizat că nu se pune problema ca tehnicianul croat să plece

Acum, Andrei Nicolescu a explicat situația și a dezvăluit că Zeljko Kopic a fost extrem de deranjat de speculațiile că ar fi procedat în acest mod în vestiar și că acesta ar fi felul său de a gestiona situația.

Nicolescu despre Kopic: „A ținut foarte tare să avem o replică”

„Ce l-a durut pe el a fost faptul că s-a sugerat sau cineva a spus cu certitudine că el ar fi mers în fața jucătorilor și le-a fi spus acest lucru (n.r. că pleacă). Ceea ce este complet denaturat ca mod de lucru al lui, ca mod de a fi, nu doar ca informație punctuală.

Asta l-a deranjat foarte tare și din cauza asta a ținut foarte tare să avem o replică, un punct de vedere legat de asta. Faptul că i se alterează modul lui de lucru, de a fi profesionist.

Aia a fost șocant pentru el (n.r. intervine moderatorul Ștefan Știucă: „La 9 dimineața era în stare de șoc, m-a sunat, nu înțelegea ce s-a întâmplat”). Atunci a trebuit să venim cu o clarificare în zona asta.

A apărut și o informație că eu aș fi gesticulat în loja de la CFR și că cineva, prin ziduri, știa exact ce vorbesc eu.

Ce m-a amuzat după aia a fost că, la finalul meciului, după ce Mister a mers la interviu, noi am rămas undeva pe margine, pe un hol.

Și acea întâlnire a fost extrem de amicală, în ciuda rezultatului, a fost o discuție cu zâmbetul pe buze și cumva relaxată, pentru că înțelesesem situația și vorbeam despre strategia pe care o avem și cum a gândit-o el.

Toată lumea a luat acea parte în care eu vorbeam cu el și a dus-o într-o zonă extremă, în care ar fi fost acolo ceva furibund.

Eu pe hol, acolo, chiar l-am felicitat pentru deschiderea cu care a forțat o schimbare de linii pe care noi o gândeam un pic mai încolo, nu atât de rapidă, cu tinerii. Rezultatul nu era pozitiv, dar ăsta era un câștig pentru noi, ca și club”, a spus Nicolescu la 48TV.

CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (9).jpg
CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (9).jpg

Galerie foto (9 imagini)

CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (1).jpg CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (2).jpg CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (3).jpg CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (4).jpg CFR Cluj - Dinamo. FOTO Sportpictures (5).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

dinamo liga 1 zeljko kopic andrei nicolescu reactie comunicat
Echipe/Competiții

fcsb 103 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 26 rapid 29 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
14.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share