Dezvăluiri despre Kopic Antrenorul lui Dinamo a avut o reacție dură la ultimele evenimente: „La 9 dimineața m-a sunat, era în stare de șoc”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a reacționat acum 3 zile, după ce continuitatea sa la echipă a fost pusă la îndoială

Ulterior, clubul a emis un comunicat oficial în care a precizat că nu se pune problema ca tehnicianul croat să plece

Acum, Andrei Nicolescu a explicat situația și a dezvăluit că Zeljko Kopic a fost extrem de deranjat de speculațiile că ar fi procedat în acest mod în vestiar și că acesta ar fi felul său de a gestiona situația.

Nicolescu despre Kopic: „A ținut foarte tare să avem o replică”

„Ce l-a durut pe el a fost faptul că s-a sugerat sau cineva a spus cu certitudine că el ar fi mers în fața jucătorilor și le-a fi spus acest lucru (n.r. că pleacă). Ceea ce este complet denaturat ca mod de lucru al lui, ca mod de a fi, nu doar ca informație punctuală.

Asta l-a deranjat foarte tare și din cauza asta a ținut foarte tare să avem o replică, un punct de vedere legat de asta. Faptul că i se alterează modul lui de lucru, de a fi profesionist.

Aia a fost șocant pentru el (n.r. intervine moderatorul Ștefan Știucă: „La 9 dimineața era în stare de șoc, m-a sunat, nu înțelegea ce s-a întâmplat”). Atunci a trebuit să venim cu o clarificare în zona asta.

A apărut și o informație că eu aș fi gesticulat în loja de la CFR și că cineva, prin ziduri, știa exact ce vorbesc eu.

Ce m-a amuzat după aia a fost că, la finalul meciului, după ce Mister a mers la interviu, noi am rămas undeva pe margine, pe un hol.

Și acea întâlnire a fost extrem de amicală, în ciuda rezultatului, a fost o discuție cu zâmbetul pe buze și cumva relaxată, pentru că înțelesesem situația și vorbeam despre strategia pe care o avem și cum a gândit-o el.

Toată lumea a luat acea parte în care eu vorbeam cu el și a dus-o într-o zonă extremă, în care ar fi fost acolo ceva furibund.

Eu pe hol, acolo, chiar l-am felicitat pentru deschiderea cu care a forțat o schimbare de linii pe care noi o gândeam un pic mai încolo, nu atât de rapidă, cu tinerii. Rezultatul nu era pozitiv, dar ăsta era un câștig pentru noi, ca și club”, a spus Nicolescu la 48TV.

