Rareş Ilie, decisiv FOTO: A înscris unicul gol al partidei Cesena - Empoli » Ce spun italienii despre român: „Nu iese în evidență”

Internaționalul român Rareș Ilie (22 de ani) a fost decisiv pentru Empoli.

Atacantul a înscris golul care a adus victoria cu 1-0 pe terenul celor de la Cesena, în partida din etapa #19 din Serie B.

Reușita românului a reprezentat primul său gol în campionat pentru Empoli în acest sezon.

Rareș Ilie, decisiv în meciul Cesena Empoli 0-1

În minutul 47, Andrea Ghion a pornit într-o acțiune individuală, a traversat jumătatea adversă cu mingea la picior și l-a lansat pe Rareș Ilie în interiorul careului, iar românul a marcat cu un șut plasat, lângă bară, fără preluare.

Fotbalistul, care a debutat la seniori la Rapid, le-a transmis un mesaj suporterilor.

„Salut tuturor suporterilor azzurrilor, am obținut o mare victorie astăzi. Vă mulțumesc din suflet pentru tot”, a spus acesta.

Rareș Ilie a primit nota 6,5 din partea publicației Tuttomercatoweb, calificativ acordat și altor cinci jucători ai formației Empoli.

Jurnaliștii italieni au remarcat: „Nu iese spectaculos în evidență, dar apare unde trebuie și marchează golul decisiv”.

Ce urmează pentru Empoli în Serie B

Succesul obţinut pe terenul celor de la Cesena a a ajutat pe Empoli să urce în clasamentul din Serie B.

Formaţia se află pe locul 8, cu 27 de puncte acumulate după 19 meciuri disputate, ultima poziție care duce la play-off-ul pentru promovarea în Serie A.

În actualul sezon, Empoli a înregistrat șapte victorii, șase remize și șase înfrângeri.

În etapa următoare din Serie B, Empoli va evolua pe 17 ianuarie, când va întâlni formaţia Sudtirol.

