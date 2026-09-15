Lux și opulență pe Madring VIP-uri, șampanie și mese de 10.000 de euro la Marele Premiu al Spaniei

Marele Premiu al Spaniei a revenit la Madrid după 45 de ani, pe circuitul Madring, iar evenimentul a fost marcat de prezența a mii de VIP-uri și de un decor exclusivist.

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Club 91 a fost unul dintre cele mai exclusiviste spații de la Madring.

Situat pe linia dreaptă de start-sosire, chiar în fața boxelor, clubul le-a oferit invitaților meniuri pregătite de chefi cu stele Michelin, cocktailuri premium, vinuri atent selecționate de somelieri, saloane private și o terasă cu vedere asupra circuitului.

Lux și opulență la Madring

Prețul unei astfel de experiențe ajungea la aproximativ 6.000 de euro, iar accesul era dificil chiar și pentru cei care își permiteau suma, scrie marca.com.

Club 91 a dus experiența VIP la un alt nivel: saloane exclusiviste, o tribună de doar patru rânduri, mâncare și băuturi la discreție, muzică live și cadouri. Iar monoposturile treceau la doar câțiva metri de invitați.

Foto: marca.com

Lojele private duceau experiența VIP și mai departe. Mâncare și băuturi la discreție, canapele pentru relaxare și simulatoare care te puneau la volanul unui monopost virtual pe Madring.

Petrecerea a continuat și după finalul cursei câștigate de Kimi Antonelli (20 de ani), într-unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Madrid. Prețul unei mese ajungea până la 10.000 de euro.

Nivelul de exclusivitate a fost dus și mai departe într-unul dintre separeurile aflate într-un colț al clubului, unde invitații primeau shoturi de vodcă și caviar.

FOTO. „Invazie” de vedete pe circuitul Madring

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