Momente de panică în Anglia FOTO. A avut nevoie de oxigen după ce a primit o minge în cap. Meciul a fost întrerupt 10 minute » Diagnosticul medicilor

Maelys Mpome (22 de ani), jucătoarea lui Brighton, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost lovită cu mingea în cap în meciul cu Arsenal din Women's Super League.

Partida s-a disputat duminică, în cadrul campionatului de fotbal feminin din Anglia. Arsenal s-a impus cu 1-0 pe teren propriu în fața lui Brighton, după autogolul lui Olislagers din minutul 15.

Maelys Mpome a avut nevoie de îngrijiri medicale

În minutul 63 al partidei de pe Emirates, Maelys Mpome, jucătoarea lui Brighton, s-a prăbușit pe teren după ce a fost lovită în cap cu mingea.

Franceza a rămas întinsă pe gazon, iar medicii au sărit imediat în ajutorul ei. Maelys Mpome a fost așezată pe o targă și i-a fost pus un guler cervical, potrivit thesun.co.uk.

Meciul a fost întrerupt timp de 10 minute, cât timp Mpome a primit îngrijiri medicale. Jucătoarea lui Brighton a fost scoasă de pe teren cu o mască de oxigen, în aplauzele suporterilor din tribune.

Aceasta a fost înlocuită cu Marit Auee, în minutul 72. Partida de pe stadionul lui Arsenal a fost prelungită cu 13 minute.

Maelys Mpome se simte mai bine

După meci au apărut primele vești bune legate de starea de sănătate a jucătoarei franceze. Dario Vidosic, antrenorul lui Brighton, a declarat:

„A fost o comoție cerebrală. A leșinat după impact, motiv pentru care cred că fetele au chemat medicii. Ea este bine, și-a revenit”.

La meciul dintre Arsenal și Brighton au asistat 27.336 de spectatori. În urma victoriei, echipa feminină a „tunarilor” a ajuns pe locul 5 în campionat.

