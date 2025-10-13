Finalissima 2026 Spania - Argentina se va juca pe un stadion istoric

A fost anunțat stadionul pe care se va disputa Finalissima, meciul care le pune față în față pe deținătoarele EURO 2024 și Copa America 2024, Spania și Argentina.

Conform sports.yahoo.com, Finalissima ar urma să se dispute în Asia, mai exact în Qatar, pe Lusail Stadium, arena unde Argentina a devenit campioană mondială în anul 2022.

Finalissima se va juca pe un stadion istoric

Partida va avea loc în primăvara anului viitor, cel mai probabil pe 28 martie.

La ediția din 2022, Italia și Argentina și-au măsurat forțele pe legendarul stadion Wembley. Sud-americanii s-au impus fără probleme, scor 3-0.

Ultima întâlnire dintre Spania și Argentina a avut loc în martie 2018, într-un amical înaintea Campionatului Mondial din Rusia. Ibericii se impuneau cu un neverosimil 6-1.

De-a lungul istoriei, Spania și Argentina s-au întâlnit de 5 ori. Spania s-a impus de 3 ori, în timp ce argentinienii au reușit să câștige două dintre partide.

Argentina a obținut calificarea la Campionatul Mondial din 2026, acolo unde va lupta să își păstreze trofeul, în timp ce Spania este și ea aproape calificată.

