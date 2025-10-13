„Trebuie să câștigăm în Bosnia” Burcă, după victoria de senzație cu Austria: „Am avut o datorie”

România - Austria 1-0. Andrei Burcă (32 de ani) s-a declarat mulțumit de victoria naționalei de duminică și a anunțat ce își dorește de la meciul cu Bosnia de pe 15 noiembrie.

Pentru partida de luna viitoare de la Zenica, Andrei Burcă este suspendat. În meciul meciul cu Austria fundașul a primit al doilea cartonaș galben din această campanie de calificare, primul fiind încasat cu Cipru, scor 2-2.

Reușita care a adus victoria României cu Austria i-a aparținut lui Virgil Ghiță, care a înscris cu capul în minutul 90+5, din centrarea lui Ianis Hagi.

România - Austria 1-0 . Andrei Burcă: „Victoriile aduc victorii”

După victoria cu Austria, Andrei Burcă a declarat că „tricolorii” trebuie să muncească mult mai mult și să meargă în Bosnia cu gândul la victorie.

„ Trebuie să ne îmbunătățim și mai mult pentru că victoriile aduc victorii și din acest moment trebuie să venim și mai entuziasmați în noiembrie și să muncim și mai mult.

Trebuie să îmbunătățim jocul, să jucăm cât mai bine și să ascultăm ce spune Mister. Trebuie să avem încredere în noi și o să vedem ce se va întâmpla.

Mai urmează două meciuri, primul în Bosnia, și trebuie să mergem acolo cu gândul că o să câștigăm.

Ne așteaptă o partidă dificilă acolo. Ne dorim să câștigăm fiecare partidă. Am avut încredere înainte de fiecare meci din această calificare.

Câteodată se întâmplă să reușești să câștigi, alteori nu, cum s-a întâmplat în meciul tur cu Bosnia (n.r. - scor 0-1) și cu Austria (n.r. - scor 1-2)”, a declarat Andrei Burcă.

Andrei Burcă: „De la începutul săptămânii ne-am propus să câștigăm”

Fundașul naționalei crede că România a avut o datorie față de fani, după egalul obținut cu Cipru, scor 2-2, în septembrie.

„De la începutul acestei săptămâni ne-am propus să câștigăm. Am avut o datorie pentru că în acțiunea precedentă (n.r. - cu Cipru, scor 2-2) știți ce s-a întâmplat.

Ne-am focusat pe acest meci, dar și pe cel cu Moldova (n.r. - scor 2-1). Au intrat foarte bine băieții care au jucat joi. Îi felicit pe cei care au debutat.

Mai important este că i-am făcut pe fani fericiți, s-a văzut că am fost uniți. A fost acea conexiune între noi și ei pentru că s-au bucurat la fiecare fază pe durata partidei. Le mulțumim pe această cale și cred că cel mai important lucru este că pleacă acasă fericiți”, a mai spus Andrei Burcă.

Întrebat dacă meciul cu Austria este cel mai bun al României din preliminariile pentru Mondialul din 2026, Burcă a spus:

„Da, dar se putea și mai devreme. În această seară, Austria nu a avut ocazii. Trebuie nu doar să menținem ritmul, ci să creștem”.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport