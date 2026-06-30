Riscă până la 20 de ani de închisoare Foști jucători din NBA, inculpați într-un dosar de pariuri: „Au transformat baschetul profesionist într-o operațiune”
Malik Beasley și Ed Davis. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Baschet

Riscă până la 20 de ani de închisoare Foști jucători din NBA, inculpați într-un dosar de pariuri: „Au transformat baschetul profesionist într-o operațiune”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 18:45
  • Malik Beasley (29 de ani) și Ed Davis (37 de ani), foști jucători în NBA, au fost inculpați în Statele Unite într-un nou dosar legat de pariuri sportive.
  • Potrivit procurorilor, în perioada în care juca la Milwaukee Bucks, Beasley ar fi acceptat să își adapteze jocul în funcție de pariurile plasate pe statisticile sale individuale.
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Cazul a fost prezentat la tribunalul federal din Brooklyn. Șase persoane au fost puse sub acuzare, printre care Malik Beasley, Ed Davis și Paolo Zamorano, agent NBA. Acuzațiile vizează fraudă electronică, mită în competiții sportive și spălare de bani.

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Foști jucători din NBA, inculpați într-un dosar de pariuri: „Au transformat baschetul profesionist într-o operațiune”

Beasley ar fi acceptat să își ajusteze prestațiile, așa fel încât anumite pariuri pe statisticile sale să iasă câștigătoare.

Este vorba despre așa-numitele „prop bets”, pariuri care nu vizează rezultatul final al unui meci, ci cifrele unui jucător: puncte, recuperări, pase decisive sau alte repere statistice.

Joseph Nocella Jr., procuror federal în districtul estic al New Yorkului, i-a criticat dur pe cei implicați, despre care a zis că „au transformat baschetul profesionist într-o operațiune infracțională de pariuri”.

Acesta a mai transmis că astfel de scheme „subminează integritatea sportului american” și îi afectează direct pe fanii care urmăresc competițiile.

20 de ani de închisoare
este pedeapsa maximă prevăzută pentru unele capete de acuzare din dosarul Beasley-Davis. Toți inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare.

Ed Davis ar fi fost una dintre persoanele care au pariat pe prestațiile lui Beasley.

Procurorii susțin că fostul jucător ar fi primit informații înaintea unor meciuri și le-ar fi distribuit mai departe către alte persoane implicate în schemă.

Nocella susține că pariurile suspecte au ajuns la sute de mii de dolari.

În dosar apar mai multe partide disputate de Milwaukee Bucks în sezonul 2023-2024.

  • Un exemplu dat de procurori este meciul Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers, din ianuarie 2024. Anchetatorii susțin că Beasley ar fi transmis înaintea partidei că va avea puține recuperări. El a terminat meciul cu 3 recuperări, sub limita de 3,5 afișată de unele case de pariuri.
  • Un alt exemplu este meciul cu Los Angeles Clippers, din martie 2024. Procurorii susțin că, înaintea partidei, Beasley ar fi transmis că va trece peste limita de recuperări. El a ajuns la a patra recuperare chiar în ultima secundă.
nalizăm rechizitoriul federal făcut public astăzi, care îi implică pe Malik Beasley și Ed Davis. Vom continua să investigăm acest caz și să cooperăm cu autoritățile competente. Tratăm aceste acuzații cu cea mai mare seriozitate, iar integritatea jocului nostru rămâne prioritatea noastră principală Mike Bass, purtător de cuvânt al NBA, conform The Atheltic

Beasley a jucat ultima dată în NBA pentru Detroit Pistons, în sezonul 2024-2025, când a avut o medie de 16 puncte pe meci.

A fost unul dintre cei mai buni aruncători de la distanță ai ligii și a intrat într-un grup restrâns de jucători care au reușit peste 300 de coșuri de trei puncte într-un singur sezon.

Cariera sa a fost însă afectată de anchetă, care a apărut într-un moment în care Beasley negocia un contract important cu Detroit Pistons. De atunci, nu a mai evoluat în NBA și a jucat pentru scurt timp în Puerto Rico.

Ed Davis, celălalt fost jucător NBA inculpat în dosar a evoluat timp de 12 sezoane în ligă.

A trecut pe la echipe precum Toronto Raptors, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Cleveland Cavaliers și Minnesota Timberwolves.

42 de milioane de euro
a câștigat Ed Davis din salarii de-a lungul carierei în NBA

Cazul vine într-un moment delicat pentru NBA. În ultimele luni, nume importante din baschetul american, printre care Chauncey Billups și Terry Rozier, au fost implicate în alte dosare federale. Ambii au pledat nevinovați.

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