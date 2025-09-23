„Cel mai important pas al carierei”  Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
Mamadou Thiam. Foto: Captură Sport Content EAD
Europa League

„Cel mai important pas al carierei” Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”

  • Mamadou Thiam (30 de ani), Valentin Crețu (36 de ani) și Mihai Lixandru (24 de ani) au vorbit despre primul meci din Europa League 2025-2026.
  • Go Ahead Eagles - FCSB se joacă joi, 25 septembrie, de la ora 19:45. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Thiam, atacantul FCSB-ului, adus de la Cluj, vrea să înscrie primul gol pentru noua sa echipă, pentru care a jucat deja patru meciuri.

Mamadou Thiam: „Europa League este cel mai important pas al carierei mele”

Senegalezul este încântat de faptul că va avea parte de primul său meci în cupele europene.

„Este un sentiment incredibil, pentru că, în calitate de jucător profesionist, îți dorești să joci acest gen de meciuri. Acum sunt aproape de asta și este ceva cu adevărat grozav. Abia aștept să începem în Europa League.

Este un pas foarte, foarte mare, pentru că atunci când eram în Kuweit am jucat în Cupa Asiei, dar într-o competiție europeană nu am jucat niciodată. Cred că este cel mai important pas al carierei mele de până acum. O să mă bucur de el, este ceva cu adevărat extraordinar.

Avem multe meciuri de jucat, partide minunate, dar și foarte dificile. Vom munci pentru a obține cele mai bune rezultate posibile și, în același timp, să ne bucurăm, pentru că să întâlnești asemenea echipe e ceva ce nici nu pot explica”, a spus Thiam, pentru EAD.

Întrebat dacă își dorește să marcheze primul său gol în Europa, Thiam a spus:

Cu siguranță, dar și în campionat, pentru că nu am marcat încă pentru această echipă, iar când ajungi undeva nou ai această dorință: să marchezi primul gol. Mamadou Thiam

Thiam a înscris 54 de goluri în cele 324 de meciuri jucate pentru echipele Barnsley, Clermont, Nancy, Dijjon, Ostende, Al-Jablain, FCSB și Al-Arabi

Valentin Crețu știe de ce are nevoie FCSB: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”

Fundașul lateral Valentin Crețu are experiența celor nouă meciuri jucate sezonul trecut în Europa League cu echipe precum PAOK, Midtjylland, Olympiacos, Hoffenheim sau Manchester United

„Am înțeles că e aproape de unde am făcut cantonamentul. Am jucat amicale cu echipe din Olanda, pe Utrecht chiar i-am bătut când am jucat cu ei (n.r. 3-1 pe 1 iulie 2025).

Va fi un meci destul de dificil, sunt echipe care joacă box to box și nu este ușor să joci. În Europa, când ne-am apărat foarte bine, am făcut rezultate, pentru că asta e în fotbal. Defensiva trebuie să fie foarte bună.

Eu cred că e nevoie să aducem multe victorii și în Europa, și în campionat, doar așa ne revenim. Sezonul trecut am avut 27 de meciuri fără înfrângere. Victoriile aduc victorii. Eu zic că, dacă vom face un meci bun acolo, vom câștiga”, a spus Crețu.

Mijlocașul Mihai Lixandru nu îi subestimează pe cei de la Go Ahead Eagles, care au terminat pe locul șapte în campionatul Olandei sezonul anterior.

„Da, am făcut în Olanda pregătirea, suntem familiarizați cu vremea, dar echipa nu am întâlnit-o niciodată. Vom vedea, trebuie să îi analizăm.

Sunt sigur că e o echipă bună, tipic olandeză, și trebuie să începem cu dreptul grupa”, a declarat mijlocașul.

Programul FCSB în Europa League

  • 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

