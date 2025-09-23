Nu îl crede pe Mitriță Adrian Mutu, despre retragerea atacantului de la echipa națională: „E supărat 100%. Nu înțelege de ce nu e folosit” +22 foto
Adrian Mutu. Foto: Imago
Nationala

Nu îl crede pe Mitriță Adrian Mutu, despre retragerea atacantului de la echipa națională: „E supărat 100%. Nu înțelege de ce nu e folosit”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 23.09.2025, ora 14:04
Actualizat: 23.09.2025, ora 14:05
  • Fostul internațional Adrian Mutu (46 de ani) nu este convins de explicațiile oferite de Alexandru Mitriță (30 de ani) pentru retragerea de la echipa națională.
  • Fostul antrenor al naționalei U21 consideră că atacantul de la Zhejiang este nemulțumit pentru lipsa de minute pe teren.

Alex Mitriță a anunțat că se retrage de la echipa națională a României și a motivat că distanța este prea mare, fiindcă joacă în China, și vrea să-și concentreze energia pe viitorul său și al familiei.

Adrian Mutu nu îl crede pe Mitriță: „Nu înțelege de ce nu e folosit”

„Era de așteptat. Am văzut ce a declarat Mitriță și nu cred în vrăjeala asta că e distanța mare.

Cred că Mitriță avea asta de mult în cap și adevăratul motiv este nefolosirea lui și minutele pe care le joacă la echipa națională.

Băiatul ăsta a avut niște sezoane bune, a ajuns la o vârstă și tot nu i se dă șansa să înceapă și el titular și să aibă câteva meciuri.

Ba un meci titular, ba două pe bancă. Și atunci omul a zis: «Ce rost mai are să tot încerc cu naționala când nimeni nu-mi dă nicio șansă». Eu cred că ăsta e adevăratul motiv, cu toate că mesajul a fost îmbrăcat frumos cu distanța dintre China și România. Nu cred.

Te întrebi de ce s-a retras, dar are motivele lui și pe fondul ăsta de nemulțumire pe care o are și pentru că nu înțelege de ce nu este folosit”, a declarat Mutu, conform fanatik.ro.

4 goluri
în 26 de meciuri a reușit Alexandru Mitriță la naționala României

Adrian Mutu, despre Mitriță: „Nu se sacrifică. România are nevoie să joace cu 11 jucători”

Într-un interviu pentru GOLAZO.ro, Il Luce a povestit o discuție pe care a avut-o cu Mitriță, în care i-a reproșat lipsa de efort și poziționarea atunci când nu avea mingea, iar fotbalistul i-a răspuns că „fotbalul se joacă cu mingea”.

Mircea Lucescu a explicat foarte bine de ce. Pentru că nu are puterea de a se sacrifica, echipa României are nevoie să joace cu 11 jucători și pe faza defensivă. A cam spus tot Mircea Lucescu și faptul că a vorbit cu el și el i-a spus că fotbalul se joacă atunci când ai mingea. Cred că Alex a luat o hotărâre pe care a vrut să o ia mai de mult. Dacă nu mă înșel, acum un an și ceva a mai vrut să se retragă o dată Adrian Mutu

Întrebat dacă este prea devreme ca Mitriță să ia decizia de a se retrage, Mutu a spus:

E devreme. Eu cred că de la echipa națională nu te retragi. Gestul lui îl văd ca un semn de protest față de toți antrenorii care au fost și nu i-au dat credit.

Eu zic că da (n.r. - ar fi meritat mai multe șanse), mie îmi place Mitriță, dar antrenorul care e acolo își dă seama exact ce înseamnă Mitriță în angrenajul echipei naționale.

El nu se apără, și atunci echipa României suferă, dar în anumite meciuri i se putea da credit, cu Cipru sau cu echipe mai slab cotate. Cu Austria, Franța sau Belgia, îți trebuie 11 jucători care să facă atât faza defensivă, cât și pe cea ofensivă.

E supărat. 100% e supărat că a venit din China și a jucat 2 minute. El a mai vrut să se retragă, când era la Craiova, tot pe fondul acestor nemulțumiri. Atunci era Edi Iordănescu, când tot așa, nu-l băga. Nu a vrut să mai vină, dar cred că atunci Mihai Rotaru a avut un cuvânt de spus și nu s-a mai retras”, a spus Mutu.

Până la urmă s-a întâmplat ce ne gândeam cu toții. Îl chemi pe Mitriță la vârsta pe care o are din China și îl bagi 2 minute. De ce îl mai chemi? Ce să regrete? Că iar vine din China și joacă două minute? Adrian Mutu

În ultima acțiune a echipei naționale, Mitriță a intrat doar 16 minute, în meciul pierdut cu Canada (0-3), iar în remiza cu Cipru (2-2) nu a fost utilizat deloc.

România - Canada, meci
România - Canada, meci

Galerie foto (22 imagini)

România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci România - Canada, meci
+22 Foto
labels.photo-gallery

Probleme lui Mitriță cu selecționerii la națională

  • A debutat într-un amical Israel - România (1-2), disputat pe 23 aprilie 2018, în mandatul lui Cosmin Contra.
  • Mitriță a avut primele probleme disciplinare în mandatul lui Contra. „Guriță” l-a exclus o perioadă din lot din cauza comportamentului pe teren și față de secundul Jerry Gane.
  • Mirel Rădoi l-a readus în circuit, însă aripa a avut apariții meteorice și în mandatul lui. „Cine se teme de Mitriță probabil nu-l cunoaște. Eu nu am avut niciun fel de probleme”, a spus Rădoi.
  • Mitriță a început ca titular mandatul lui Edi Iordănescu, dar selecționerul a renunțat la el după campania dezastruoasă din Liga Națiunilor.
  • „De acum înainte o să chem doar jucătorii care vor să vină și pe jos la națională! Cei care ne fac o favoare că vin la lot vor rămâne la echipele de club. Grupul e cel mai important”, a anunțat Edi Iordănescu înainte ca Mitriță să dispară din planurile sale.
Îmi e drag Mitriță. Are un talent incredibil și îl folosește doar la 10%. Dacă el ar avea și o mentalitate de luptă, de a se bate și a înțelege că fotbalul la un nivel mare înseamnă sacrificiu din toate punctele de vedere, ar fi extraordinar. Sacrificiu în joc când ai mingea, sacrificiu să o recuperezi, sacrificiu pentru grup, să dai de la tine și să te implici Răzvan Lucescu, antrenorul lui Mitriță la PAOK

echipa nationala a romaniei adrian mutu mircea lucescu alexandru mitrita
