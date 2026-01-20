Dinamo și-a găsit omul de gol GOLAZO.ro l-a urmărit pe Karamoko și în cantonament, și la 1-0 cu U Cluj. Ce are francezul special +10 foto
Golul lui Karamoko, la Dinamo - U Cluj 1-0 Foto: Raed Krishan
Superliga

Dinamo și-a găsit omul de gol GOLAZO.ro l-a urmărit pe Karamoko și în cantonament, și la 1-0 cu U Cluj. Ce are francezul special

Theodor Jumătate
Publicat: 20.01.2026, ora 13:54
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 13:54
  • Mamoudou Karamoko poate fi esențial în jocul lui Dinamo, cel care finalizează acțiunilor roș-albilor. 
  • Ce a văzut GOLAZO.ro la atacantul francez în cantonamentul din Antalya și la reluarea campionatului. 
  • Cum a reacționat președintele Nicolescu în Turcia și ce a făcut antrenorul Kopic în Liga 1.

Mamoudou Karamoko, 26 de ani, a fost transferat de Dinamo în vară, pe 7 iulie, de la FC Copenhaga.

Un jucător polivalent, care poate evolua pe orice poziție în atac, și vârf, și pe extreme.

În prima parte a sezonului, a înscris cinci goluri (toate acasă) în 16 meciuri, având două perioade bune.

  • A doua jumătate a lunii august: gol la 1-1 cu UTA (15), gol la 2-0 cu Hermannstadt (30). 
  • Sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie: gol la 2-1 cu CFR (31 octombrie), „dublă” la 4-0 cu Csikszereda (8 noiembrie). 
1.101 minute
are Mamoudou Karamoko la Dinamo în 17 partide jucate în Liga 1 (65 în medie pe meci)

Karamoko, gol de mare calitate cu Young Boys: „Mult peste Selmani”

GOLAZO.ro l-a urmărit pe francezul de origine ivoriană și în cantonamentul din Antalya, și la prima partidă oficială a anului.

Concluzia: Dinamo și-a găsit omul de gol. Karamoko poate fi vital la roș-albi, cel care finalizează acțiunile „câinilor”.

În două meciuri, a arătat că înscrie la fel de ușor în diferite momente ale jocului, din zone diferite.

Pe 7 ianuarie, la 2-0 cu Young Boys, cel mai important test de pregătire, a marcat la capătul unui contraatac.

Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu)
Young Boys - Dinamo (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu)

S-a demarcat foarte bine la pasa lui Cîrjan, aproape de tușă. S-a întors spre poartă, a atacat direct adversarul, l-a amețit cu fenta sa, a pătruns vijelios și a șutat din unghi, la vinclu, fără speranțe pentru portar. Gol de extremă veritabilă.

Prezent la partidă, Andrei Nicolescu l-a evidențiat pe Mamoudou.

Karamoko a fost spectaculos, s-a mișcat foarte bine. Nu are intensitatea presingului pe care îl făcea Selmani, dar e mult peste la calitate și ușurința de a modela balonul Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Karamoko a înscris și ca vârf veritabil cu U Cluj: „Ce potențial are!”

Pe 18 ianuarie, la 1-0 cu U Cluj, pe Arena Națională, a punctat decisiv cu alt fel de acțiune.

Karamoko era în careu la centrarea lui Soro. A simțit perfect unde vine mingea, a dejucat pasul la ofsaid al clujenilor și a finalizat rapid, stop și șut imediat, la colțul lung, fără să-i dea timp portarului să reacționeze. Gol de vârf de calitate.

Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

6 goluri
are Karamoko până acum în primul lui sezon în Liga 1, cel mai prolific jucător de la Dinamo

Când s-a uitat spre marginea terenului, l-a văzut pe Zeljko Kopic. Antrenorul îi făcea semn francezului: o inimă.

„Avem lucrurile noastre, merita o inimă. El trebuie să-și impună obiective, e deja la cel mai bun sezon al carierei”, a explicat tehnicianul croat.

„Când am văzut ce potențial are… Așteptările sunt la un nivel foarte ridicat, trebuie să muncești când ai acest talent. Dacă va marca mai multe goluri, va primi mai multe inimi”.

dinamo liga 1 u cluj young boys Mamoudou Karamoko
