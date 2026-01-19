„Să nu credeți tot ce zic jucătorii!” Zeljko Kopic, savuros după victoria cu U Cluj » Pune presiune pe conducere: „Mai am nevoie de trei! Nu știu când vin” +50 foto
Zeljko Kopic FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Superliga

„Să nu credeți tot ce zic jucătorii!” Zeljko Kopic, savuros după victoria cu U Cluj » Pune presiune pe conducere: „Mai am nevoie de trei! Nu știu când vin”

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 19.01.2026, ora 00:10
alt-text Actualizat: 19.01.2026, ora 00:18
  • DINAMO - U CLUJ 1-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre partida câștigată de echipa sa, în etapa #22 a Ligii 1.
  • Tehnicianul a vorbit despre gestul făcut după golul marcat de Mamoudou Karamoko (26 de ani) și a avut din nou un mesaj pentru conducere.

Ca urmare a victoriei obținute în această seară, Dinamo s-a apropiat la un singur punct de liderul la zi al campionatului, Rapid.

Cristian Geambașu Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Citește și
Cristian Geambașu Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Citește mai mult
Cristian Geambașu Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

DINAMO - U CLUJ 1-0. Zeljko Kopic, la finalul partidei: „Sunt satisfăcut de ce am realizat”

Tehnicianul croat și-a lăudat elevii pentru jocul prestat în partida cu U Cluj și a reacționat după ce aceștia au vorbit despre metodele dure de pregătire aplicate de croat în cantonamentul din Antalya.

„Trei puncte importante, dar sunt mulțumit și de modul în care am jucat, am avut multe ocazii, am dominat aproape tot meciul. Ei au avut câte ocazii pe contraatac, pe tranziții, dar știam că așa va fi. Sunt satisfăcut cu ce am făcut, trebuie să continuăm în același mod.

Să nu credeți tot ce zic jucătorii, uneori mai facem jogging ușor, dar, serios vorbind, au lucrat din greu.

Am văzut multe lucruri foarte bune, și în atac și defensiv, nu vreau să iau fiecare jucător în parte, dar ca echipă am funcționat foarte bine”, a declarat Zeljko Kopic, la Prima Sport.

Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din sezonul 2025-2026. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
+50 Foto
labels.photo-gallery

Zeljko Kopic, inimoară pentru Karamoko: „O merita”

După ce Karamoko a deschis scorul în minutul 41 al partidei de pe Arena Națională, Kopic a făcut un gest cu mâinile spre atacantul său: o inimioară prin care și-a exprimat aprecierea.

„Avem lucrurile noastre, merita o inimioară. El trebuie să-și impună obiective, e deja la cel mai bun sezon al carierei. Am avut o situație asemănătoare cu Selmani în sezonul precedent, juca bine, era în formă.

Când am văzut ce potențial are... Așteptările sunt la un nivel foarte ridicat, trebuie să muncești când ai acest talent. Dacă va marca mai multe goluri, va primi mai multe inimioare. Dacă nu…”, a mai spus tehnicianul croat.

VIDEO. Golul marcat de Mamoudou Karamoko în Dinamo - U Cluj 1-0

Kopic: „Mai avem nevoie de trei jucători”

Antrenorul lui Dinamo a transmis și un mesaj către conducerea clubului: a cerut din nou întăriri.

„Președintele și toți cei din conducere au venit, au fost foarte mulțumiți. Am ideea mea despre echipă, știu că toți spun că jucăm foarte bine, dar în continuare cred că mai avem nevoie de trei jucători. Nu știu ce se întâmplă, când vor veni jucătorii.

Sezonul precedent aveam o echipă mai în vârstă, iar sentimentul era că avem nevoie de jucători care să facă față presiunii, iar acum mergem pe ideea de jucători tineri români cu potențial mare.

Jucătorii tineri pe care i-am adus nu vreau să-mi arate talentul lor, ci caracterul, personalitatea, munca”, a mai spus Kopic.

Zeljko Kopic, înainte de Dinamo Zagreb - FCSB: „E greu de spus ce se va întâmpla”

Fostul tehnician de la Dinamo Zagreb a vorbit despre meciul pe care fosta sa echipă îl va juca împotriva celor de la FCSB, în faza principală a Europa League.

„E greu de spus, evident că urmăresc Dinamo Zagreb, în vară au schimbat aproape tot lotul, 16 jucători.

FCSB are ceva mai multe probleme în Superliga decât au avut ei în campionatul lor, dar au momente în care joacă bine și unele în care se pierd (n.r. - Dinamo Zagreb).

Va fi primul lor meci după pauza de iarnă, FCSB a jucat deja cu FC Argeș (n.r. 0-1), e greu de spus”, a conchis Kopic.

Citește și

Bergodi, a doua înfrângere la U Cluj Italianul a pierdut doar cu FCSB și Dinamo, dar vede o altă favorită la titlu: „E cea mai bună”
Superliga
23:39
Bergodi, a doua înfrângere la U Cluj Italianul a pierdut doar cu FCSB și Dinamo, dar vede o altă favorită la titlu: „E cea mai bună”
Citește mai mult
Bergodi, a doua înfrângere la U Cluj Italianul a pierdut doar cu FCSB și Dinamo, dar vede o altă favorită la titlu: „E cea mai bună”
Dinamo urcă pe 2, Cîrjan în peluză VIDEO. Imagini spectaculoase cu căpitanul „câinilor” » A cântat alături de suporteri
Superliga
23:06
Dinamo urcă pe 2, Cîrjan în peluză VIDEO. Imagini spectaculoase cu căpitanul „câinilor” » A cântat alături de suporteri
Citește mai mult
Dinamo urcă pe 2, Cîrjan în peluză VIDEO. Imagini spectaculoase cu căpitanul „câinilor” » A cântat alături de suporteri

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
dinamo bucuresti liga 1 u cluj zeljko kopic
Știrile zilei din sport
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Special
11:33
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Citește mai mult
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
Superliga
12:35
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
Citește mai mult
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Campionate
11:21
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Citește mai mult
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final”
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Superliga
10:36
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Citește mai mult
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:35
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri
12:48
Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!”
Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!”
13:01
„Ne-ați abandonat!” Scandal în Premier League, la revelația Angliei în 2025. Antrenorul i-a atacat pe șefii clubului
„Ne-ați abandonat!” Scandal în Premier League, la revelația Angliei în 2025. Antrenorul i-a atacat pe șefii clubului
11:33
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Top stiri din sport
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
Campionate
10:44
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
Citește mai mult
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
Superliga
09:00
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
Citește mai mult
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Superliga
18.01
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Citește mai mult
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul
Campionate
00:27
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul
Citește mai mult
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 36 rapid 31 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
19.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share