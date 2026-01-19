„Să nu credeți tot ce zic jucătorii!” Zeljko Kopic, savuros după victoria cu U Cluj » Pune presiune pe conducere: „Mai am nevoie de trei! Nu știu când vin”

DINAMO - U CLUJ 1-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre partida câștigată de echipa sa, în etapa #22 a Ligii 1.

Tehnicianul a vorbit despre gestul făcut după golul marcat de Mamoudou Karamoko (26 de ani) și a avut din nou un mesaj pentru conducere.

Ca urmare a victoriei obținute în această seară, Dinamo s-a apropiat la un singur punct de liderul la zi al campionatului, Rapid.

DINAMO - U CLUJ 1-0 . Zeljko Kopic, la finalul partidei: „Sunt satisfăcut de ce am realizat”

Tehnicianul croat și-a lăudat elevii pentru jocul prestat în partida cu U Cluj și a reacționat după ce aceștia au vorbit despre metodele dure de pregătire aplicate de croat în cantonamentul din Antalya.

„Trei puncte importante, dar sunt mulțumit și de modul în care am jucat, am avut multe ocazii, am dominat aproape tot meciul. Ei au avut câte ocazii pe contraatac, pe tranziții, dar știam că așa va fi. Sunt satisfăcut cu ce am făcut, trebuie să continuăm în același mod.

Să nu credeți tot ce zic jucătorii, uneori mai facem jogging ușor, dar, serios vorbind, au lucrat din greu.

Am văzut multe lucruri foarte bune, și în atac și defensiv, nu vreau să iau fiecare jucător în parte, dar ca echipă am funcționat foarte bine”, a declarat Zeljko Kopic, la Prima Sport.

Zeljko Kopic, inimoară pentru Karamoko: „O merita”

După ce Karamoko a deschis scorul în minutul 41 al partidei de pe Arena Națională, Kopic a făcut un gest cu mâinile spre atacantul său: o inimioară prin care și-a exprimat aprecierea.

„Avem lucrurile noastre, merita o inimioară. El trebuie să-și impună obiective, e deja la cel mai bun sezon al carierei. Am avut o situație asemănătoare cu Selmani în sezonul precedent, juca bine, era în formă.

Când am văzut ce potențial are... Așteptările sunt la un nivel foarte ridicat, trebuie să muncești când ai acest talent. Dacă va marca mai multe goluri, va primi mai multe inimioare. Dacă nu…”, a mai spus tehnicianul croat.

VIDEO. Golul marcat de Mamoudou Karamoko în Dinamo - U Cluj 1-0

Kopic: „Mai avem nevoie de trei jucători”

Antrenorul lui Dinamo a transmis și un mesaj către conducerea clubului: a cerut din nou întăriri.

„Președintele și toți cei din conducere au venit, au fost foarte mulțumiți. Am ideea mea despre echipă, știu că toți spun că jucăm foarte bine, dar în continuare cred că mai avem nevoie de trei jucători. Nu știu ce se întâmplă, când vor veni jucătorii.

Sezonul precedent aveam o echipă mai în vârstă, iar sentimentul era că avem nevoie de jucători care să facă față presiunii, iar acum mergem pe ideea de jucători tineri români cu potențial mare.

Jucătorii tineri pe care i-am adus nu vreau să-mi arate talentul lor, ci caracterul, personalitatea, munca”, a mai spus Kopic.

Zeljko Kopic, înainte de Dinamo Zagreb - FCSB: „E greu de spus ce se va întâmpla”

Fostul tehnician de la Dinamo Zagreb a vorbit despre meciul pe care fosta sa echipă îl va juca împotriva celor de la FCSB, în faza principală a Europa League.

„E greu de spus, evident că urmăresc Dinamo Zagreb, în vară au schimbat aproape tot lotul, 16 jucători.

FCSB are ceva mai multe probleme în Superliga decât au avut ei în campionatul lor, dar au momente în care joacă bine și unele în care se pierd (n.r. - Dinamo Zagreb).

Va fi primul lor meci după pauza de iarnă, FCSB a jucat deja cu FC Argeș (n.r. 0-1), e greu de spus”, a conchis Kopic.

