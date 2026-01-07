Man. City pregătește o nouă lovitură  „Cetățenii” au pus ochii pe căpitanul unei rivale din Premier League 

Manchester City ar dori să-l transfere pe fundașul Marc Guehi (25 de ani), căpitanul lui Crystal Palace.

Jucătorul englez intră în ultimele 6 luni de contract cu echipa antrenată de Oliver Glasner (51 de ani).

După ce formația pregătită de Pep Guardiola aproape a oficializat mutarea lui Antoine Semenyo de la Bournemouth, pentru 75 de milioane de euro, „cetățenii” sunt aproape de o nouă lovitură pe piața transferurilor.

Marc Guehi, aproape de un transfer la Manchester City

Manchester City ar dori să-l transfere pe Marc Guehi, fundașul și căpitanul lui Crystal Palace, al cărui contract urmează să expire în vara anului acesta, anunță dailymail.co.uk.

Astfel, Pep Guardiola ar dori să-și întărească defensiva, în contextul în care Josko Gvardiol și Ruben Dias s-au accidentat și vor lipsi o perioadă îndelungată.

Pentru a acoperi posturile libere, City a fost nevoită să-l readucă la echipă pe Max Alleyne (20 de ani) de la Watford, unde era împrumutat, formație pentru care a bifat 17 apariții.

În vara anului trecut, Marc Guehi a fost foarte aproape de un transfer la Liverpool, dar mutarea a picat în ultimele momente, din cauză că formația pregătită de Oliver Glasner nu a găsit un înlocuitor pe măsură.

În ciuda acestui fapt, „cormoranii” își mențin interesul pentru fundașul lui Crystal Palace, aflându-se pe lista de transferuri ale echipei din următoarea perioadă de mercato.

55 de milioane de euro este cota de piață a lui Marc Guehi, conform Transfermarkt

Marc Guehi a sosit la Crystal Palace 2021, de la Chelsea, pentru aproximativ 23 de milioane de euro.

Fundașul și-a început cariera la academia celor de la Chelsea, reușind să facă pasul către echipa mare în 2020. A fost împrumutat în două rânduri la Swansea, în ianuarie și august 2020, înainte să fie transferat definitiv de Crystal Palace.

Oliver Glasner, despre plecarea lui Guehi: „Se va întâmpla”

Oliver Glasner, antrenorul lui Crystal Palace, a precizat în ce context ar putea pleca Marc Guehi de la echipă.

„Nu sunt naiv. Dacă City va face o ofertă generoasă și Marc (n.r. - Guehi) va dori să o accepte, atunci așa se va întâmpla.

Dacă apreciezi doar sportul, toată lumea din club va spune că Marc trebuie să rămână.

Președintele îți va spune același lucru. Dar nu este o chestiune unidimensională. Dacă te uiți la situația financiară, este foarte important.

Dacă vine cineva, va veni un moment în care clubul va spune «acum problema financiară este mai importantă decât cea sportivă».

Dar decizia finală aparține întotdeauna jucătorului”, a declarat Oliver Glasner, conform bbc.com.

Crystal Palace se află pe locul 14 în Premier League, cu 27 de puncte obținute după 20 de etape. Pentru clubul englez urmează duelul cu Aston Villa de miercuri, de la ora 21:30, care va putea fi urmărit pe Voyo.ro.

186 de meciuri și 11 goluri a bifat Marc Guehi pentru Crystal Palace. A dat și 8 pase decisive

