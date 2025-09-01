 A picat transferul  Marc Guehi nu va mai ajunge la Liverpool, deși făcuse vizita medicală » Ce spunea Glasner în urmă cu o zi + Ce se întâmplă cu Joe Gomez
Marc Guehi FOTO: IMAGO
A picat transferul Marc Guehi nu va mai ajunge la Liverpool, deși făcuse vizita medicală » Ce spunea Glasner în urmă cu o zi + Ce se întâmplă cu Joe Gomez

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 23:04
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 23:33
  • Transferul lui Marc Guehi (25 de ani) la Liverpool nu se va mai realiza în această vară, deși totul părea ca și rezolvat.
  • Crystal Palace a decis ca fotbalistul să continue pe Selhurst Park, deoarece clubul nu a găsit un înlocuitor pe măsură.

Marc Guehi efectuase vizita medicală alături de Liverpool, dar, cu toate acestea, ivorianul nu va ajunge pe „Anfield”.

Marc Guehi nu va ajunge la Liverpool

Marc Guehi ar fi trebuit să ajungă la Liverpool, în această vară. Deși efectuase vizita medicală și totul era ca și finalizat, acesta va continua la Crystal Palace.

Motivul pentru care acesta nu va mai pleca de la echipă este reprezentat de faptul că formația antrenată de Oliver Glasner nu a găsit un înlocuitor pe măsură.

  • 35 de milioane de lire ar fi urmat să plătească Liverpool în schimbul lui Guehi.

Odată cu această schimbare de ultim moment va fi afectat și Joe Gomez. Fundașul trebuia să ajungă la AC Milan, dar va rămâne la Liverpool, după ce transferul lui Guehi a picat.

Guehi înregistrase deja video-ul de adio, la Palace:

Oliver Glasner, despre Marc Guehi: „Trebuie să-l păstrăm dacă vrem să avem un sezon de succes”

În urmă cu o zi, tehnicianul celor de la Crystal Palace anunțase că nu este de acord ca Guehi să părăsească clubul, deoarece nu s-a găsit un înlocuitor pe măsură.

„I-am spus președintelui că trebuie să-l păstrăm pe Marc dacă vrem să avem un sezon de succes. Nu avem nicio șansă să găsim înlocuitorul potrivit într-o singură zi.

Am fost cu toții de acord să-l vindem pe Marc doar dacă avem înlocuitorul potrivit. Este 31 august și nu avem un astfel de jucător.

Este un jucător foarte important. Este unul dintre jucătorii noștri cheie, căpitanul nostru”, a declarat Oliver Glasner în urmă cu o zi, conform bbc.com.

liverpool Crystal Palace joe gomez marc guehi Oliver Glasner
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share