Acțiune radicală anti-Trump Reacția Europei. Ce plănuiește UEFA la Mondial dacă SUA anexează Groenlanda
Donald Trump, la conferința ținută marți la Casa Albă Foto: Imago
Campionatul Mondial

Acțiune radicală anti-Trump Reacția Europei. Ce plănuiește UEFA la Mondial dacă SUA anexează Groenlanda

Theodor Jumătate
Publicat: 21.01.2026, ora 12:21
  • UEFA e pregătită de o măsură dură la Campionatul Mondial în cazul în care Donald Trump va ataca Groenlanda, teritoriul autonom parte a regatului danez. 
  • Unde au discutat liderii fotbalului despre acest subiect. Ce intenționează să facă UEFA la CM 2026. Cum va reacționa FIFA.

Insistența cu care Donald Trump vorbește despre preluarea controlului asupra Groenlandei, atacarea armată a teritoriului autonom parte a Danemarcei și anexarea sa îi pune în gardă și pe liderii fotbalului.

După ce doi politicieni germani, Jurgen Hardt, expert pe politică externă al grupului CDU/CSU, și Christiane Schenderlein, secretar de stat pentru sport, ambii apropiați de cancelarul Friedriech Merz, au expus posibilitatea boicotului țării lor la Campionatul Mondial, cel mai încins subiect al zilei a fost discutat și de șefii UEFA și FIFA.

UEFA vrea un boicot general al Europei la CM dacă Trump atacă Groenlanda

Aceștia s-au întâlnit pe 19 ianuarie la Budapesta, invitați la sărbătoarea federației maghiare, 125 de ani de la fondare, și au pus la cale un plan, potrivit The Guardian. Exact ce anunțau Hardt și Schenderlein.

Trofeul Campionatului Mondial Foto: Imago Trofeul Campionatului Mondial Foto: Imago
Trofeul Campionatului Mondial Foto: Imago

În cazul în care Trump transformă în realitate ceea ce spune și atacă Groenlanda, UEFA vrea să răspundă cu aceeași duritate.

O reacție unită și imediată. Membrii forului european să refuze să mai participe la CM 2026, turneu final găzduit în principal în Statele Unite.

78 din cele 104 meciuri
care se vor juca la Mondial (11 iunie - 19 iulie 2026) vor avea loc în SUA (celelalte 26, în Canada și Mexic)

FIFA nu se gândește la o acțiune atât de severă. Infantino e apropiat de Trump

Cele mai multe federații vor ține cont și de răspunsul propriilor guverne față de ofensiva americană în Groenlanda, teritoriu pe care Washingtonul îl consideră esențial pentru strategia sa în Atlanticul de Nord.

11 februarie
este data următoarei reuniuni a Comitetului Executiv UEFA, din care face parte și Răzvan Burleanu, ca membru observator (fără drept de vot), reprezentant al Consiliului FIFA

În opoziție, conducerea FIFA așteaptă, nu vrea o reacție atât de dură ca boicotul, cum intenționează UEFA.

Președintele confederației internaționale, Gianni Infantino, a fost văzut deseori în ultimul timp alături de Donald Trump.

Și tot Infantino a insistat să i se acorde lui Trump Premiul FIFA pentru Pace, pe 5 decembrie, în timpul ceremoniei tragerii la sorți a grupelor Mondialului.

90.000 de olandezi
au semnat o petiție pentru ca naționala țării lor să boicoteze CM 2026 dacă SUA anexează Groenlanda

