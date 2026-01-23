Sportivii americani puși în dificultate Cum au reacționat la întrebările legate de Donald Trump , după victoriile de la Australian Open
Taylor Fritz, Madison Keys și Amanda Anisimova au vorbit despre Donald Trump/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Tenis

Sportivii americani puși în dificultate Cum au reacționat la întrebările legate de Donald Trump, după victoriile de la Australian Open

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.01.2026, ora 12:12
alt-text Actualizat: 23.01.2026, ora 12:12
  • Taylor Fritz (28 de ani, #9 ATP), Amanda Anisimova (24 de ani, #4 WTA), Madison Keys (30 de ani, #9 WTA) și Jessica Pegula (31 de ani, #6 WTA) au fost întrebați despre cel de-al doilea mandat de președinte al lui Donald Trump (79 de ani).

La începutul acestei săptămâni, un reporter de la Australian Open a chestionat-o pe Coco Gauff (21 de ani, 3 WTA) despre președintele american.

„FCSB e o echipă modestă” Croații au ajuns la o concluzie cruntă după rușinea de la Zagreb: „Nu e nici măcar de nivelul...”
Citește și
„FCSB e o echipă modestă” Croații au ajuns la o concluzie cruntă după rușinea de la Zagreb: „Nu e nici măcar de nivelul...”
Citește mai mult
„FCSB e o echipă modestă” Croații au ajuns la o concluzie cruntă după rușinea de la Zagreb: „Nu e nici măcar de nivelul...”

Ulterior, jurnalistul a început să adreseze aceeași întrebare și altor jucători sau jucătoare de tenis care reprezintă SUA la Australian Open, printre care Taylor Fritz, Amanda Anisimova, Madison Keys sau Jessica Pegula.

Taylor Fritz: „Simt că orice aș spune aici ar fi scos din context”

Sfertfinalist la Australian Open în anul 2024, numărul 9 mondial a ales să evite în mod elegant întrebarea.

„Nu sunt sigur despre ce vorbim mai exact, dar se întâmplă multe în SUA și nu știu. Simt că orice aș spune aici va fi pus într-un titlu și scos din context.

Așa că aș prefera să nu fac ceva care să-mi distragă atenția în mijlocul turneului”, a declarat Fritz la conferința de presă, după victoria fără emoții în fața lui Vit Kopriva (28 de ani, #101 ATP), scor 6-1, 6-4, 7-6 (4), citat de si.com.

Amanda Anisimova: „Nu cred că e relevant”

Anisimova s-a calificat și ea în turul trei al primului turneu de Grand Slam al anului, după ce a trecut de Katerina Siniakova (29 de ani, #45 WTA), scor 6-1, 6-4.

La conferința de presă, acesta a fost întrebată cum se simte reprezentând Statele Unite în aceste momente.

 „Da, adică, m-am născut în America, așa că sunt mereu mândră să-mi reprezint țara. Și da, mulți dintre noi ne descurcăm foarte bine și e minunat să vezi o mulțime de sportivi grozavi la feminin și la masculin.

Deci, da, simt că toți facem o treabă excelentă reprezentându-ne pe noi înșine”, a fost răspunsul dat de Anisimova.

Reporterul a revenit asupra întrebării: „Scuze. Doar pentru a clarifica puțin, mă refer la contextul ultimului an, la tot ce s-a întâmplat în SUA. Asta complică cumva lucrurile?”

Anisimova a replicat scurt: „Nu cred că e relevant”.

Madison Keys: „Sper să ne putem uni și să ne întoarcem la valorile noastre”

După Fritz și Anisimova, jurnalistul a chestionat-o și pe Keys: „Felicitări pentru victorie. Este un subiect destul de delicat, dar, știi, la un an de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, tensiunile din SUA sunt ridicol de mari. Mă întrebam ce părere ai despre ceea ce a făcut administrația Trump? Și cum te-ai simțit în SUA în perioada asta?”.

„Cred că poziția mea a fost destul de clară și sper că noi, ca țară, ne putem uni și ne putem întoarce la valorile care cred că fac ca țara noastră măreață.

Nu sunt un fan al dezbinării și cred că frumusețea SUA este că suntem un amestec de oameni. Suntem foarte diverși.

Suntem o țară a imigranților și sper că ne putem întoarce la aceste valori”, a spus Madison Keys, după victoria cu conaționala sa, Ashlyn Krueger (21 de ani, #62 WTA, scor 6-1, 7-5.

Jeesica Pegula: „Nu-mi place să mă implic prea mult în politică”

Jessica Pegula a răspuns în aceeași notă cu Keys:

„Da, e o întrebare dificilă. Nu-mi place să mă implic prea mult în politică, doar pentru că nu e domeniul în care vreau să spun prea multe.

Dar, da, sper doar ca toată lumea să se poată uni, la un moment dat, și să colaboreze indiferent dacă e vorba de politică sau nu.

Simt că, știi, suntem o țară mare, asupra căreia există foarte multă atenție mediatică, iar asta e dificil, pentru că lucrurile ajung cu siguranță să circule în toată lumea.

Chiar și eu, fiind în Australia, aud despre tot ce se întâmplă acasă. Dar sper ca, la un moment dat, să putem ajunge să fim uniți, să existe un dialog bun, prin care lucrurile chiar să poată fi realizate fără să fie totul atât de divizat”, a spus și Pegula, în urma victoriei cu McCartney Kessler (26 de ani, #37 WTA), 6-0, 6-2.

Foștii tenismeni americani, revoltați de comportamentul reporterului de la Australian Open

Tennys Sandgren (34 de ani), de două ori sfertfinalist la Australian Open, în 2018 și 2020, respectiv John Isner (40 de ani) au răbufnit la adresa reporterului celor de la The Athletic, care a continuat să pună întrebări legate de politică sportivilor americani la conferințele de presă.

„Du-te și scrie pentru The Economist dacă ai talent. Dacă nu, întreab-o cum s-a simțit lovitura ei de rever și mergi mai departe”, a scris Sandgren pe X.

„Opinia generală: Hai să le punem întrebări despre tenis jucătorilor de la un turneu de tenis. E atât de penibil”, a adăugat Isner .

Scriitorul american Clay Travis a intervenit și el:

„De ce plătește The Athletic un reporter să apară la meciuri de tenis și să-i întrebe pe jucătorii americani dacă le este rușine de țara lor? Urmăriți asta. Jenant și rușinos pentru site-ul deținut de New York Times, a afirmat acesta.

Citește și

Haos în Europa League Forțele de ordine au intervenit de urgență , iar startul jocului a fost întârziat cu aproximativ o oră!
Europa League
11:00
Haos în Europa League Forțele de ordine au intervenit de urgență, iar startul jocului a fost întârziat cu aproximativ o oră!
Citește mai mult
Haos în Europa League Forțele de ordine au intervenit de urgență , iar startul jocului a fost întârziat cu aproximativ o oră!
Interzis pe tricouri, nu și pe panouri! Cum a fost posibil ca FCSB să joace fără sponsor la Zagreb, dar acesta să ruleze pe ledurile din jurul gazonului
Europa League
10:58
Interzis pe tricouri, nu și pe panouri! Cum a fost posibil ca FCSB să joace fără sponsor la Zagreb, dar acesta să ruleze pe ledurile din jurul gazonului
Citește mai mult
Interzis pe tricouri, nu și pe panouri! Cum a fost posibil ca FCSB să joace fără sponsor la Zagreb, dar acesta să ruleze pe ledurile din jurul gazonului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Australian Open madison keys donald trump taylor fritz amanda anisimova jessica pegula
Știrile zilei din sport
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Superliga
12:25
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Citește mai mult
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Stranieri
13:36
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește mai mult
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Stranieri
09:38
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Citește mai mult
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Tenis
13:09
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Citește mai mult
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:50
„Îl vedeam pe tata printre nori” O legendă a fotbalului englez s-a temut că va muri: „Am făcut pe mine de frică”
„Îl vedeam pe tata printre nori” O legendă a fotbalului englez s-a temut că va muri : „Am făcut pe mine de frică”
16:06
Ce va face Moruțan dacă e chemat să înjure Steaua Răspuns fără ezitare al noului fotbalist de la Rapid: „Sunt un băiat educat. Nu-mi doresc să fac asta”
Ce va face Moruțan dacă e chemat să înjure Steaua Răspuns fără ezitare al noului fotbalist de la Rapid: „Sunt un băiat educat. Nu-mi doresc să fac asta”
16:38
Probleme mari pentru FCSB Charalambous a mai pierdut un jucător înainte de meciul cu CFR Cluj: „A simțit ceva la spate”
Probleme mari pentru FCSB Charalambous a mai pierdut un jucător înainte de meciul cu CFR Cluj: „A simțit ceva la spate”
17:03
Fost star din NFL, ucis cu sânge rece Kevin Johnson avea 55 de ani. Ce spune raportul medicului legist
Fost star din NFL, ucis cu sânge rece Kevin Johnson avea 55 de ani. Ce spune raportul medicului legist
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Top stiri din sport
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
Campionate
12:53
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
Citește mai mult
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos”
Europa League
13:23
„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos”
Citește mai mult
„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos”
Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul
Superliga
11:19
Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul
Citește mai mult
Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul
FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei
Superliga
14:29
FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei
Citește mai mult
FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 40 rapid 22 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
24.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share