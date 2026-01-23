Sportivii americani puși în dificultate Cum au reacționat la întrebările legate de Donald Trump , după victoriile de la Australian Open

Taylor Fritz (28 de ani, #9 ATP), Amanda Anisimova (24 de ani, #4 WTA), Madison Keys (30 de ani, #9 WTA) și Jessica Pegula (31 de ani, #6 WTA) au fost întrebați despre cel de-al doilea mandat de președinte al lui Donald Trump (79 de ani).

La începutul acestei săptămâni, un reporter de la Australian Open a chestionat-o pe Coco Gauff (21 de ani, 3 WTA) despre președintele american.

Ulterior, jurnalistul a început să adreseze aceeași întrebare și altor jucători sau jucătoare de tenis care reprezintă SUA la Australian Open, printre care Taylor Fritz, Amanda Anisimova, Madison Keys sau Jessica Pegula.

Taylor Fritz: „Simt că orice aș spune aici ar fi scos din context”

Sfertfinalist la Australian Open în anul 2024, numărul 9 mondial a ales să evite în mod elegant întrebarea.

„Nu sunt sigur despre ce vorbim mai exact, dar se întâmplă multe în SUA și nu știu. Simt că orice aș spune aici va fi pus într-un titlu și scos din context.

Așa că aș prefera să nu fac ceva care să-mi distragă atenția în mijlocul turneului”, a declarat Fritz la conferința de presă, după victoria fără emoții în fața lui Vit Kopriva (28 de ani, #101 ATP), scor 6-1, 6-4, 7-6 (4), citat de si.com.

Amanda Anisimova: „Nu cred că e relevant”

Anisimova s-a calificat și ea în turul trei al primului turneu de Grand Slam al anului, după ce a trecut de Katerina Siniakova (29 de ani, #45 WTA), scor 6-1, 6-4.

La conferința de presă, acesta a fost întrebată cum se simte reprezentând Statele Unite în aceste momente.

„Da, adică, m-am născut în America, așa că sunt mereu mândră să-mi reprezint țara. Și da, mulți dintre noi ne descurcăm foarte bine și e minunat să vezi o mulțime de sportivi grozavi la feminin și la masculin.

Deci, da, simt că toți facem o treabă excelentă reprezentându-ne pe noi înșine”, a fost răspunsul dat de Anisimova.

Reporterul a revenit asupra întrebării: „Scuze. Doar pentru a clarifica puțin, mă refer la contextul ultimului an, la tot ce s-a întâmplat în SUA. Asta complică cumva lucrurile?”

Anisimova a replicat scurt: „Nu cred că e relevant”.

Madison Keys: „Sper să ne putem uni și să ne întoarcem la valorile noastre”

După Fritz și Anisimova, jurnalistul a chestionat-o și pe Keys: „Felicitări pentru victorie. Este un subiect destul de delicat, dar, știi, la un an de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, tensiunile din SUA sunt ridicol de mari. Mă întrebam ce părere ai despre ceea ce a făcut administrația Trump? Și cum te-ai simțit în SUA în perioada asta?”.

„Cred că poziția mea a fost destul de clară și sper că noi, ca țară, ne putem uni și ne putem întoarce la valorile care cred că fac ca țara noastră măreață.

Nu sunt un fan al dezbinării și cred că frumusețea SUA este că suntem un amestec de oameni. Suntem foarte diverși.

Suntem o țară a imigranților și sper că ne putem întoarce la aceste valori”, a spus Madison Keys, după victoria cu conaționala sa, Ashlyn Krueger (21 de ani, #62 WTA, scor 6-1, 7-5.

Jeesica Pegula: „ Nu-mi place să mă implic prea mult în politică”

Jessica Pegula a răspuns în aceeași notă cu Keys:

„Da, e o întrebare dificilă. Nu-mi place să mă implic prea mult în politică, doar pentru că nu e domeniul în care vreau să spun prea multe.

Dar, da, sper doar ca toată lumea să se poată uni, la un moment dat, și să colaboreze indiferent dacă e vorba de politică sau nu.

Simt că, știi, suntem o țară mare, asupra căreia există foarte multă atenție mediatică, iar asta e dificil, pentru că lucrurile ajung cu siguranță să circule în toată lumea.

Chiar și eu, fiind în Australia, aud despre tot ce se întâmplă acasă. Dar sper ca, la un moment dat, să putem ajunge să fim uniți, să existe un dialog bun, prin care lucrurile chiar să poată fi realizate fără să fie totul atât de divizat”, a spus și Pegula, în urma victoriei cu McCartney Kessler (26 de ani, #37 WTA), 6-0, 6-2.

Foștii tenismeni americani, revoltați de comportamentul reporterului de la Australian Open

Tennys Sandgren (34 de ani), de două ori sfertfinalist la Australian Open, în 2018 și 2020, respectiv John Isner (40 de ani) au răbufnit la adresa reporterului celor de la The Athletic, care a continuat să pună întrebări legate de politică sportivilor americani la conferințele de presă.

„Du-te și scrie pentru The Economist dacă ai talent. Dacă nu, întreab-o cum s-a simțit lovitura ei de rever și mergi mai departe”, a scris Sandgren pe X.

„Opinia generală: Hai să le punem întrebări despre tenis jucătorilor de la un turneu de tenis. E atât de penibil”, a adăugat Isner .

Scriitorul american Clay Travis a intervenit și el:

„De ce plătește The Athletic un reporter să apară la meciuri de tenis și să-i întrebe pe jucătorii americani dacă le este rușine de țara lor? Urmăriți asta. Jenant și rușinos pentru site-ul deținut de New York Times, a afirmat acesta.

