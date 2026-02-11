Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Jucătorii nu au mai acceptat stilul vulcanic al lui De Zerbi Foto: Imago
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă

Theodor Jumătate
Publicat: 11.02.2026, ora 14:15
Actualizat: 11.02.2026, ora 14:19
  • Roberto De Zerbi, 46 de ani, nu mai este tehnicianul lui Olympique Marseille. Demis miercuri în Franța.
  • Italianul a fost destituit după 0-5 cu PSG, în mijlocul unui cazan în clocot la club. Mai ales la echipă, în vestiar.

Roberto De Zerbi, cel care și-a încheiat cariera de jucător la CFR Cluj, după două sezoane, 2010-2012, nu mai este antrenorul lui Olympique Marseille.

De Zerbi, fără trofeu la Marseille. Eliminat din Champions League după un dublu 0-3!

Foarte bine văzut în fotbalul european, apreciat și de Pep Guardiola când era în Premier League, la Brighton, italianul în vârstă de 46 de ani a avut performanțe zero pe „Velodrome” din iulie 2024.

  • Niciun trofeu în primul sezon. Locul 2 în Ligue 1, la 19 puncte de campioana PSG. Poziția a 4-a acum, la 12 puncte de liderul parizian. 

Rezultatele din acest început de 2026 au fost împotriva lui. Și în Champions!

  • 21 ianuarie: 0-3 cu Liverpool (a). 
  • 28 ianuarie: 0-3 cu Club Brugge (d). 
25 a fost locul
lui Marseille în Liga Campionilor, fiind eliminată din competiție: 9 puncte, după 3 victorii și 5 înfrângeri

De Zerbi, avertizat: „Totul o să explodeze la Marseille”

Ce s-a întâmplat duminică seară, în Ligue 1, a fost și mai rău.

OM a fost copleșită în „clasicul” cu PSG: 0-5 pe „Parc des Princes”. În repriza a doua, s-a prăbușit:

  • Trei goluri primite în zece minute ('64-'74). 
Dembele a făcut ravagii în apărarea lui OM la 5-0 pe „Parc des Princes” Foto: Imago Dembele a făcut ravagii în apărarea lui OM la 5-0 pe „Parc des Princes” Foto: Imago
Dembele a făcut ravagii în apărarea lui OM la 5-0 pe „Parc des Princes” Foto: Imago

„Întotdeauna discutăm cu conducerea clubului, fie că e vorba de înfrângere sau de victorie. Căutăm soluții noi.

Ne așteaptă aceeași discuție pe care am avut și după 0-3 cu Bruges”, a declarat De Zerbi duminică seară. Eșecul echivalent cu eliminarea din Champions.

Dar scenariul dezvăluit de L’Equipe după drama de la Paris era radical diferit.

Situația o să explodeze. Totul începe să se destrame. L’Equipe, cotidian francez

De ce nu-l mai voiau jucătorii pe De Zerbi la Marseille

A urmat o ședință lungă marți, în centrul sportiv La Commanderie. În fața lui De Zerbi, nu doar președintele Pablo Longoria, directorul sportiv Medhi Benatia, ci și patronul american Frank McCourt.

De Zerbi, după a 20-a înfrângere suferită cu Marseille Foto: Imago De Zerbi, după a 20-a înfrângere suferită cu Marseille Foto: Imago
De Zerbi, după a 20-a înfrângere suferită cu Marseille Foto: Imago

Ce i-a alarmat cel mai mult pe liderii clubului a fost atmosfera insuportabilă din vestiar.

Jucătorii nu-l mai voiau pe italian. Reacțiile lui furibunde și în timpul meciurilor, dar mai ales la antrenamente, criticile sale constante în spatele ușilor închise, toate îi făcuseră pe alb-albaștri să nu-l mai susțină, așa cum se întâmpla cândva.

Nu o dată fusese scandal pe teren, în mijlocul pregătirii „olimpicilor”.

În noaptea de marți spre miercuri, proprietarul și președintele marseillezilor au decis.

De Zerbi nu mai este antrenor! Un an și șapte luni a rămas peninsularul la OM.

69 de meciuri
a avut De Zerbi la Marseille: 39 de succese, 10 egaluri, 20 de eșecuri

Mai multe știri de ultimă oră

