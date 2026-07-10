„Teatrul Viselor” devine un complex de vis Manchester United și-a prezentat planurile pentru arena de 100.000 de locuri, în centrul unui cartier de diverstisment +12 foto
Noul stadion al lui Manchester United. Foto: manutd.com
Campionate

„Teatrul Viselor” devine un complex de vis Manchester United și-a prezentat planurile pentru arena de 100.000 de locuri, în centrul unui cartier de diverstisment

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 14:46
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 16:53
  • Manchester United și-a prezentat planurile pentru noul stadion, care va avea un număr imens de locuri și va reprezenta centrul unui complex de divertisment, dar și rezidențial.
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Noua arenă nu va fi amplasată de Old Trafford, ci la o distanță de aproximativ 350 de metri, iar „diavolii” mizează pe păstrarea tradițiilor și istoriei care îi leagă pe suporteri de club, chiar dacă proiectul presupune schimbări majore.

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Manchester United a dezvăluit planurile pentru noul stadion

Noua arenă urmează să aibă o capacitate de 100.000 de locuri și va fi „inima” unui complex, numit „Stadium District”, construit special pentru sport, divertisment și activități pe tot parcursul anului.

Planul general prezentat de conducere cuprinde inclusiv legături de transport public, noi sau îmbunătățite, conectivitate feroviară sporită și o infrastructură extinsă pentru pietoni și biciclete, potrivit manutd.com.

Practic, zona va reprezenta un cartier divers, care va crea 48.000 de locuri de muncă și 15.000 de locuințe noi, pe o suprafață de 150 de hectare.

Planurile pentru noul stadion al celor de la Manchester United / foto: capturi video manutd.com
Planurile pentru noul stadion al celor de la Manchester United / foto: capturi video manutd.com

Galerie foto (12 imagini)

Planurile pentru noul stadion al celor de la Manchester United / foto: capturi video manutd.com Planurile pentru noul stadion al celor de la Manchester United / foto: capturi video manutd.com Planurile pentru noul stadion al celor de la Manchester United / foto: capturi video manutd.com Planurile pentru noul stadion al celor de la Manchester United / foto: capturi video manutd.com Planurile pentru noul stadion al celor de la Manchester United / foto: capturi video manutd.com
+12 Foto
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8,57 de miliarde de euro
este suma pe care „Stadium District” ar urma să o aducă economiei Marii Britanii

Collette Roche: „Construim împreună cu suporterii, nu doar pentru suporteri”

Collette Roche, CEO al departamentului de dezvoltare pentru noul stadion, a vorbit despre desfășurarea proiectului.

„Publicarea Planului general pentru marchează o altă etapă importantă în demersul nostru de a crea un nou sediu de talie mondială pentru Manchester United, în inima unui cartier plin de viață și în plină transformare zona metropolitană din Manchester.

Amplasamentul propus pentru stadion este situat ideal lângă Old Trafford, ceea ce ne permite să păstrăm moștenirea, tradițiile și ritualurile din zilele de meci, care sunt atât de importante pentru suporterii noștri, oferind în același timp conectivitatea și infrastructura necesare pentru a oferi o experiență de clasă mondială.

Ne-am angajat să construim un stadion de clasă mondială împreună cu suporterii noștri, nu doar pentru ei.

Atmosfera, prețurile accesibile și accesibilitatea vor rămâne în centrul planurilor noastre și așteptăm cu nerăbdare să continuăm colaborarea cu suporterii și cu alte părți interesate pe măsură ce trecem la următoarea fază de proiectare și dezvoltare”, a transmis aceasta.

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