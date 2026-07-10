Mai apropiat ca vârstă de fiul lui Nole  Semifinala Wimbledon Sinner - Djokovic readuce în atenție o imagine de acum 10 ani și o curiozitate

Novak Djokovic și Jannik Sinner se întâlnesc azi în semifinalele turneului de la Wimbledon, după ora 17:30, într-un duel care pune față în față unul dintre cei mai mari jucători din istorie și liderul noii generații din tenisul mondial.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Zverev și Fery, de la ora României 15:30

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Pe lângă miza calificării în finală, confruntarea a atras atenția și printr-un detaliu care a devenit viral pe rețelele sociale.

Sinner, #1 ATP, în vârstă de 24 de ani, este mai apropiat ca vârstă de Stefan, fiul lui Djokovic, care are 11 ani, decât de sârbul de 39 de ani, #8 ATP.

Diferența dintre Djokovic și Sinner este de 15 ani, în timp ce între italian și fiul fostului lider mondial sunt 13 ani!

Imagine de colecție de acum 10 ani cu Sinner și Djokovic

În ultimele zile, fanii au readus în atenție și o fotografie realizată în urmă cu aproximativ un deceniu, în care un Jannik Sinner adolescent apare alături de Novak Djokovic, pe atunci deja unul dintre cei mai buni jucători ai lumii.

Imaginea a fost distribuită masiv înaintea semifinalei, fiind considerată simbolul schimbului de generații din tenis:

Între timp, Sinner a ajuns numărul 1 mondial și încearcă să îl învingă pe Djokovic pentru un loc în ultimul act al competiției londoneze.

De partea cealaltă, sârbul urmărește o nouă finală la Wimbledon și șansa de a cuceri al optulea său titlu pe iarba de la Wimbledon, performanță cu care l-ar egala pe Roger Federer.

Sinner l-a eliminat în sferturile de finală pe Jan-Lennard Struff, iar Nole pe Felix Auger-Aliassime.

L-am văzut la antrenamente. Este extrem de atent la fiecare detaliu. Este un adevărat model pentru noi toți. Mi se părea de neatins când eram copil. Suntem norocoși că încă îl avem în circuit Jannik Sinner despre Novak Djokovic

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