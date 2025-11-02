Verona - Inter 1-2 Formația lui Chivu obține victoria în prelungiri și se apropie la un punct de liderul Napoli

Verona - Inter Milano 1-2. Elevii lui Chivu au plecat acasă cu toate cele trei puncte din deplasarea din etapa #10.

Un autogol al lui Frese a adus victoria „nerazzurrilor” în minutul 90+3.

Formația lui Chivu a arătat un fotbal bun în primele 30 minute, reușind să deschidă scorul în minutul 16 prin Zielinski, cu o lovitură superbă, de la 16 metri.

Polonezul a „tăiat” din prima mingea așezată perfect de Calhanoglu.

Spre finalul reprizei, Verona a reușit să egaleze prin Giovane, în minutul 40, cu un șut imparabil din interiorul careului.

În partea secundă, Inter nu a reușit să fie la fel de periculoasă, însă insistențele elevilor lui Chivu au dat roade, iar în minutul 90+3 centrarea lui Barella a fost deviată în propria poartă de Frese.

Inter a urcat pe doi, la un punct în spatele lui Napoli, iar Verona rămâne fără victorie în acest sezon de Serie A.

Echipele de start:

Montipo - Bella-Kotchap, Nelsson, Frese - Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric - Giovane, Orban Antrenor: Paolo Zanetti

Sommer - Akanji, Bisseck, Bastoni - Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto - Bonny, L. Martinez. Antrenor: Cristi Chivu

Cristi Chivu Arbitru: Daniele Doveri

Daniele Doveri Stadion: Marc'Antonio Bentegodi, Verona

