Tragedie în Serbia Antrenorul celor de la Radnicki s-a prăbușit la marginea terenului în meciul cu Mladost și a murit în drum spre spital » Jucătorii, în lacrimi pe teren

Mladen Zizovic, antrenorul sârbilor de la Radnicki, a murit la vârsta de 44 de ani.

Tehnicianul s-a prăbușit la marginea terenului în minutul 22 al meciului și a decedat în drum spre spital.

Mladost și Radnicki s-au întâlnit în etapa #14 a campionatului din Serbia, însă partida a fost marcată de un eveniment îngrozitor.

Mladen Zizovic, antrenorul lui Radnicki, a decedat la 44 de ani

Numit în funcție recent, pe 23 octombrie, Zizovic a reușit să antreneze Radnicki doar pentru 3 partide.

Luni, în deplasarea de la Mladost, acesta s-a prăbușit pe margine, în fața băncii, în minutul 22 al partidei. Medicii aflați la fața locului i-au sărit în ajutor, a fost preluat de ambulanță, însă nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Tehnicianul s-a stins câteva minute mai târziu, în drum spre spital, potrivit sportal.blic.rs.

Meciul a mai continuat timp de câteva minute, dar a fost oprit spre finalul primei reprize, când tragica veste a ajuns și la stadion, iar jucătorii celor două echipe au izbucnit în lacrimi pe teren.

Tragedija u Lučanima, preminuo Mladen Žižović, utakmica Mladost - Radnički odmah prekinuta. pic.twitter.com/oOGnZiTOfW — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) November 3, 2025

A făcut performanță cu Borac Banja Luka

Anterior, Zizovic antrenase în Bosnia, la Borac Banja Luka, pentru 60 de partide.

La Borac a obținut câteva rezultate istorice, prima victorie în Europa a venit împotriva lui Egnatia, în preliminariile Ligii Campionilor, și a ajuns în faza grupelor Conference League, unde a învins LASK Linz.

Borac a terminat pe 20 și a eliminat apoi Olimpija Ljubljana, iar în optimile de finală a fost oprită de Rapid Viena după prelungiri, 2-3.

