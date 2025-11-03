- Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, ia în calcul retragerea din activitate.
- Tehnicianul revelației din Liga 1 dorește să petreacă mai mult timp alături de familie.
FC Botoșani a încheiat turul sezonului regulat al Superligii pe prima poziție a clasamentului, cu 32 de puncte.
Leo Grozavu se gândește la retragerea din antrenorat: „Vreau să mă deconectez”
În ciuda rezultatelor neașteptate pe care le înregistrează FC Botoșani în această ediție a Superligii, Leo Grozavu, antrenorul moldovenilor, ar dori să se retragă din activitate pentru a petrece mai mult timp cu familia.
„Dacă n-am avut șansa de a antrena un club mare în România, iar șansa va fi mai mică în continuare, nu mai… Vreau să mă deconectez. Am un nepot pe care vreau să-l văd crescând în alte condiții decât l-am văzut pe fiul meu.
Fiul meu a cam crescut fără mine și e mea culpa, pe care mi-o fac, din păcate mult prea târziu. Și-mi doresc ca măcar nepoțelul meu, sper să mai fie și alții, să crească mai aproape de mine”, a spus Leo Grozavu la Botoșăneanul TV, potrivit sport.ro.
- Antrenorul mai are contract cu FC Botoșani până în vara anului 2027.
Leo Grozavu traversează cel mai bun mandat de la FC Botoșani
Leo Grozavu a petrecut mai multe mandate pe banca celor de la FC Botoșani, însă actualul este cel mai prolific.
La sfârșitul turului sezonului regulat, FC Botoșani este lider de 5 etape consecutive în Liga 1 și are cel mai bun atac din campionat.
De asmene clubul moldav are cea mai bună apărare din Superliga.
De-a lungul carierei de antrenor, Leo Grozavu a mai pregătit pe: Armătura Zalău, U Cluj, Minaur Baia Mare, Luceafărul Oradea, Gaz Metan Mediaș, ACS Poli Timișoara, Petrolul, Sepsi și Poli Iași.
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Botoșani
|15
|32
|2.
|Rapid
|15
|32
|3.
|U Craiova
|15
|29
|4.
|Dinamo
|15
|27
|5.
|Argeș
|15
|27
|6.
|Oțelul
|15
|22
|7.
|Farul
|15
|22
|8.
|FCSB
|15
|19
|9.
|UTA
|15
|19
|10.
|Unirea Slobozia
|15
|18
|11.
|U Cluj
|15
|17
|12.
|Petrolul
|15
|14
|13.
|CFR Cluj
|15
|13
|14.
|Csikszereda
|15
|13
|15.
|Hermannstadt
|15
|10
|16.
|Metaloglobus
|15
|7