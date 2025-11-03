Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, ia în calcul retragerea din activitate.

Tehnicianul revelației din Liga 1 dorește să petreacă mai mult timp alături de familie.

FC Botoșani a încheiat turul sezonului regulat al Superligii pe prima poziție a clasamentului, cu 32 de puncte.

Leo Grozavu se gândește la retragerea din antrenorat: „Vreau să mă deconectez”

În ciuda rezultatelor neașteptate pe care le înregistrează FC Botoșani în această ediție a Superligii, Leo Grozavu, antrenorul moldovenilor, ar dori să se retragă din activitate pentru a petrece mai mult timp cu familia.

„Dacă n-am avut șansa de a antrena un club mare în România, iar șansa va fi mai mică în continuare, nu mai… Vreau să mă deconectez. Am un nepot pe care vreau să-l văd crescând în alte condiții decât l-am văzut pe fiul meu.

Fiul meu a cam crescut fără mine și e mea culpa, pe care mi-o fac, din păcate mult prea târziu. Și-mi doresc ca măcar nepoțelul meu, sper să mai fie și alții, să crească mai aproape de mine”, a spus Leo Grozavu la Botoșăneanul TV, potrivit sport.ro.

Antrenorul mai are contract cu FC Botoșani până în vara anului 2027.

Leo Grozavu traversează cel mai bun mandat de la FC Botoșani

Leo Grozavu a petrecut mai multe mandate pe banca celor de la FC Botoșani, însă actualul este cel mai prolific.

La sfârșitul turului sezonului regulat, FC Botoșani este lider de 5 etape consecutive în Liga 1 și are cel mai bun atac din campionat.

De asmene clubul moldav are cea mai bună apărare din Superliga.

1.79 puncte per meci este media lui Leo Grozavu în actualul mandat, început la data de 7 ianuarie 2025

De-a lungul carierei de antrenor, Leo Grozavu a mai pregătit pe: Armătura Zalău, U Cluj, Minaur Baia Mare, Luceafărul Oradea, Gaz Metan Mediaș, ACS Poli Timișoara, Petrolul, Sepsi și Poli Iași.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Botoșani 15 32 2. Rapid 15 32 3. U Craiova 15 29 4. Dinamo 15 27 5. Argeș 15 27 6. Oțelul 15 22 7. Farul 15 22 8. FCSB 15 19 9. UTA 15 19 10. Unirea Slobozia 15 18 11. U Cluj 15 17 12. Petrolul 15 14 13. CFR Cluj 15 13 14. Csikszereda 15 13 15. Hermannstadt 15 10 16. Metaloglobus 15 7

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport