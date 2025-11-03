Se gândește la retragere Leo Grozavu are planuri departe de fotbal: „Dacă n-am șansa de  a antrena un club mare...”
Se gândește la retragere Leo Grozavu are planuri departe de fotbal: „Dacă n-am șansa de a antrena un club mare..."

03.11.2025, ora 22:47
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 22:48
  • Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, ia în calcul retragerea din activitate.
  • Tehnicianul revelației din Liga 1 dorește să petreacă mai mult timp alături de familie.

FC Botoșani a încheiat turul sezonului regulat al Superligii pe prima poziție a clasamentului, cu 32 de puncte.

Leo Grozavu se gândește la retragerea din antrenorat: „Vreau să mă deconectez”

În ciuda rezultatelor neașteptate pe care le înregistrează FC Botoșani în această ediție a Superligii, Leo Grozavu, antrenorul moldovenilor, ar dori să se retragă din activitate pentru a petrece mai mult timp cu familia.

„Dacă n-am avut șansa de a antrena un club mare în România, iar șansa va fi mai mică în continuare, nu mai… Vreau să mă deconectez. Am un nepot pe care vreau să-l văd crescând în alte condiții decât l-am văzut pe fiul meu.

Fiul meu a cam crescut fără mine și e mea culpa, pe care mi-o fac, din păcate mult prea târziu. Și-mi doresc ca măcar nepoțelul meu, sper să mai fie și alții, să crească mai aproape de mine”, a spus Leo Grozavu la Botoșăneanul TV, potrivit sport.ro.

  • Antrenorul mai are contract cu FC Botoșani până în vara anului 2027.

Leo Grozavu traversează cel mai bun mandat de la FC Botoșani

Leo Grozavu a petrecut mai multe mandate pe banca celor de la FC Botoșani, însă actualul este cel mai prolific.

La sfârșitul turului sezonului regulat, FC Botoșani este lider de 5 etape consecutive în Liga 1 și are cel mai bun atac din campionat.

De asmene clubul moldav are cea mai bună apărare din Superliga.

1.79 puncte per meci
este media lui Leo Grozavu în actualul mandat, început la data de 7 ianuarie 2025

De-a lungul carierei de antrenor, Leo Grozavu a mai pregătit pe: Armătura Zalău, U Cluj, Minaur Baia Mare, Luceafărul Oradea, Gaz Metan Mediaș, ACS Poli Timișoara, Petrolul, Sepsi și Poli Iași.

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1.Botoșani1532
2.Rapid1532
3.U Craiova1529
4.Dinamo 1527
5.Argeș1527
6.Oțelul 1522
7.Farul1522
8.FCSB1519
9.UTA 1519
10.Unirea Slobozia1518
11.U Cluj1517
12.Petrolul 1514
13.CFR Cluj1513
14.Csikszereda1513
15.Hermannstadt1510
16.Metaloglobus 157

