Cum a ajuns Macalou în Liga 1  Dezvăluirile unui fost angajat al clubului U Cluj:  „Ești sigur că e atât de bun?”

Manuel Beleiu, fost angajat al clubului U Cluj în departamentul de scouting, a povestit cum a fost transferat Issouf Macalou (27 de ani) la formația ardeleană.

Issouf Macalou a fost transferat de U Cluj în ianuarie 2025 de la formația din liga a treia franceză Sochaux.

Cum a ajuns Macalou la U Cluj: „Îmi amintesc încă discuţiile lungi”

Chiar dacă nu a fost văzut din start ca o mare promisiune, Issouf Macalou s-a impus la U Cluj, echipă care era antrenată în acea perioadă de Ioan Ovidiu Sabău.

Manuel Beleiu, care acum este angajat în cadrul clubului Farul, a povestit cum a fost adus Macalou la Universitatea Cluj.

„În ultimele luni în care am lucrat la Universitatea căutam o extremă. Un nume care tot apărea în modelele noastre de date şi în rapoartele noastre de scouting: Issouf Macalou.

Îmi amintesc încă discuţiile lungi cu antrenorul nostru de atunci, Neluţu Sabău: ore întregi la telefon şi la stadion.

Dincolo de obişnuitele considerente tactice, tehnice şi financiare, Neluţu Sabău mi-a pus o întrebare cheie: «Manu, eşti sigur că acest Macalou e atât de bun?» .

Răspunsul meu a fost clar: «Domnule, se potriveşte perfect cu modelul de joc pe care îl doreşti. Este puternic, eficient, iar datele arată că poate avea un impact major în Superliga»”, a declarat Manuel Beleiu, conform primasport.ro.

650.000 de euro este cota de piață a lui Issouf Macalou, conform Transfermarkt

În primul sezon în tricoul „studenților”, aripa dreapta a înscris trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 10 meciuri jucate.

Macalou a avut niște prestații foarte bune în actuala stagiune, până acum. Ivorianul a jucat 34 de meciuri, a marcat 7 goluri și a oferit 10 pase decisive.

În ultima partidă jucată, câștigată de U Cluj cu 3-1 împotriva FCSB, Issouf Macalou a fost autorul unui gol și a două pase decisive.

VIDEO. Golul lui Macalou în FCSB - U Cluj 1-3

Cifrele lui Issouf Macalou:

Sochaux: 44 de meciuri, 11 goluri, 4 pase decisive

U Cluj: 44 de meciuri, 10 goluri, 11 pase decisive

Le Mans: 33 de meciuri, 9 goluri, 2 pase decisive

Red Star FC: 29 de meciuri, 7 goluri, o pasă decisivă

Valenciennes: 14 meciuri, un gol, o pasă decisivă

Louhans-Cuiseaux: 13 meciuri, 4 goluri, o pasă decisivă

U Cluj a reușit calificarea în play-off. În prima etapă, ardelenii o vor întâlni chiar pe rivala CFR Cluj. Meciul va avea loc duminică, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

