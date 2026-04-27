Pâine, miere și un record extraterestru Secretul din spatele celui mai nebun record din atletism
Sawe a mulțumit spectatorilor care l-au susținut frenetic: „E și recordul lor!” / IMAGO
Atletism

Pâine, miere și un record extraterestru Secretul din spatele celui mai nebun record din atletism

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 12:37
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 14:07
  • Sabastian Sawe spune cum a dus recordul la maraton sub două ore: dieta simplă și antrenamentul extrem

Există zile care marchează sportul pentru totdeauna, iar 26 aprilie 2026 este una dintre ele. Pe străzile Londrei, într-o cursă care a sfidat legile fizicii, kenyanul Sabastian Sawe (31 de ani) nu doar că a câștigat cel mai prestigios maraton al planetei, dar a pulverizat recordul mondial, lăsând lumea atletismului în stare de șoc.

Pentru decenii, maratonul sub două ore a fost echivalentul unui mit. O limită despre care se spunea că nu poate fi atinsă în condiții reale de cursă. La London Marathon 2026, kenyanul a oprit cronometrul la 1:59:30, devenind primul om din istorie care reușește această performanță în condiții oficiale.

Care a fost combustibilul lui Sawe? „Pâine și miere”

Întrebat după cursă care a fost combustibilul care l-a purtat spre acest timp istoric, Sawe a oferit un răspuns care va intra, probabil, în istorie: „Bread and honey” (pâine și miere). În ziua cursei, așa arătase micul dejun: pâine cu miere. Fără experimente, fără formule complicate. Doar energie simplă și eficientă.

800.000
de spectatori au asistat la cursă, aceștia încurajându-l frenetic pe kenyan pe tot traseul

Departe de laboratoarele sofisticate de nutriție și de suplimentele de ultimă generație, Sawe a ales simplitatea. Această dietă a „omului de rând” a alimentat o mașinărie umană care, pe ultimii kilometri, părea că nici măcar nu atinge asfaltul.

Dacă dieta pare simplă, antrenamentul este opusul. Sawe aleargă peste 200 de kilometri pe săptămână! Un volum extrem chiar și pentru standardele elitei mondiale și care explică de ce performanța sa nu este doar o întâmplare, ci rezultatul unui ritual dus la extrem.

Cronometrul care a înghețat Londra

Cursa a fost una de uzură până la kilometrul 30, când Sawe a decis că este momentul să se desprindă de grupul fruntaș. Ceea ce a urmat a fost un monolog sportiv.

Sawe a menținut o viteză constantă care i-a „asfixiat” pe rivali, transformând cursa într-un contratimp solitar împotriva secundelor.

Trecerea liniei de sosire a confirmat noul record mondial, cu un timp pe care cei mai mulți specialiști nu îl vedeau posibil. Și dacă maratonul modern devenise o cursă a tehnologiei (pantofi cu plăci de carbon, hidratare optimizată), Sawe pare să fi readus în prim-plan factorul uman și simplitatea spiritului.

Sawe a șters nu mai puțin de 65 de secunde din vechiul record mondial deținut de regretatul Kelvin Kiptum (2:00:35, stabilit la Chicago în 2023). Mai mult, a reușit o performanță și mai impresionantă: a alergat a doua jumătate a cursei în doar 59:01, demonstrând o forță extraordinară în ultima parte a întrecerii.

După el a sosit etiopianul Yomif Kejelcha, care a spart și el bariera de două ore, cu 1:59:41, iar ugandezul Jacob Kiplimo a completat podiumul cu 2:00:28.

Nu am alergat împotriva ceasului, am alergat pentru bucuria de a simți drumul sub picioare. Mierea mi-a dat energia, dar dorința de a onora acest sport mi-a dat aripi. Sebastian Sawe

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

record mondial atletism kenya MARATON
Top stiri
„I-a venit damful de Moet  & Chandon”  Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Superliga
27.04
„I-a venit damful de Moet & Chandon” Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Citește mai mult
„I-a venit damful de Moet  & Chandon”  Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Campionate
27.04
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Citește mai mult
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Opinii
27.04
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Citește mai mult
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul
B365
26.04
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul
Citește mai mult
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 48 rapid 52 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share