„Le-am omorât!” Eroina din poarta CSM-ului, după calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor: „M-am uitat la scor și nu știu cum am reușit”

Portărița Evelina Eriksson (29 de ani), eroina de la CSM București în partida cu Esbjerg, scor 37-27, a oferit declarații la finalul partidei.

În tur, „tigroaicele” cedaseră în Danemarca, 25-26.

Tragerea la sorți a Final Four-ului este programată luni, de la ora 16:00.

După ce au reușit o adevărată demonstrație de forță în partida cu gruparea daneză, „tigroaicele” au revenit în faza finală a Ligii după o așteptare de opt ani.

Evelina Eriksson: „ M-am uitat la scor și nu știu cum am reușit”

Eriksson a contribuit decisiv la victorie, reușind nu mai puțin de 14 parade.

„Nu am cuvinte, nu știu ce s-a întâmplat, m-am uitat la scor și nu știu cum am reușit. Este cu siguranță cel mai memorabil meci din carieră, sunt foarte mândră de ce am reușit.

Cred că toate ne-am setat un obiectiv la începutul sezonului, iar pe parcursul sezonului am început să credem că ne putem califica.

Atmosfera a fost incredibilă, noi chiar am vorbit înainte că vrem să mulțumim fanii care vor veni să ne susțină și am reușit. Cred că apărarea noastră a făcut diferența. 100%.

Am jucat foarte bine, tare, și cred că aici am făcut diferența. Nu știu câte ore am pregătit, dar am ajustat tot, multe ore de analiză video și asta a fost… le-am omorât!”, a declarat Eriksson, conform gsp.ro.

Întrebată dacă va avea o loc o petrecere după calificare, Evelina Eriksson a declarat: „Ar fi cazul pentru un party”.

CSM București a mai ajuns în Final Four în 2016, 2017 și 2018.

Citește și

