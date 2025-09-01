Ten Hag, dezamăgit de Leverkusen Tehnicianul olandez a oferit prima reacție după demitere: „Încrederea nu a fost reciprocă”

Erik Ten Hag (55 de ani) a venit cu prima reacție după ce a fost demis de Bayer Leverkusen.

Decizia conducerii fostei campioane a Germaniei a venit după doar două etape, în care echipa a adunat un singur punct.

Perioada lui Ten Hag ca antrenor al lui Leverkusen a durat doar câteva luni, în care a adunat mai multe meciuri amicale decât partide oficiale, acesta fiind demis luni dimineață.

Erik Ten Hag: „O echipă nouă se construiește în timp”

Tehnicianul olandez îi reproșează conducerii lui Leverkusen că nu i-a acordat suficient timp și încredere pentru a clădi o echipă competitivă.

„Decizia conducerii lui Bayer Leverkusen de a mă concedia, luată în această dimineață, a fost o surpriză totală. Despărțirea de un antrenor după doar două meciuri de campionat este fără precedent.

În această vară, mulți jucători-cheie care au contribuit la succesele din trecut au părăsit lotul.

Construirea unei echipe noi este un proces atent care necesită atât timp, cât și încredere.

Un antrenor nou merită spațiul necesar pentru a-și implementa viziunea, a stabili standardele, a modela lotul și a-și lăsa amprenta asupra stilului de joc.

Am început aici cu deplină convingere și energie, dar din păcate conducerea nu a fost dispusă să-mi acorde timpul și încrederea de care aveam nevoie, lucru pe care îl regret profund.

Simt că aceasta nu a fost niciodată o relație bazată pe încredere reciprocă.

De-a lungul carierei mele, fiecare sezon în care am reușit să merg până la capăt ca antrenor mi-a adus succes. Cluburile care și-au pus încrederea în mine au fost răsplătite cu succes și trofee.

În final, aș dori să le mulțumesc suporterilor lui Bayer Leverkusen pentru căldura și pasiunea lor și le urez echipei și staff-ului mult succes în restul sezonului”, a spus Ten Hag într-un comunicat.

Ten Hag a fost demis în toamna lui 2024 de Manchester United, tot din lipsă de rezultate, deși anterior avusese parte de un mandat de succes la Ajax.

