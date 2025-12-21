„N-am mai văzut-o dominată așa”  Dinamo i-a surprins neplăcut pe specialiști, după înfrângerea cu UTA Arad: „Poate se gândeau la vacanță” +5 foto
Zeljko Kopic FOTO: Sport Pictures
„N-am mai văzut-o dominată așa” Dinamo i-a surprins neplăcut pe specialiști, după înfrângerea cu UTA Arad: „Poate se gândeau la vacanță”

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 21.12.2025, ora 10:45
Actualizat: 21.12.2025, ora 13:36
  • Marius Baciu (50 de ani) și Bogdan Cosmescu, analiștii postului TV Prima Sport, au comentat evoluția lui Dinamo din partida pierdută cu UTA Arad, scor 0-2.

Dinamo a făcut un meci sub așteptări, iar Adrian Mazilu a fost schimbat după doar 28 de minute. Fotbalistul a ascuns staff-ului că avea probleme medicale înainte de meci.

Dinamo, criticată dur după eșecul de la Arad: „N-am văzut-o dominată de această manieră”

Baciu și Cosmescu au analizat evoluția „câinilor” și nu s-au ferit de cuvinte, după un meci în care Dinamo a fost dominată clar de UTA, la ultima reprezentație din 2025.

„Eu n-am văzut-o pe Dinamo dominată în această manieră decât la Craiova. Asta este nota ciudată a meciului, că pe Dinamo nu putea s-o domine nimeni.

A dominat-o UTA. E drept că a avut şi Dinamo două ocazii la 1-0, dar victoria este indiscutabilă. Ceea ce nu mă așteptam, sincer”, a declarat Bogdan Cosmescu, conform primasport.ro.

Marius Baciu a pus evoluția câinilor pe seama faptului că a fost ultima partidă din 2025. Analistul consideră că jucătorii lui Kopic nu s-au concentrat suficient pe meci, fiind cu gândul la vacanță.

„Prea mare diferenţă de la o etapă la alta. Ei au avut o constanţă în joc în ultima perioadă. Chiar vedeai ceva la Dinamo. Nu cel mai spectaculos şi cel mai bun fotbal, dar pe acolo”.

Punemm evoluția slabă pe seama faptului că poate mulţi se gândeau la vacanţă. UTA a jucat bine, au fost foarte bine organizaţi Marius Baciu

UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)
UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)

UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share