Scandalul escortelor continuă! VIDEO. Au apărut videouri de la petreceri. Ce făceau Theo Hernandez și Castillejo

Continuă scandalul escortelor din Milano care a aprins Italia! Foști jucători ai lui AC Milan ar fi apărut în niște videoclipuri controversate postate de omul de afaceri Fabrizio Corona.

Printre aceste nume se numără și Theo Hernandez (28 de ani) sau Samu Castillejo (31 de ani).

O organizație criminală, care folosea o agenție de promovare a diferitelor evenimente ca paravan pentru a ascunde o rețea de escorte, a fost destructurată. Capii acelei organizații au fost arestați.

Printre clienții agenției Ma. De. Milano au fost și Hakimi (PSG), Huijsen (Real Madrid), Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto (Inter). Peste 70 de fotbaliști în total!

Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic și alți foști jucători ai lui AC Milan au fost surprinși în niște videoclipuri controversate postate de omul de afaceri Fabrizio Corona, în contextul anchetei ample desfășurate în Italia.

Și Samu Castillejo, fostul jucător al Milanului în perioada 2018-2022, a apărut în acele filmări. În acele videoclipuri, fotbaliștii sunt surprinși inhalând oxid de azot, cunoscut drept „gaz ilariant”.

Aceste scene s-au întâmplat în timpul unor petreceri private, alături de mai multe femei. Theo Hernandez s-ar fi ocupat de organizarea acelor petreceri, conform Milan Matters.

Inhalarea gazului ilariant produce efecte anestezice (de adormire), dar provoacă și stări de relaxare. Are proprietăți de calmare a durerii.

Gazul afectează un număr de substanţe chimice din organism care controlează starea de conştienţă şi senzaţia de durere, conform Agenției Naționale a Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale.

🤐🔞 O polêmico empresário Fabrizio Corona, conhecido pelo vazamento de polêmicas com algumas celebridades, divulgou vídeos e fotos de festas em que ex-jogadores do Milan, como Theo e Castillejo, aparecem inalando o chamado "gás do riso", na companhia de "modelos" de luxo.… pic.twitter.com/WGjGewCwzJ — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) May 11, 2026

Theo Hernandez s-ar fi ocupat și de transportul invitaților, actualul jucător al lui Al-Hilal achiziționând chiar o dubă specială pentru aceștia.

În cadrul acuzațiilor au mai fost menționate nume ale unor fotbaliști importanți, retrași sau în activitate, precum Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Hakan Calhanoglu și Gianluigi Donnarumma.

Acele clipuri cu Theo Hernandez și Samu Castillejo i-au surprins pe jucători și în timp ce cântau imnul Ligii Campionilor la petreceri.

Proprietarii agenției, arestați

Garda Financiară italiană, sprijinită de Parchetul capitalei lombarde i-a arestat la finalul lunii aprilie pe proprietarii agenției Ma. De. Milano, Emanuele Buttini și Deborah Ronchi, împreună cu doi colaboratori, Alessio Salamone și Luan Fraga.

Toți sunt acuzați de facilitare, exploatare a prostituției și spălare de bani.

Agenția de știri peninsulară ANSA susține că jucătorii din Serie A (au fost minimum 70) erau sub contract la Inter, AC Milan, Juventus, Verona, Torino și Sassuolo.

Tinerele, în jur de 100 în total, nu toate escorte profesioniste, nu doar italience, locuiau la sediul Ma. De. Milano (erau obligate să plătească și chirie la sediul agenției) și primeau doar jumătate din suma achitată de clienți pentru ele. Restul era oprit de proprietarii agenției.

A #Milano un giro di #escort di lusso nei locali alla moda. Tra i clienti ci sono anche calciatori di Serie A e un pilota di Formula Uno. La Guardia di finanza sequestra oltre un milione di euro.#Tg1 Stefano Fumagalli pic.twitter.com/ic0ZjxyZuC — Tg1 (@Tg1Rai) April 20, 2026

Una dintre femei a rămas însărcinată în decembrie 2025, după o întâlnire cu un fotbalist cunoscut.

Detaliu descoperit dintr-o altă discuție: „Nu spune nimănui. Tocmai am făcut testul și sunt însărcinată, au trecut mai mult de trei săptămâni”.

Au ieșit la lumină numele unor fotbaliști faimoși

Se știa că peste 70 de fotbaliști erau pe lista clienților agenției Ma. De. Milano.

Nu erau cunoscute numele lor. Presa peninsulară a susținut inițial că autoritățile nu vor să le dezvăluie numele, pentru că acești jucători nu au fost și nu sunt anchetați, considerându-se că n-au comis nicio infracțiune.

Printre aceste nume, actuali sau foști jucători de la Inter și AC Milan, dar și de la alte cluburi, Juventus, Verona, Sassuolo, Lazio, Como și Torino.

Fotbaliști faimoși, unii evoluând astăzi la Paris Saint-Germain (Hakimi) sau Real Madrid (Huijsen). Toți au sau au avut legătura cu Serie A.

Inter Milano are cele mai multe nume: actuale, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, sau din trecut, Hakimi, Coutinho, Skriniar, Bellanova.

Plus Dejan Stankovic, actualul antrenor al Stelei Roșii Belgrad, fost coleg cu Cristi Chivu în marea echipă nerazzurra de la „tripla” campionat-cupă-Champions din 2010.

La fel, de la AC Milan: Rafael Leao, De Winter, Giroud, Menez, Daniel Maldini, fiul lui Paolo Maldini.

Juventus: Vlahovic, Arthur, Huijsen, posibil Morata de la cel numit în înregistrări „Alvaro”.

Și Ruggeri, de la Atletico Madrid, ex-Atalanta. Și Calafiori (Arsenal), fost la Roma și Bologna. Și Scamacca (Atalanta).

