Scandal uriaș în MotoGP FOTO. Liderul mondial a fost suspendat după ce a lovit un oficial de circuit » Gestul îl poate costa scump în lupta pentru titlu

Marco Bezzecchi (27 de ani), liderul clasamentului general din MotoGP, nu va lua startul în Marele Premiu al Cehiei, de la Brno, după un incident petrecut în cursa Sprint.

Pilotul italian de la Aprilia a fost suspendat, după ce a lovit în mod repetat un oficial de circuit care intervenea pentru a-i ridica motocicleta, imediat după o cădere a lui Bezzecchi.

Decizia a fost menținută și după apelul depus de Aprilia.

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Incidentul a avut loc în penultimul tur al Sprintului, după ce Bezzecchi a căzut în virajul 3, în timp ce se afla pe poziția a cincea.

Marco Bezzecchi, exclus de la Brno după ce a lovit un oficial de circuit

Un comisar de cursă încerca să scoată motocicleta Aprilia din zona de pietriș și să o țină accelerată, moment în care pilotul italian s-a apropiat și l-a lovit cu palma de două ori, apoi l-a împins.

Imaginile apărute ulterior au dus la intervenția oficialilor, care au decis suspendarea lui Bezzecchi pentru cursa principală de la Brno.

MotoGP a anunțat că FIM Appeal Stewards au respins apelul formulat de Aprilia, astfel că sancțiunea rămâne în vigoare, conform gazzetta.it.

În motivarea deciziei, comisarii au transmis că gestul pilotului reprezintă o încălcare a regulamentului MotoGP, fiind considerat un comportament care aduce prejudicii intereselor competiției și sportului.

Comisia de apel a precizat că frustrarea unui pilot după o căzătură nu poate justifica o agresiune fizică asupra personalului de pe circuit.

„Deși stewarzii recunosc faptul că pilotul poate simți frustrare și dezamăgire după un incident, aceste circumstanțe nu pot justifica sau scuza o agresiune fizică îndreptată împotriva personalului circuitului care își îndeplinește atribuțiile oficiale.

Agresiunea fizică împotriva comisarilor de pistă este absolut inacceptabilă în motorsportul profesionist și nu poate fi tolerată, indiferent de circumstanțele care au dus la incident”, au transmis oficialii.

4 victorii avea Bezzecchi în acest sezon înaintea etapei de la Brno. Italianul ajunsese în Cehia din postura de lider al Campionatului Mondial

Pilotul Aprilia a mers și i-a cerut scuze victimei, iar acesta le-a acceptat, dar gestul n-a contat. Nu va putea concura la Brno.

The first thing Marco Bezzecchi did today was to apologize personally to the marshal 🤝



A very emotional moment 🥹#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/QJfqAHTbJw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 21, 2026

Înaintea Sprintului din Cehia, Bezzecchi avea un avans de 20 de puncte față de Jorge Martin. După căzătură, diferența s-a redus la 15 puncte, iar absența din cursa principală poate complica și mai mult situația în clasamentul general.

Pentru Bezzecchi, incidentul de la Brno vine și după o perioadă în care a recunoscut că Sprinturile de sâmbătă i-au creat probleme în acest sezon.

„Mă întreb și eu de ce, dintr-un motiv sau altul, sâmbăta am probleme. Începe să devină o situație greu de gestionat. Singurul lucru pe care îl pot face este să mă gândesc la următoarea sâmbătă, la Assen”, a spus Bezzecchi, conform Gazzetta dello Sport.

Clasamentul general din MotoGP:

Marco Bezzecchi (Aprilia) 180 puncte Jorge Martin (Aprilia) 165 Fabio Di Giannantonio (VR46) 144 Pedro Acosta (Red Bull KTM) 132 Marc Marquez (Ducati) 115 etc

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