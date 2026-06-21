„O mare surpriză”  Gestul făcut de Ngezana, după ce FCSB s-a temut că nu vine la reunire +7 foto
Siyabonga Ngezana
Superliga

„O mare surpriză” Gestul făcut de Ngezana, după ce FCSB s-a temut că nu vine la reunire

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 09:33
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 09:33
  • Mihai Stoica (60 de ani) a venit noi detalii despre situația lui Siyabonga Ngezana (28 de ani), după ce a purtat o scurtă discuție cu acesta privind viitorul său la echipă.
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Ngezana s-a aflat într-o continuă dispută cu oficialii FCSB în prima jumătate a acestui an, după ce a refuzat să se opereze la genunchi, sperând că ar putea evolua la CM 2026.

Ulterior, fundașul a acceptat intervenția, însă MM Stoica avea dubii că acesta își va face apariția la reunire.

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Mihai Stoica, surprins de Ngezana

Oficialul „roș-albaștrilor” a dezvăluit sâmbătă ce mesaj a primit din partea fundașului.

„Ngezana chiar astăzi m-a întrebat... A fost o mare surpriză, nu mă așteptam, mi-a făcut ziua mai frumoasă. M-a întrebat dacă să vină joi aici sau în Olanda. I-am zis, pentru că a fost atât de dulce și m-a întrebat, să vină în Olanda.

Am cerut să i se ia bilet direct pentru Olanda și ne întâlnim acolo. Așa zice. M-a surprins. Eram convins că o să vină prin august. Stai să vedem, vreau să vedem că apare îmbarcat în prima cursă, pentru că el zboară mult.

S-a operat, iar prima parte de recuperare a făcut-o în Africa de Sud. Voia s-o facă pe toată, dar i-am spus foarte clar: «Nu există așa ceva. Nu îți dau voie să faci recuperarea în Africa de Sud. Singura soluție este s-o faci cu Kurti la bază». A zis OK și mi-a trimis o inimioară.

Mie îmi pare bine că i-am prelungit contractul până la urmă. În 3 luni, dacă va fi cum a fost de când a venit, vom avea 4 fundași de mare valoare”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (7).jpg
Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (7).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (1).jpg Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (2).jpg Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (3).jpg Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (4).jpg Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (5).jpg
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34 de apariții
a bifat Ngezana pentru FCSB în sezonul trecut, într-un total de 2852 de minute, în toate competițiile

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