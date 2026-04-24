„Nu pot aduce teroriști în SUA” Declarația șocantă a lui Marco Rubio legată de prezența Iranului la Mondial

Secretarul de stat american a comentat posibila interdicție impusă de Statele Unite oficialilor iranieni la Campionatul Mondial.

În timp ce se discută tot mai aprins dacă Iranul va participa la Campionatul Mondial și cine ar putea înlocui naționala lui Amir Ghalenoei dacă va refuza turneul final, unul dintre cei mai importanți oficiali americani are o altă abordare asupra acestui subiect.

Nu mai e însuși președintele Donald Trump care lansează mesaje de avertisment la adresa iranienilor, ci un pilon al administrației sale.

Marco Rubio: „Ar putea avea legături cu Gărzile Revoluționare Islamice”

Secretarul de stat Marco Rubio spune foarte clar că iranienii ar putea strecura teroriști la CM 2026.

Acesta anunță restricții. Nu împotriva jucătorilor, ci a unor membri ai delegației apropiați de IRGC (Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice).

Secretarul de stat Marco Rubio, ascultându-l pe președintele Donald Trump. Foto: Imago

„Nu există nimic din partea SUA care să-i împiedice să vină. Problema nu este cu jucătorii, ci cu alte persoane pe care ar dori să le aducă aici cu ei.

Persoane care ar putea avea legături cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice. Acestora am putea să le refuzăm intrarea”, a declarat Rubio, conform The Athletic.

Nu pot aduce teroriști în țara noastră și să-i dea drept jurnaliști sau membri ai staffului tehnic Marco Rubio, secretar de stat SUA

Rubio: „ S-ar întâmpla numai dacă ei ar decide să nu vină”

Iran ar trebui să joace toate meciurile din grupa G în Statele Unite:

15 iunie: cu Noua Zeelandă (Los Angeles).

21 iunie: cu Belgia (Los Angeles).

26 iunie: cu Egipt (Seattle).

Dacă încheie pe locul 2, există posibilitatea să se dueleze chiar cu naționala SUA în „16-imi”. Pe 3 iulie, la Dallas.

Rubio nu crede că FIFA vrea să înlocuiască Iranul la turneul final. „Doar speculații”, a respins secretarul de stat această variantă.

„S-ar întâmpla numai dacă ei ar decide să nu vină”. Iranienii să se retragă, să refuze participarea la Mondial.

