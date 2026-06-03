Cazul Radunovic  Ce se întâmplă cu  amenda uriașă dată de FCSB » Comisiile au anunțat decizia
Risto Radunovic FOTO: Sport Pictures
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Cazul Radunovic Ce se întâmplă cu amenda uriașă dată de FCSB » Comisiile au anunțat decizia

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 23:15
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 23:16
  • Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a respins cererea FCSB de a ratifica amenda în valoare de 20.000 de euro pentru Risto Radunovic (34 de ani).
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Gruparea bucureșteană l-a amendat pe muntenegrean pentru că a venit târziu în România, după ce a fost învoit de club, la sfârșitul lunii februarie, pentru a fi prezent la nașterea copilului său.

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Comisia de Disciplină a respins cererea FCSB

Radunovic a întârziat la revenirea în România, spunând că și-a pierdut pașaportul. Clubul nu l-a iertat, ba chiar la taxat foarte dur: o amendă de 20.000 de euro, adică salariul lui Radunovic pe o lună.

Fotbalistul nu a acceptat sancțiunea și a contestat-o la comisii, care i-au dat câștig de cauză.

FC FCSB vs. Radunovic Risto – Ratificare sancțiune disciplinară. Respinge cererea de ratificare ca fiind neîntemeiată”, se arată pe site-ul lpf.ro.

Chiar dacă a fost amendat, Risto Radunovic a continuat să joace la FCSB.

Gigi Becali: „Nu fac eu șicane de copii”

În urmă cu o lună, finanțatorul de la FCSB a vorbit despre acțiunea lui Risto Radunovic la comisii și nu a fost deranjat de ce a făcut fotbalistul muntenegrean.

„El n-a venit, ba că avionul, că a pierdut pașaportul, minciuni. Bă, păi, dacă fac toți așa, ce facem? Amendă! Conform regulamentului. Iar el a făcut conform legilor. «Nu sunt de acord, să spună judecătorii, comisiile». Să spună!

Pe mine mă interesează că mă dai în judecată? Suntem tot prieteni. Nu fac eu șicane de copii, șicane de 2 lei.

Amenda a fost dată pentru că altfel nu se poate. Altfel pleacă toți, vin când vor. Trebuie să primească amendă”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

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