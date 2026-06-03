„Asta așteptăm” Mihai Stoica, despre oferta pentru Darius Olaru: „Nu e ca în alte cazuri”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre negocierile pentru transferul lui Darius Olaru (28 de ani), căpitanul echipei.

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După ce Gigi Becali a anunțat că a primit o ofertă de trei milioane de euro pentru Olaru, dar a cerut 4,5 milioane, Mihai Stoica a vorbit și el despre situația căpitanului.

Mihai Stoica, despre posibilul transfer al lui Olaru: „Așteptăm să vedem dacă va crește suma”

„Există o discuție și așteptăm să vedem dacă va crește suma, iar dacă nu... el mai are contract doi ani cu noi.

Nu e un jucător de care să vrei sa te desparți, așa cum au fost alte cazuri. Are clauză de cinci milioane” , a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

5 milioane de euro este cota lui Darius Olaru, potrivit Transfermarkt

După ce a primit o ofertă de trei milioane pentru Olaru de la un club din Arabia Saudită, Gigi Becali a plusat și a cerut 4,5 milioane.

„La Olaru să vedem… (n.r. – despre oferta din Arabia Saudită?) Da. Au dat ei trei milioane, noi am cerut patru jumătate. De-aia am cerut patru jumate, ca să dea patru.

Orice jucător de la mine pleacă, eu nu îi țin. Dacă eu îi țin, după aia zic că nu mai vin, că îi țin eu. Orice jucător să își facă viața lui.

La mine vin alți jucători, vin și pleacă. Olaru are și el o viață, merită să și-o facă. Banii de pe Olaru îi investesc înapoi”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

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