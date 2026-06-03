„De asta l-am trecut pe foaie”  Andrei Nicolescu, primele explicații despre cazul Pop: „Asta e singura poveste” + De ce nu a mai ajuns la partida cu FCSB
Andrei Nicolescu - Alexandru Pop FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

„De asta l-am trecut pe foaie” Andrei Nicolescu, primele explicații despre cazul Pop: „Asta e singura poveste” + De ce nu a mai ajuns la partida cu FCSB

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 21:23
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 21:32
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația atacantului Alexandru Pop (26 de ani), cel care a fost trecut pe foaia de joc la barajul european cu FCSB, deși avea nuntă chiar în timpul meciului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Președintele „câinilor” a dezvăluit motivele pentru care Pop a fost trecut pe foaie și a explicat de ce atacantul nu a mai putut ajunge la meci, el fiind la Cluj în ziua partidei cu FCSB.

Situație bizară în România  Au transmis competiția de la începutul sezonului, dar nu vor putea difuza finala! Cine a cumpărat drepturile TV
Citește și
Situație bizară în România Au transmis competiția de la începutul sezonului, dar nu vor putea difuza finala! Cine a cumpărat drepturile TV
Citește mai mult
Situație bizară în România  Au transmis competiția de la începutul sezonului, dar nu vor putea difuza finala! Cine a cumpărat drepturile TV

Andrei Nicolescu, despre cazul Pop: „De asta l-am trecut pe foaie”

„S-a creat o polemică, dar e falsă. Pe foaie a fost trecut pentru că oricum nu aveam jucător suplimentar, deci nu am scos pe nimeni ca să-l trecem pe Pop. Din perspectiva asta nu este nimic amator.

Pe foaie am decis să-l trecem undeva în jurul prânzului, când știam situația lui Pușcaș. Am încercat să vedem dacă mai avem o soluție, pentru că în astfel de meciuri, orice soluție e foarte importantă.

Chiar și în condițiile în care ar fi venit de la nuntă, e un jucător profesionist care cred că putea să facă față 30-40 de minute.

În momentul ăla s-a pus problema dacă acomodăm orarul de zbor cu meciul și nunta lui, dar s-a decis să fie trecut pe foaie în cazul în care se întâmplă asta. Nu s-a întâmplat și asta e singura poveste, nu există altceva în spate.

El a fost luat în calcul pentru că noi am avut mulți jucători accidentați și a trebuit să ne gândim inclusiv la această soluție”.

Andrei Nicolescu: „Pop avea nunta programată cu un an înainte”

Președintele lui Dinamo a mai declarat că Pop programase evenimentul încă de anul trecut, atunci când a anunțat și conducerea echipei. În plus, chiar dacă ar fi vrut să schimbe data nunții, acesta era un scenariu imposibil.

„El și-a programat nunta cu un an înainte, eu am invitația de la el din decembrie. Nu putea să schimbe nimic, a plătit cu un an înainte, iar toate locurile erau deja luate.

Singurul reproș e că ar fi trebuit de la început să se gândească că poate face așa ceva abia în luna iunie. Cumva am înțeles explicația lui, el a spus că se termina campionatul și nu s-a gândit sub nicio formă la acest scenariu.

Dacă el venea în februarie și spunea «vedeți că eu am nuntă în mai», atunci toată lumea îi spunea la revedere, dar el ne-a anunțat din octombrie”, a mai spus Nicolescu, la Prima Sport.

Citește și

Excluși din Conference League  FCSB și CFR Cluj ar fi putut da peste ei, dar au fost interziși de UEFA pentru blaturi!
Conference League
21:16
Excluși din Conference League FCSB și CFR Cluj ar fi putut da peste ei, dar au fost interziși de UEFA pentru blaturi!
Citește mai mult
Excluși din Conference League  FCSB și CFR Cluj ar fi putut da peste ei, dar au fost interziși de UEFA pentru blaturi!
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Baschet
21:10
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Citește mai mult
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
dinamo bucuresti Nunta fcsb andrei nicolescu baraj Alexandru Pop
Știrile zilei din sport
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Stranieri
03.06
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Citește mai mult
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
„Decizia retragerii e neschimbată”  Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Tenis
03.06
„Decizia retragerii e neschimbată” Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Citește mai mult
„Decizia retragerii e neschimbată”  Sorana Cîrstea, după ce a revenit în România: „Momentan nu vreau să spun motivele” + A tras un semnal de alarmă
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Superliga
03.06
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Citește mai mult
Modificări importante Ce s-a schimbat în proiectul noului stadion din Constanța + Bugetul a fost majorat
Liderul mondial, out de la Roland Garros  Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider:  „Vreau să renunț la tenis!”
Tenis
03.06
Liderul mondial, out de la Roland Garros Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider: „Vreau să renunț la tenis!”
Citește mai mult
Liderul mondial, out de la Roland Garros  Sabalenka, copleșită după ce a clacat în sferturi cu Shnaider:  „Vreau să renunț la tenis!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:08
Refuzați de SUA! Probleme la călătoria naționalelor la CM 2026. Ce au pățit Elveția și Africa de Sud: „Suntem făcuți să părem proști”
Refuzați de SUA! Probleme la călătoria naționalelor la CM 2026. Ce au pățit Elveția și Africa de Sud: „Suntem făcuți să părem proști”
09:29
„Chivu nu e antrenor român” Răzvan Lucescu, afirmație neașteptată despre tehnicianul lui Inter
„Chivu nu e antrenor român” Răzvan Lucescu, afirmație neașteptată despre tehnicianul lui Inter
21:54
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
Rădoi, dat afară!? Turcii anunță că va fi demis de Gaziantep după doar 4 meciuri!
22:30
„Asta așteptăm” Mihai Stoica, despre oferta pentru Darius Olaru: „Nu e ca în alte cazuri”
„Asta așteptăm” Mihai Stoica, despre oferta pentru Darius Olaru: „Nu e ca în alte cazuri”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Top stiri
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Baschet
03.06
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Citește mai mult
U-BT Cluj, din nou campioană „Studenții” câștigă al șaselea titlu consecutiv! CSM Oradea, învinsă din nou în finală
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
Superliga
03.06
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
Citește mai mult
Arena Națională se închide din nou Ce se întâmplă pe cel mai mare stadion al țării în weekendul în care începe noul sezon din Liga 1
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Nationala
03.06
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
Citește mai mult
„Câte pot să fac în 5 zile?” Gică Hagi, mesaj după remiza cu Georgia: „Acesta a fost obiectivul”
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea
B365
01.06
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea
Citește mai mult
EXCLUSIV I A doua minunată viață a Casei negustorului Stoenescu, maiestuoasa vilă din centrul Bucureștiului. Cel mai frumos monument de pe strada Caimatei și-a redobândit strălucirea

Echipe/Competiții

fcsb 88 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 48 rapid 19 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
04.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share