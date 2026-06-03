„De asta l-am trecut pe foaie”  Andrei Nicolescu, primele explicații despre cazul Pop: „Asta e singura poveste” + De ce nu a mai ajuns la partida cu FCSB

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația atacantului Alexandru Pop (26 de ani), cel care a fost trecut pe foaia de joc la barajul european cu FCSB, deși avea nuntă chiar în timpul meciului.

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Președintele „câinilor” a dezvăluit motivele pentru care Pop a fost trecut pe foaie și a explicat de ce atacantul nu a mai putut ajunge la meci, el fiind la Cluj în ziua partidei cu FCSB.

Andrei Nicolescu, despre cazul Pop: „De asta l-am trecut pe foaie”

„S-a creat o polemică, dar e falsă. Pe foaie a fost trecut pentru că oricum nu aveam jucător suplimentar, deci nu am scos pe nimeni ca să-l trecem pe Pop. Din perspectiva asta nu este nimic amator.

Pe foaie am decis să-l trecem undeva în jurul prânzului, când știam situația lui Pușcaș. Am încercat să vedem dacă mai avem o soluție, pentru că în astfel de meciuri, orice soluție e foarte importantă.

Chiar și în condițiile în care ar fi venit de la nuntă, e un jucător profesionist care cred că putea să facă față 30-40 de minute.

În momentul ăla s-a pus problema dacă acomodăm orarul de zbor cu meciul și nunta lui, dar s-a decis să fie trecut pe foaie în cazul în care se întâmplă asta. Nu s-a întâmplat și asta e singura poveste, nu există altceva în spate.

El a fost luat în calcul pentru că noi am avut mulți jucători accidentați și a trebuit să ne gândim inclusiv la această soluție”.

Andrei Nicolescu: „Pop avea nunta programată cu un an înainte”

Președintele lui Dinamo a mai declarat că Pop programase evenimentul încă de anul trecut, atunci când a anunțat și conducerea echipei. În plus, chiar dacă ar fi vrut să schimbe data nunții, acesta era un scenariu imposibil.

„El și-a programat nunta cu un an înainte, eu am invitația de la el din decembrie. Nu putea să schimbe nimic, a plătit cu un an înainte, iar toate locurile erau deja luate.

Singurul reproș e că ar fi trebuit de la început să se gândească că poate face așa ceva abia în luna iunie. Cumva am înțeles explicația lui, el a spus că se termina campionatul și nu s-a gândit sub nicio formă la acest scenariu.

Dacă el venea în februarie și spunea «vedeți că eu am nuntă în mai», atunci toată lumea îi spunea la revedere, dar el ne-a anunțat din octombrie”, a mai spus Nicolescu, la Prima Sport.

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