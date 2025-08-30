Calcule pentru titlu Patronul FCSB a numit adversarii cu care se luptă » A exclus revelația sezonului: „N-are putere”

Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre adversarii cu care crede că FCSB va lupta pentru un nou titlu în acest sezon, înaintea meciului din Gruia.

FCSB a avut parte de un start de sezon foarte slab în Liga 1, fiind pe locul 13 în clasament, cu doar 5 puncte.

Gigi Becali: „Tot cu CFR și Craiova ne batem la titlul”

În ciuda poziției ocupate de FCSB, Becali vede tot o luptă în trei la titlu, excluzând-o pe Rapid, care momentan ocupă locul 2, cu 18 puncte, cu 13 mai mult decât FCSB, având un meci în plus jucat.

„Meciul cu CFR Cluj este foarte important. Noi trebuie să câștigăm meciurile ca să fim la mâna noastră. Dacă câștigăm tot suntem campioni. Craiova are 14 puncte diferență, deci noi trebuie să câștigăm și să fim la mâna noastră. Mă pricep și eu la fotbal, Rapid nu are putere de campioană.

Trebuie să bat la CFR, că tot cu CFR și cu Craiova ne batem la titlu. Eu am vorbit cu Ioan Varga, i-am zis că tot cu el mă bat la titlu. Așa cred acum, că tot cu CFR Cluj mă bat la titlu. O să o spulber pe Craiova, praf o fac.

După ce o să îi bat îți dai seama ce o să pățească arbitrii ăia. Stai să vezi că nu știu ce, stai să vezi că tralala… Vai de capul meu, ce va fi. E bine că vine pauza, căpătăm energie”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

Clasamentul Superligii

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 7 19 2 Rapid 8 18 3 UTA Arad 8 13 4 FC Botoșani 7 12 5 FC Argeș 7 12 6 Dinamo 7 12 7 Unirea Slobozia 7 11 8 Farul Constanța 7 10 9 U Cluj 7 9 10 Oțelul Galați 7 9 11 Hermannstadt 7 7 12 Petrolul Ploiești 7 6 13 FCSB 7 5 14 CFR Cluj 6 5 15 Metaloglobus 7 1 16 Csikszereda 6 1

