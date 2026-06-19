În aer liber și fără iPad-uri  Internaționalul spaniol cu opinii controversate vrea să facă o școală specială pentru fiica lui și alți copii sub 6 ani

Fotbalistul spaniol Marcos Llorente, 31 de ani, pregătește un proiect educațional neobișnuit, inspirat de dorința de a-i oferi fiicei sale, Amor, un mediu diferit de învățare.

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Mijlocașul lui Atletico de Madrid intenționează să deschidă o școală pentru copii mici, bazată pe un stil de educație care pune accent pe natură, activități în aer liber și limitarea expunerii la tehnologie.

Ideea i-a venit după ce a început să caute o instituție potrivită pentru fiica sa, acum în vârstă de un an și jumătate, dar nu a găsit un loc care să corespundă valorilor sale.

Llorente a povestit, în cadrul podcastului „Acento Noor”, că își dorește să creeze un spațiu în care copiii să primească educația în care el crede.

„Unul dintre proiectele pe care le avem în minte și unul de care sunt foarte entuziasmat este o școală pentru copii cu vârsta de până la șase ani, unde primesc educația în care credem ”, a explicat el. Intenția sa este să o poată „elibera” pe fiica sa „într-un loc unde știu că va fi perfect fericită”, a adăugat el.

O școală cu reguli diferite

Proiectul imaginat de internaționalul spaniol ar urma să fie destinat copiilor cu vârsta de până la șase ani și ar avea un concept diferit față de modelele tradiționale.

Printre principiile promovate de Llorente se numără folosirea luminii naturale, petrecerea unui timp cât mai mare în aer liber și eliminarea dispozitivelor precum tabletele sau telefoanele din procesul educațional.

Fotbalistul își dorește, de asemenea, ca mediul să fie lipsit de ceea ce el consideră factori nocivi, precum anumite substanțe din alimentație sau expunerea la câmpuri electromagnetice.

„Cu un mediu iluminat corect, o mulțime de activități în aer liber, protecție împotriva câmpurilor electromagnetice, fără ecrane sau iPad-uri, cu jucării din vremurile trecute și, de asemenea, analizarea toxinelor din alimentele pe care le primesc”.

El susține că astfel de metode sunt deja aplicate în alte țări și că ar putea reprezenta o alternativă pentru educația timpurie.

Un proiect legat de filosofia sa de viață

Noua inițiativă face parte din direcția pe care fotbalistul a construit-o în ultimii ani prin proiectul său Free Human Global, lansat în 2019. Brandul reflectă stilul de viață promovat de Llorente, axat pe conexiunea cu natura și pe schimbarea unor obiceiuri cotidiene.

Totuși, unele dintre opiniile sale au generat controverse. Fotbalistul a fost criticat pentru anumite afirmații legate de sănătate și expunerea la soare, inclusiv pentru susținerea unor teorii care nu au confirmare științifică.

Llorente a susținut că soarele nu ar fi principalul pericol pentru sănătate și a criticat ideea că expunerea solară este asociată direct cu apariția cancerului de piele.

Într-o reacție pe rețelele sociale, el a afirmat că cei care cred că soarele provoacă cancer de piele „sunt ignoranți”, declarație care a generat numeroase critici.

Specialiștii în sănătate publică subliniază însă că radiațiile ultraviolete sunt un factor de risc demonstrat pentru cancerul cutanat.

Fotbalistul a mai stârnit controverse prin comentariile sale despre așa-numitele „chemtrails”, teoria conform căreia urmele lăsate de avioane pe cer ar conține substanțe pulverizate intenționat asupra populației.

Llorente a spus că anumite imagini cu dârele avioanelor i se par neobișnuite și a pus sub semnul întrebării explicațiile oficiale. Afirmațiile sale au fost contestate de organizații de verificare a informațiilor și de experți, care explică faptul că aceste urme sunt simple dâre de condens formate în anumite condiții atmosferice.

Un alt subiect discutat a fost legat de obiceiurile sale privind lumina artificială. Llorente a povestit că folosește ochelari cu filtre speciale, lentile galbene în timpul zilei și roșii seara, despre care susține că îl ajută să reducă efectele luminii artificiale asupra organismului. Aceste practici fac parte din filosofia de viață pe care o promovează prin proiectele sale personale.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru deschiderea școlii

Pentru ca un astfel de centru educațional privat să funcționeze în Spania, proiectul trebuie aprobat de autoritățile educaționale regionale.

Instituția ar trebui să respecte regulile stabilite pentru educația timpurie, împărțită în două etape: perioada de la 0 la 3 ani și cea de la 3 la 6 ani.

Deși aceste etape nu sunt obligatorii pentru familii, orice școală privată trebuie să îndeplinească cerințele administrative și pedagogice impuse de autorități.

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