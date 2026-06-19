În aer liber și fără iPad-uri  Internaționalul spaniol cu opinii controversate vrea să facă o școală specială pentru fiica lui și alți copii sub 6 ani
Fotbalistul spaniol Marcos Llorente pregătește un proiect educațional neobișnuit, inspirat de dorința de a-i oferi fiicei sale un mediu diferit de învățare
Campionate

În aer liber și fără iPad-uri Internaționalul spaniol cu opinii controversate vrea să facă o școală specială pentru fiica lui și alți copii sub 6 ani

alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 21:16
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 21:16
  • Fotbalistul spaniol Marcos Llorente, 31 de ani, pregătește un proiect educațional neobișnuit, inspirat de dorința de a-i oferi fiicei sale, Amor, un mediu diferit de învățare.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mijlocașul lui Atletico de Madrid intenționează să deschidă o școală pentru copii mici, bazată pe un stil de educație care pune accent pe natură, activități în aer liber și limitarea expunerii la tehnologie.

A picat transferul!  Becali a anunțat că FCSB a renunțat la înlocuitorul lui Olaru: „L-am dat înapoi, a căzut!”
Citește și
A picat transferul! Becali a anunțat că FCSB a renunțat la înlocuitorul lui Olaru: „L-am dat înapoi, a căzut!”
Citește mai mult
A picat transferul!  Becali a anunțat că FCSB a renunțat la înlocuitorul lui Olaru: „L-am dat înapoi, a căzut!”

Ideea i-a venit după ce a început să caute o instituție potrivită pentru fiica sa, acum în vârstă de un an și jumătate, dar nu a găsit un loc care să corespundă valorilor sale.

Llorente a povestit, în cadrul podcastului „Acento Noor”, că își dorește să creeze un spațiu în care copiii să primească educația în care el crede.

„Unul dintre proiectele pe care le avem în minte și unul de care sunt foarte entuziasmat este o școală pentru copii cu vârsta de până la șase ani, unde primesc educația în care credem ”, a explicat el. Intenția sa este să o poată „elibera” pe fiica sa „într-un loc unde știu că va fi perfect fericită”, a adăugat el.

O școală cu reguli diferite

Proiectul imaginat de internaționalul spaniol ar urma să fie destinat copiilor cu vârsta de până la șase ani și ar avea un concept diferit față de modelele tradiționale.

Printre principiile promovate de Llorente se numără folosirea luminii naturale, petrecerea unui timp cât mai mare în aer liber și eliminarea dispozitivelor precum tabletele sau telefoanele din procesul educațional.

Fotbalistul își dorește, de asemenea, ca mediul să fie lipsit de ceea ce el consideră factori nocivi, precum anumite substanțe din alimentație sau expunerea la câmpuri electromagnetice.

„Cu un mediu iluminat corect, o mulțime de activități în aer liber, protecție împotriva câmpurilor electromagnetice, fără ecrane sau iPad-uri, cu jucării din vremurile trecute și, de asemenea, analizarea toxinelor din alimentele pe care le primesc”.

El susține că astfel de metode sunt deja aplicate în alte țări și că ar putea reprezenta o alternativă pentru educația timpurie.

Un proiect legat de filosofia sa de viață

Noua inițiativă face parte din direcția pe care fotbalistul a construit-o în ultimii ani prin proiectul său Free Human Global, lansat în 2019. Brandul reflectă stilul de viață promovat de Llorente, axat pe conexiunea cu natura și pe schimbarea unor obiceiuri cotidiene.

Totuși, unele dintre opiniile sale au generat controverse. Fotbalistul a fost criticat pentru anumite afirmații legate de sănătate și expunerea la soare, inclusiv pentru susținerea unor teorii care nu au confirmare științifică.

Llorente a susținut că soarele nu ar fi principalul pericol pentru sănătate și a criticat ideea că expunerea solară este asociată direct cu apariția cancerului de piele.

Într-o reacție pe rețelele sociale, el a afirmat că cei care cred că soarele provoacă cancer de piele „sunt ignoranți”, declarație care a generat numeroase critici.

Specialiștii în sănătate publică subliniază însă că radiațiile ultraviolete sunt un factor de risc demonstrat pentru cancerul cutanat.

Fotbalistul a mai stârnit controverse prin comentariile sale despre așa-numitele „chemtrails”, teoria conform căreia urmele lăsate de avioane pe cer ar conține substanțe pulverizate intenționat asupra populației.

Llorente a spus că anumite imagini cu dârele avioanelor i se par neobișnuite și a pus sub semnul întrebării explicațiile oficiale. Afirmațiile sale au fost contestate de organizații de verificare a informațiilor și de experți, care explică faptul că aceste urme sunt simple dâre de condens formate în anumite condiții atmosferice.

Un alt subiect discutat a fost legat de obiceiurile sale privind lumina artificială. Llorente a povestit că folosește ochelari cu filtre speciale, lentile galbene în timpul zilei și roșii seara, despre care susține că îl ajută să reducă efectele luminii artificiale asupra organismului. Aceste practici fac parte din filosofia de viață pe care o promovează prin proiectele sale personale.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru deschiderea școlii

Pentru ca un astfel de centru educațional privat să funcționeze în Spania, proiectul trebuie aprobat de autoritățile educaționale regionale.

Instituția ar trebui să respecte regulile stabilite pentru educația timpurie, împărțită în două etape: perioada de la 0 la 3 ani și cea de la 3 la 6 ani.

Deși aceste etape nu sunt obligatorii pentru familii, orice școală privată trebuie să îndeplinească cerințele administrative și pedagogice impuse de autorități.

Citește și

Visează la o tripletă de aur Becali a anunțat cele 3 mutări pe care le vrea cu orice preț » Contracte de milioane de euro: „M-am înțeles cu el!”
Superliga
20:02
Visează la o tripletă de aur Becali a anunțat cele 3 mutări pe care le vrea cu orice preț » Contracte de milioane de euro: „M-am înțeles cu el!”
Citește mai mult
Visează la o tripletă de aur Becali a anunțat cele 3 mutări pe care le vrea cu orice preț » Contracte de milioane de euro: „M-am înțeles cu el!”
De la închisoare cu executare la suspendare Fostului crainic al lui Dinamo, acuzat de agresiune sexuală, i-a fost modificată sentința la apel
Superliga
19:42
De la închisoare cu executare la suspendare Fostului crainic al lui Dinamo, acuzat de agresiune sexuală, i-a fost modificată sentința la apel
Citește mai mult
De la închisoare cu executare la suspendare Fostului crainic al lui Dinamo, acuzat de agresiune sexuală, i-a fost modificată sentința la apel

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. „De 40 de zile trăim acest delir, aproape coşmar. Părerea mea este că Nicușor Dan a scăpat complet de sub control jocul politic”. Vorbește și despre „culpa lui Bolojan”
INTERVIU. „De 40 de zile trăim acest delir, aproape coşmar. Părerea mea este că Nicușor Dan a scăpat complet de sub control jocul politic”. Vorbește și despre „culpa lui Bolojan”
INTERVIU. „De 40 de zile trăim acest delir, aproape coşmar. Părerea mea este că Nicușor Dan a scăpat complet de sub control jocul politic”. Vorbește și despre „culpa lui Bolojan”
Atletico Madrid spania copii tehnologie școală marcos llorente lumina naturala
Știrile zilei din sport
Escrocii se folosesc de Hagi și Țiriac!  VIDEO+FOTO. Imagini AI cu legendele, într-o fraudă online pe TikTok! Câți bani cer cu promisiunea unor câștiguri fictive
Diverse
07:30
Escrocii se folosesc de Hagi și Țiriac! VIDEO+FOTO. Imagini AI cu legendele, într-o fraudă online pe TikTok! Câți bani cer cu promisiunea unor câștiguri fictive
Citește mai mult
Escrocii se folosesc de Hagi și Țiriac!  VIDEO+FOTO. Imagini AI cu legendele, într-o fraudă online pe TikTok! Câți bani cer cu promisiunea unor câștiguri fictive
Și-a pus mâna la gură: eliminat! FOTO. Noua regulă aplicată la Turcia - Paraguay 0-1. „Roșu” direct după ce  i-a spus ceva unui rival la fel ca Prestianni
Campionatul Mondial
07:24
Și-a pus mâna la gură: eliminat! FOTO. Noua regulă aplicată la Turcia - Paraguay 0-1. „Roșu” direct după ce i-a spus ceva unui rival la fel ca Prestianni
Citește mai mult
Și-a pus mâna la gură: eliminat! FOTO. Noua regulă aplicată la Turcia - Paraguay 0-1. „Roșu” direct după ce  i-a spus ceva unui rival la fel ca Prestianni
Turcia, ce dezamăgire! A pierdut și al doilea meci și e OUT de la Mondial! Brazilia și Maroc, aproape calificate
Campionatul Mondial
08:07
Turcia, ce dezamăgire! A pierdut și al doilea meci și e OUT de la Mondial! Brazilia și Maroc, aproape calificate
Citește mai mult
Turcia, ce dezamăgire! A pierdut și al doilea meci și e OUT de la Mondial! Brazilia și Maroc, aproape calificate
Iftime, atac la Ilie Bolojan Finanțatorul de la FC Botoșani, după ultimele decizii din cadrul PNL: „O greșeală catastrofală pe care o girează”
Diverse
09:09
Iftime, atac la Ilie Bolojan Finanțatorul de la FC Botoșani, după ultimele decizii din cadrul PNL: „O greșeală catastrofală pe care o girează”
Citește mai mult
Iftime, atac la Ilie Bolojan Finanțatorul de la FC Botoșani, după ultimele decizii din cadrul PNL: „O greșeală catastrofală pe care o girează”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:51
Au furat startul FOTO. Trei jucători de la FCSB s-au întors mai devreme la antrenamente. Când se termină vacanța pentru restul echipei
Au furat startul FOTO.  Trei jucători de la FCSB s-au întors mai devreme la antrenamente. Când se termină vacanța pentru restul echipei
13:19
„Un fiasco pentru fotbal” Legenda Germaniei, critici la adresa CM 2026: „Mi-am pierdut interesul când am aflat unde se joacă”
„Un fiasco pentru fotbal” Legenda Germaniei, critici la adresa CM 2026: „Mi-am pierdut interesul când am aflat unde se joacă”
13:05
Prețul lui Biliboc Suma cerută de Varga pentru starul lui CFR Cluj: „Normal că sunt echipe interesate”. Unde ar putea ajunge
Prețul lui Biliboc Suma cerută de Varga pentru starul lui CFR Cluj: „Normal că sunt echipe interesate”. Unde ar putea ajunge
12:31
Montella, nervos după eșec Ce l-a deranjat pe selecționerul Turciei după dezastrul de la CM 2026: „Aș vrea să vă reamintesc asta”
Montella, nervos după eșec Ce l-a deranjat pe selecționerul Turciei după dezastrul de la CM 2026: „Aș vrea să vă reamintesc asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Top stiri
Visează la o tripletă de aur Becali a anunțat cele 3 mutări pe care le vrea cu orice preț » Contracte de milioane de euro: „M-am înțeles cu el!”
Superliga
19.06
Visează la o tripletă de aur Becali a anunțat cele 3 mutări pe care le vrea cu orice preț » Contracte de milioane de euro: „M-am înțeles cu el!”
Citește mai mult
Visează la o tripletă de aur Becali a anunțat cele 3 mutări pe care le vrea cu orice preț » Contracte de milioane de euro: „M-am înțeles cu el!”
A picat transferul!  Becali a anunțat că FCSB a renunțat la înlocuitorul lui Olaru: „L-am dat înapoi, a căzut!”
Superliga
19.06
A picat transferul! Becali a anunțat că FCSB a renunțat la înlocuitorul lui Olaru: „L-am dat înapoi, a căzut!”
Citește mai mult
A picat transferul!  Becali a anunțat că FCSB a renunțat la înlocuitorul lui Olaru: „L-am dat înapoi, a căzut!”
Noul stadion Dinamo CNI a precizat când se reiau lucrările + modificări de durată și costuri
Superliga
19.06
Noul stadion Dinamo CNI a precizat când se reiau lucrările + modificări de durată și costuri
Citește mai mult
Noul stadion Dinamo CNI a precizat când se reiau lucrările + modificări de durată și costuri
"Curaj, Ciprian!" Mesajele bucureștenilor din Fan Clubul primarului Capitalei, după necazul cu DNA. Ciucu e sub control judiciar pentru luare de mită
B365
19.06
"Curaj, Ciprian!" Mesajele bucureștenilor din Fan Clubul primarului Capitalei, după necazul cu DNA. Ciucu e sub control judiciar pentru luare de mită
Citește mai mult
"Curaj, Ciprian!" Mesajele bucureștenilor din Fan Clubul primarului Capitalei, după necazul cu DNA. Ciucu e sub control judiciar pentru luare de mită

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
20.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share