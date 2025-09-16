Teoria conspirației Un fotbalist de la Atletico Madrid a văzut imaginea postată de un adversar și a comentat: „Urme chimice”

Marcos Llorente (30 de ani) e din nou în centrul atenției pentru viziunea sa conspiraționistă.

Fotbalistul de la Atletico Madrid a reluat o teorie falsă care susține că dârele lăsate de avioane pe cer sunt substanțe chimice eliberate în scopul manipulării climei sau exercitării controlului asupra populației .

Fundașul dreapta de la echipa lui Diego Simeone a lăsat un comentariu la poza postată de Luis Milla, de la Getafe, în care acesta sărbătorea un gol alături de coechipieri.

Teoria conspirației. Un fotbalist de la Atletico Madrid a postat un comentariu ciudat la poza unui adversar

Detaliul care i-a atras atenția lui Llorente a fost o dâră lasată de un avion pe cer. „Urme chimice în poza a doua” a scris jucătorul la postarea din două imagini a lui Milla.

Comentariul lăsat de Llorente

În a doua imagine, în care jucătorii lui Getafe erau surprinși cum sărbătoresc un gol, pe cer se vedeau urmele unui avion care traversase cerul.

Imaginea la care a comentat Marcos Llorente pe Instagram

Marcos Llorente a mai fost în centrul unor controverse din cauza teoriilor sale.

În urmă cu câteva luni, fotbalistul postase pe Instagram un videoclip în care arăta mai multe urme de avioane alături de textul: „Destul! Ajunge!” .

Soția sa Patricia a împărtășit opinii similare pe rețelele de socializare și a opinat într-o postare că cei care neagă intervențiile chimice „nu vor să se uite la cer, la Monitorul Oficial al Statului și la Agenția de Meteorologie sau la OMM (Organizația Meteorologică Mondială)”.

Printre cele mai răspândite teorii ale conspirației se numără cea conform căreia dârele de condensare vizibile în spatele avioanelor nu sunt doar urme de vapori de apă, ci substanțe chimice eliberate în scopul manipulării climei sau exercitării controlului asupra populației, scrie marca.com.

