Scut portabil antiglonț în NFL Cât costă măsura de securitate la care a apelat Taylor Swift: „Probabil primește multe amenințări” +8 foto
Taylor Swift (foto: Instagram)
Alte sporturi

Scut portabil antiglonț în NFL Cât costă măsura de securitate la care a apelat Taylor Swift: „Probabil primește multe amenințări”

alt-text Publicat: 16.09.2025, ora 13:27
alt-text Actualizat: 16.09.2025, ora 13:42
  • Momente neobișnuite înaintea meciului din NFL, dintre Kansas City Chiefs și Philadelphia Eagles, scor 17-20.
  • Taylor Swift a venit la stadion pentru a fi alături de logodnicul ei, Travis Kelce, și a folosit un scut portabil antiglonț pentru a ajunge în lojă.
  • Cât costă o astfel de măsură și ce a determinat-o pe artistă să înăsprească măsurile de securitate, în rândurile de mai jos.

Taylor Swift obișnuia să-și facă apariția și să zâmbească larg celor prezenți pe Arrowhead, însă, luni, a încercat cu tot dinadinsul să se ascundă până a ajuns în loja ei.

Motivul? TMZ susține că decizia a fost luată din motive de securitate, după asasinarea lui Charlie Kirk, împușcat miercurea trecută în timp ce se afla pe scenă în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley.

Comentarii dure  Sportiva care  s-a bucurat de moartea lui Charlie Kirk: „Să fii nazist e complet opțional”. Reacțiile oficiale nu au întârziat
Citește și
Comentarii dure Sportiva care s-a bucurat de moartea lui Charlie Kirk: „Să fii nazist e complet opțional”. Reacțiile oficiale nu au întârziat
Citește mai mult
Comentarii dure  Sportiva care  s-a bucurat de moartea lui Charlie Kirk: „Să fii nazist e complet opțional”. Reacțiile oficiale nu au întârziat

Scut portabil antiglonț pentru Taylor Swift, la meciul din NFL

Taylor Swift, una dintre cele mai mari vedete din SUA și din întreaga lume, a fost nu de puține ori victima unor persoane care o urmăreau obsesiv.

Acum, după asasinarea lui Charlie Kirk, cântăreața s-ar fi temut că ar putea fi ținta unui atentat și ar fi apelat la o nouă metodă pentru a se simți mai în siguranță.

Taylor Swift a folosit un scut-anti glonț la stadion (foto: captură X)
Taylor Swift a folosit un scut-anti glonț la stadion (foto: captură X)

Galerie foto (8 imagini)

Taylor Swift a folosit un scut-anti glonț la stadion (foto: captură X) Taylor Swift a folosit un scut-anti glonț la stadion (foto: captură X) Taylor Swift a folosit un scut-anti glonț la stadion (foto: captură X) Taylor Swift a folosit un scut-anti glonț la stadion (foto: captură X) Taylor Swift a folosit un scut-anti glonț la stadion (foto: captură X)
+8 Foto
labels.photo-gallery

Scutul înalt de 2 metri în spatele căruia a fost văzută artista pe stadionul Arrowhead este unul rezistent la gloanțe și costă aproximativ 6.000 de dolari, conform TMZ.

Într-un imaginile distribuite pe rețeaua X, mai mulți agenți de securitate și membri ai personalului de la stadionul Arrowhead au rulat un scut negru, care avea menirea să o ascundă pe cântăreață de ochii curioșilor.

„Faptul că Taylor merge în spatele unui zid mobil antiglonț după ce i s-a întâmplat lui Charlie Kirk nu poate fi o coincidență…”, a scris o persoană pe platforma de socializare.

Altcineva a scris: „Taylor nu încearcă să fie ciudată. Are deja mulți urmăritori, este într-un stat pro-arme și probabil primește mai multe amenințări. De obicei, ea se plimba nonșalant prin zona aceea, salutând oamenii”.

„Nu-ți poți asuma niciun risc în ziua de azi. Pur și simplu nu merită. Mai bine să fii precaut. Nu sunt supărat pe ea. Trebuie să fie înfricoșător să fii o celebritate și să mergi prin mulțime acum”, a fost un alt mesaj.

Kirk, sfat sexist pentru Taylor Swift, după logodna cu Travis Kelce: „Supune-te soțului tău. Nu tu conduci”

La finalul lunii august, Taylor Swift primea de la Charlie Kirk un sfat nesolicitat și sexist, după anunțul logodnei cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce (33 de ani).

În emisiunea sa de pe canalul TV Real America's Voice, Kirk i-a transmis următorul mesaj lui Taylor Swift:

„Respinge feminismul, supune-te soțului tău, Taylor. Nu tu conduci în relația asta”.

Citește și

Moment cum rar vezi Un antrenor din Anglia și-a certat propriii fani : „Nu vreau să văd așa ceva. Nu-mi place”
Campionate
12:46
Moment cum rar vezi Un antrenor din Anglia și-a certat propriii fani: „Nu vreau să văd așa ceva. Nu-mi place”
Citește mai mult
Moment cum rar vezi Un antrenor din Anglia și-a certat propriii fani : „Nu vreau să văd așa ceva. Nu-mi place”
Cartonaș Panini, preț record Un colecționar al celebrelor stickere a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacție. Messi, în prim plan
Diverse
10:11
Cartonaș Panini, preț record Un colecționar al celebrelor stickere a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacție. Messi, în prim plan
Citește mai mult
Cartonaș Panini, preț record Un colecționar al celebrelor stickere a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacție. Messi, în prim plan

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
NFL travis kelce taylor swift kansas city chiefs philadelphia eagles antiglont scut
Știrile zilei din sport
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Ciclism
16:47
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Citește mai mult
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Campionate
18:01
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA: „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Citește mai mult
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate  din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Liga Campionilor
16:16
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Citește mai mult
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate  din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Diverse
11:40
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Citește mai mult
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:16
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
18:01
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA: „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
16:34
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult”
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult”
18:02
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Top stiri din sport
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Tenis
16:08
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Citește mai mult
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Superliga
12:02
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Citește mai mult
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Liga Campionilor
11:35
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Citește mai mult
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Nationala
10:55
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Citește mai mult
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 20 rapid 9 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share