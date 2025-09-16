Scut portabil antiglonț în NFL Cât costă măsura de securitate la care a apelat Taylor Swift: „Probabil primește multe amenințări”

Momente neobișnuite înaintea meciului din NFL, dintre Kansas City Chiefs și Philadelphia Eagles, scor 17-20.

Taylor Swift a venit la stadion pentru a fi alături de logodnicul ei, Travis Kelce, și a folosit un scut portabil antiglonț pentru a ajunge în lojă.

Cât costă o astfel de măsură și ce a determinat-o pe artistă să înăsprească măsurile de securitate, în rândurile de mai jos.

Taylor Swift obișnuia să-și facă apariția și să zâmbească larg celor prezenți pe Arrowhead, însă, luni, a încercat cu tot dinadinsul să se ascundă până a ajuns în loja ei.

Motivul? TMZ susține că decizia a fost luată din motive de securitate, după asasinarea lui Charlie Kirk, împușcat miercurea trecută în timp ce se afla pe scenă în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley.

Scut portabil antiglonț pentru Taylor Swift, la meciul din NFL

Taylor Swift, una dintre cele mai mari vedete din SUA și din întreaga lume, a fost nu de puține ori victima unor persoane care o urmăreau obsesiv.

Acum, după asasinarea lui Charlie Kirk, cântăreața s-ar fi temut că ar putea fi ținta unui atentat și ar fi apelat la o nouă metodă pentru a se simți mai în siguranță.

Scutul înalt de 2 metri în spatele căruia a fost văzută artista pe stadionul Arrowhead este unul rezistent la gloanțe și costă aproximativ 6.000 de dolari, conform TMZ.

Într-un imaginile distribuite pe rețeaua X, mai mulți agenți de securitate și membri ai personalului de la stadionul Arrowhead au rulat un scut negru, care avea menirea să o ascundă pe cântăreață de ochii curioșilor.

„Faptul că Taylor merge în spatele unui zid mobil antiglonț după ce i s-a întâmplat lui Charlie Kirk nu poate fi o coincidență…”, a scris o persoană pe platforma de socializare.

Altcineva a scris: „Taylor nu încearcă să fie ciudată. Are deja mulți urmăritori, este într-un stat pro-arme și probabil primește mai multe amenințări. De obicei, ea se plimba nonșalant prin zona aceea, salutând oamenii”.

„Nu-ți poți asuma niciun risc în ziua de azi. Pur și simplu nu merită. Mai bine să fii precaut. Nu sunt supărat pe ea. Trebuie să fie înfricoșător să fii o celebritate și să mergi prin mulțime acum”, a fost un alt mesaj.

Taylor Swift has arrived. Security used dividers to keep her shielded from fans in the lounge area. Never saw this in the past with her. pic.twitter.com/cGbP8LpJuN — Farzin Vousoughian (@Farzin21) September 14, 2025

Kirk, sfat sexist pentru Taylor Swift, după logodna cu Travis Kelce: „ Supune-te soțului tău. Nu tu conduci”

La finalul lunii august, Taylor Swift primea de la Charlie Kirk un sfat nesolicitat și sexist, după anunțul logodnei cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce (33 de ani).

În emisiunea sa de pe canalul TV Real America's Voice, Kirk i-a transmis următorul mesaj lui Taylor Swift:

„Respinge feminismul, supune-te soțului tău, Taylor. Nu tu conduci în relația asta”.

