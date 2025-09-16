Moment cum rar vezi Un antrenor din Anglia și-a certat propriii fani : „Nu vreau să văd așa ceva. Nu-mi place”

Rob Edwards (42 de ani), antrenorul celor de la Middlesbrough, i-a certat pe fanii propriei echipe după meciul cu Preston North End, 2-2 în etapa #5 din Championship.

Tehnicianul a fost deranjat de aplauzele ironice venite din tribună, în momentul schimbării lui Morgan Whittaker (24 de ani).

În minutul 66 al duelului de pe „Deepdale”, când gazdele conduceau cu 1-0, Edwards a decis să îl scoată de pe teren pe Whittaker.

Rob Edwards i-a certat pe fanii propriei echipe: „ Nu-mi place asta”

Atacantul în vârstă de 24 de ani a fost înlocuit de Sverre Nypan, iar suporterii trupei de pe Riverside au aplaudat ironic prestația lui Whittaker.

Deranjat de gestul fanilor, antrenorul lui Middlesbrough i-a apostrofat la finalul partidei.

„Fanii au fost incredibili și le mulțumim pentru sprijin. Trebuie să spun un lucru, totuși. Nu vreau să văd o reacție ca asta când fac o schimbare. Nu-mi place asta”, a spus Edwards, potrivit thesun.co.uk.

Whittaker a fost titular în toate cele 6 meciuri disputate de Middlesbrough în actualul sezon. Deși nu a reușit să marcheze, atacantul a oferit 2 pase decisive.

Trebuie să-l protejăm și trebuie să-l iubim. Nu vreau să văd asta pentru că nu cred că ne ajută deloc. Așadar, apreciez sprijinul și îi iubesc absolut pe fanii noștri. Înțeleg că fiecare are dreptul la propriile opinii, dar cât timp suntem neînvinși și totul este bine, trebuie să avem grijă de ale noastre Rob Edwards, antrenor Middlesbrough

Morgan Whittaker nu a înscris niciun gol de la sosirea la Middlesborough. Ultima reușită a atacantului din Derby datează din ianuarie, când evolua pentru Plymouth Argyle, într-un duel cu Brentford, 1-0.

7.1 milioane de euro a plătit Middlesborough către Plymouth Argyle pentru transferul lui Morgan Whittaker

Whittaker și Edwards, țintele fanilor lui 'Boro

Furioși după rezultatul de egalitate de pe Deepsdale, fanii celor de la Middlesbrough nu au ezitat să își exprime nemulțumirea față de prestațiile lui Whittaker, dar și cu privire la schimbările lui Rob Edwards, pe platforma X.

„ Whittaker săptămâna asta. Burgzorg săptămâna trecută. Decizii oribile în ultima treime ”

” „Trebuie să obțină mai mult de la Whittaker”

„Un personaj pasager (n.r. - Morgan Whittaker)”

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport